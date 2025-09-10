Alejandro Sanz anunció su visita a Rosario en 2026

Alejandro Sanz vuelve a Rosario. El artista español anunció este miércoles que visitará tres ciudades argentinas en el marco de su gira mundial "¿Y ahora qué?", en la repasa sus clásicos y presenta canciones de su nuevo disco.
Desde su debut en 1991 con “Viviendo Deprisa” hasta su último disco de estudio “SANZ”, el español se ha consolidado como uno de los artistas más populares de habla hispana: con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.
En su nuevo álbum "¿Y ahora qué?", Sanz inaugura una nueva etapa pero se ratifica como un artista popular. Entre sus nuevas canciones se destacan “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, y “Bésame” junto a Shakira, su tercer tema juntos, que ya alcanzó récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países. El disco ya superó las 120 millones de reproducciones a nivel global.