Anamá Ferreira se cansó de las burlas de sus compañeros y renunció en vivo

“Anamá yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas”, se quejó Smith. Anamá respondió indignada: “¿Ustedes me están hablando en serio? Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada!”. Acto seguido, agarró sus cosas y salió del estudio para no volver.