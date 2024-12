La Navidad de los famosos: familia, deseos y algunas indirectas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali)

>> Leer más: La fiesta del pop vuelve a Vélez: Lali Espósito anunció un nuevo recital en el José Amalfitani

Por su parte, la China Suárez compartió una serie de historias en las que mostró sus festejos junto a sus hijas y su familia. En medio de rumores de un supuesto romance con Mauro Icardi, la actriz puso el foco en lo importante: los afectos más cercanos. En las imágenes, se pudo ver por ejemplo a su hermano Agustín Suárez, su cuñada Paula Fukuhara y su pequeña sobrina. “Mi Navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”, escribió la China en la publicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA CHINA (@sangrejaponesa)

Wanda Nara, en medio de una mediática separación con Mauro Icardi, pasó por primera vez la Navidad sin ninguno de sus cinco hijos. “Brindo por los que hoy trabajan, por los que este año no están, por los que no tienen dónde ir y por los que pasarán en familia. Brindo por mí y por mis hijos que hoy no estarán conmigo, pero que como mamá me ocupé para llevar a la casa de sus papás para que pasen una Navidad hermosa. La Navidad es eso, compartir amor. Mi primera Navidad sin hijos en mi mesa es duro, pero estoy feliz por ellos. Gracias por el amor y los mensajes”, escribió la conductora.



>> Leer más: Wanda Nara publicó más chats con Mauro Icardi: qué dicen de la China Suárez y L-Gante

Sus tres hijos estuvieron en Suiza junto a Maxi López y su actual esposa, y sus dos hijas pasaron la noche junto a Icardi en la casa que alquiló para recuperarse de su operación de rodilla. “El mejor regalo no está bajo el árbol. Están acá conmigo. No hay mayor bendición que celebrar la Navidad con quienes iluminan tu vida. Es hoy, llegó la Navidad”. Icardi se mostró armando adornos navideños junto a sus dos hijas, a quienes dedicó unas palabras:

Marcelo Tinelli sorprendió al contar que pasó la Navidad sólo junto a Lorenzo, su hijo mejor. “Hoy es Nochebuena, víspera de un hermoso día como es el de Navidad. Estamos acá juntos para comer esta noche, festejar y brindar, con Lolo, Lolito, como lo quieran llamar. Es mi último hijo de los 5 que tanto amo. Es la primera vez que solos vamos a estar viviendo este día especial. Y los dos estamos muy felices y emocionados. Un encuentro cara a cara con quien tanto amo”, afirmó el conductor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcelo Tinelli (@marcelotinelli)

>> Leer más: Cruce en vivo: Mirtha Legrand cuestionó a Roberto García Moritán y generó tensión en su mesa

Mirtha Legrand no se quedó afuera y publicó un sobrio posteo en las redes sociales de su programa. “Feliz Navidad para todos, felices fiestas. Que esté toda la familia unida porque no hay nada más importante en el mundo que la familia. Un beso para todos y Feliz Navidad. Que Dios nos acompañe siempre. Los adoro, chau. Les habló Mirtha Legrand, la Chiqui”, dijo la diva en un video.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mirtha Legrand (@mirthalegrand)

>> Leer más: El tierno posteo navideño de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi y los chicos en Rosario

La Navidad de la Scaloneta

Mientras Messi pasaba la Navidad en Funes junto a Antonela, sus hijos y el resto de su familia, otros jugadores de la Selección mostraron cómo vivieron las fiestas. El Dibu Martínez, por ejemplo, compartió imágenes especialmente producidas junto a su esposa y sus dos hijos, todos lookeados en con colores navideños. El arquero estuvo en su casa en Inglaterra porque este jueves 26 de diciembre tiene partido en la Premier League.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emi Martinez (@emi_martinez26)

Por otro lado, Paulo Dybala y Leandro Paredes pasaron la Nochebuena juntos, acompañados por sus respectivas familias y también amigos. La actriz Catherine Fulop, madre de Oriana, pareja de Paulo, mostró algunas escenas de la celebración.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Muri Lopez Benitez (@lopezbenitezmuri)

Lisandro Martínez y su mujer Muri López Benítez pasaron una Navidad muy especial, dado que hace unos meses contaron que están esperando a su primer hijo. “Muy feliz navidad!!! Nada más lindo que compartirlo con ustedes mis amores. Los amooo”, posteó ella. “Mi vida entera”, firmó el defensor del Manchester United, que al igual que el Dibu este jueves ya retomará la actividad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Muri Lopez Benitez (@lopezbenitezmuri)

Finalmente, Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni vivieron también una celebración particular porque inauguraron su casa. “Nuestra primera Navidad en casita”, escribió la influencer.