Alejandro Sanz anunció su visita a Rosario en 2026 El español volverá a encontrarse con el público local en el marco de su gira mundial "¿Y ahora qué?", en la que recorre sus clásicos y presenta su nuevo disco 10 de septiembre 2025 · 12:54hs

Alejandro Sanz volverá a Rosario el año próximo en el marco de su gira mundial

Alejandro Sanz vuelve a Rosario. El artista español anunció este miércoles que visitará tres ciudades argentinas en el marco de su gira mundial "¿Y ahora qué?", en la repasa sus clásicos y presenta canciones de su nuevo disco.





Después de una exitosa visita al país en 2023, en la que reunió a un total de más de 100000 fanáticos en sus distintas presentaciones, en esta oportunidad se presentará el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba. Todavía no hay información sobre la venta de entradas.





El tramo latinoamericano de la gira inicia el 12 de septiembre en México, con varias fechas agotadas de un total de veinte en ese país. Entre febrero y marzo de 2026, el tour llegará a Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina en febrero y marzo de 2026.

Alejandro Sanz y un nuevo éxito Desde su debut en 1991 con “Viviendo Deprisa” hasta su último disco de estudio “SANZ”, el español se ha consolidado como uno de los artistas más populares de habla hispana: con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.



En su nuevo álbum "¿Y ahora qué?", Sanz inaugura una nueva etapa pero se ratifica como un artista popular. Entre sus nuevas canciones se destacan “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, y “Bésame” junto a Shakira, su tercer tema juntos, que ya alcanzó récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países. El disco ya superó las 120 millones de reproducciones a nivel global.

Embed - Alejandro Sanz, Shakira - Bésame (Video Oficial)