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Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, llega a Rosario: "Ahora soy yo la que habla"

Tras su salida del grupo, la artista española se presentará el 8 de mayo en el Bioceres Arena en el marco de su primera gira como solista.

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

29 de abril 2026 · 06:30hs
Leire Martínez se presenta en Rosario con su primer disco solista.

Leire Martínez se presenta en Rosario con su primer disco solista.

A veces, los finales no son más que el punto de partida de algo nuevo. Y ese parece ser el caso de Leire Martínez. La sensible voz que caracterizó durante años a La Oreja de Van Gogh llega a Rosario en un momento bisagra de su carrera: por primera vez, se presenta en los escenarios como cantante solista. La cita será el viernes 8 de mayo a las 19:30 en el Bioceres Arena.

Cabe recordar que, tras 17 años en la banda —a la que se sumó luego de la salida de Amaia Montero— y luego recorrer el mundo como su voz principal, en 2024 se anunció su salida del grupo. Lejos de significar un freno, ese cierre dio paso a una nueva etapa, con la mirada puesta en una identidad propia y en la construcción de un nuevo camino.

Así fue como, un año y medio después de su polémica y repentina salida, Leire lanzó su primer álbum solista "Historias de Aquella Niña". Se trata de un disco de pop rock que reúne doce canciones atravesadas por la sensibilidad de sus comienzos, su costado más romántico y una identidad renovada. El trabajo incluye colaboraciones con Abraham Mateo, Edurne, Andrés Suárez, y la histórica banda pop argentina, Miranda!

Ahora bien, lejos de quedarse en el estudio, la cantante dio el siguiente paso con el inicio de su primera gira en solitario. Con el " Aquella Niña Tour", la intérprete agotó entradas en España y ahora llega a Argentina, con paradas en Neuquén, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, antes de continuar por Perú, Guatemala, Colombia, México y Estados Unidos.

La cita en Rosario será una oportunidad para reencontrarse con el público que la acompañó durante años y, al mismo tiempo, presentarse con su propio nombre. “Ahora soy yo la que habla en primera persona. No tengo que consensuar historias con nadie. Es un poco lo que siento: es mi proyecto y, por lo tanto, soy yo la que habla”, aseguró en diálogo con este medio sobre este disco tan personal.

Antes de su show en la ciudad, Leire Martínez conversó con La Capital y dio detalles de su presente musical, su salida de la banda y el entusiasmo por volver a Rosario, esta vez desde un lugar completamente distinto.

"Que el público te apoye es maravilloso"

>> Leer más: La Oreja de Van Gogh anunció que Leire Martínez deja la banda

— Lanzaste tu primer álbum solista después de mucho tiempo de formar parte de una banda como La Oreja de Van Gogh. ¿Qué quisiste mostrar en ese disco y qué representa para vos?

Para mí el disco representa un objetivo cumplido. El reto era poder realizarlo más allá casi del mensaje, porque para mí ha sido importante probarme y ponerme a prueba a ver si era capaz. Ha habido mucho de analizarme, de hacer balance, de plantearme qué quería, cómo quería y cuándo quería. El disco tiene mucho de esto, tiene mucho de un homenaje un a mí misma, a esa capacidad de hacerlo. Es un poco una reivindicación de mí misma. Es decir, oye, soy capaz y voy a hablar de lo que me importa y de cómo me siento y de lo que quiero.

— También significó tu primera gira como solista y en España hiciste varios sold out. ¿Cómo viviste esa respuesta del público en esta nueva etapa?

Es increíble. Que el público te apoye siempre es maravilloso, es una buena noticia y sobre todo es una oportunidad para agradecer porque esta profesión a veces dura en el sentido de que hoy te quieren y mañana te pueden olvidar con la misma rapidez. Y sentir que la gente sigue estando ahí, pues es increíble.

>> Leer más: Un taller de teatro para mayores de 50 años afirma que nunca es tarde para jugar

— Se habló muchísimo de tu salida de la banda. Con el paso del tiempo, ¿Cómo ves todo lo que sucedió?

Honestamente, es una etapa que cerré, que sané. Estoy en proceso de sanar, pero estoy en otro lugar totalmente. Ha pasado año y medio, estoy muy centrada en mi carrera, en el disco, en la gira. El pasado no se puede cambiar. Ha ocurrido y ya está, y hay que continuar. Yo me subo al escenario a hacer lo que sé hacer y es lo que hacía en la banda y es lo que sigo haciendo ahora. Es verdad que ha cambiado el contexto, han cambiado cosas y tengo que adaptarme a estos cambios, pero en el fondo mi profesión la siento igual. Sí hay una parte que tiene que ver con las canciones nuevas, con el nuevo material, que sorprende cuando has vivido todo el proceso de dónde nace la canción y de pronto la escucharla cantar por otra gente es increíble.

— A lo largo de tu carrera construiste una conexión muy fuerte con el público argentino, y en esta nueva etapa eso también se refleja incluso en colaboraciones, como la que hiciste con Miranda!. ¿Qué lugar ocupa hoy Argentina en tu camino y cómo surgió ese encuentro?

Argentina es uno de los países que más he visitado a lo largo de los años y saber que tan lejos de mi casa haya tanta gente deseando apoyar mi nuevo proyecto y escucharlo, es increíble. Pensaba que iba a costar más, pensaba que se iba a demorar más el poder regresar, incluso llegué a pensar que igual no volvería a ocurrir nunca. Pero muy agradecida porque el público argentino ha seguido estando allí.

En el caso de Miranda!, es una agrupación y son unos artistas a los que he admirado años atrás. En el proceso de composición de este disco me di cuenta de que habían influenciado mucho en mí, porque de pronto ideas musicales que surgían me hacían recordar a Miranda! Así nace esta canción y cuando ya la teníamos armada más o menos la quise compartir con ellos. Tuve la suerte de conocerlos hace años en Buenos Aires, la compartí con ellos, les gustó y así nace.

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—¿Con qué otro artista argentino te gustaría colaborar?

Han sido muchos compañeros con los que me subí a escenarios, desde Miranda!, Axel, Abel Pintos. Yo creo que mayoritariamente han sido hombres, así que alguna mujer estaría bien. Se puede soñar a lo grande: una Lali estaría muy bien.

— Volvés a Rosario. ¿Qué esperas del público rosarino y qué podes adelantar del show ?

Fueron increíbles las noches que hemos pasado allá en el City Center y cómo la gente ha llenado el lugar y nos ha esperado en el aeropuerto y nos ha acompañado. Siempre son noches increíbles, una energía preciosa, muchas emociones. Espero que siga siendo así. El show forma parte del tour "Aquella niña", por lo tanto las canciones nuevas y el nuevo material va a estar presente porque me apetece compartirlo y disfrutarlo con ellos pero también evidentemente soy consciente de que la gente quiere escuchar los clásicos y entonces hemos buscado un equilibrio perfecto entre los clásicos y lo nuevo.

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