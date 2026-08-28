Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

La obra "Testosterona" se podrá ver este fin de semana en el marco de El Otro Festival como parte de la agenda de teatro en Rosario

En Rosario siempre hay mucho teatro . Se termina el mes de agosto y llegan las últimas oportunidades para ver algunas de las obras de la cartelera de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del viernes 28 al domingo 30 de agosto, esta es la agenda teatral rosarina:

Una maratón escénica compuesta por 6 obras breves que cruzan teatro, danza, performances y folclore popular: - "Dos extrañas damas" (Red Radames): Comedia fantástica sobre dos hermanas, un mandato familiar y la búsqueda de la libertad de cantar. Dramaturgia y Dirección: Vanina Piccoli. - "Peligro hijo suelto" (Centro de Día Red UNITas): Un recorrido por la juventud, las noches eternas y la búsqueda familiar de acompañar las fragilidades. Dirección: Macarena Guzmán. - "Cabeza-Sueño" (GAEN – San Nicolás): Danza-teatro que explora emociones, vínculos y lenguajes corporales desde la fragilidad y la ternura. Dirección: Víctor Hugo Sisterna. - Lecturas in gestus V “Por una boquita” (Grupo G9 – C.C. Gomecito): Performance inspirada en Boquitas pintadas de Manuel Puig. Amores, cartas y chismes de los años ’30. - "CROTAH" (Mumo Oviedo & Lala Brillos): Una conversación inesperada entre dos mujeres en un cajero automático donde caen los prejuicios. Dramaturgia: Andre Brunet. - "Santos, mitos y cumbias: Pequeño teatro de los milagros" (Arte 20 – C.S. 20 de Junio): Un cruce entre leyendas urbanas, el Gauchito Gil, Gilda, el Lobizón y vivencias barriales.

- "Perfume patria". 21hs. Espacio MADMA (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez / Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya.

- "Ana Lebnani". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Ana Lebnani narra la historia de dos primos que, para llenar los minutos incontables de una espera, comienzan a recordar sus viajes al país de sus ancestros… En ese diálogo fluyen, entre la nostalgia y el humor, sus experiencias y sus percepciones acerca del Líbano, los libaneses y ese “no sé qué” tan único y especial que los caracteriza. La vida cotidiana, la comida, los olores, los sonidos y las raíces no dejan de llamar y afloran en esta obra como un homenaje a la memoria compartida.

Ana Lebnani, estrenada en 2018, es la segunda obra teatral dirigida y protagonizada por el ballet folclórico “Firqat Al Arz” de la Sociedad Libanesa de Rosario. Ficha artística: Ballet Folklórico Libanés Firqat Al Arz de la Sociedad Libanesa de Rosario Dirección general de la compañía: Nadia Höhn y Maria Belen Ferlini

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- "Algún día todo mejora". 21hs. Gran Salón de Lavardén (Mendoza y Sarmiento)

Drama contemporáneo seleccionado por Escena Santafesina. Laura es docente y, tras intentar frenar una pelea escolar, su memoria se fragmenta. A través de un dispositivo escénico no realista con mapping y música original, la obra explora los límites de la docencia, la fragilidad, el cuerpo y la necesidad de reparación. Dramaturgia y Dirección: Lucas Pato Maggioni. Actúan: Gretel Payer y María Cecilia Fernández.

- "La cena de los tontos". 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: sábado 29 y domingo 30 de agosto

La comedia teatral más vista inicia su gira nacional. Dirigida por Marcos Carnevale, y protagonizada por Martin Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco, la obra ya superó los 200.000 espectadores. Luego de liderar la taquilla de la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, se alzó con los premios Estrella de Mar a Mejor Comedia, Mejor Actriz de Comedia para Laurita Fernández y Mejor Actor de Comedia para Martin Bossi.

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- "Sueño gris". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)



Una anomalía de tres frente a nuestros ojos que perturba porque, después de todo, los personajes nos parecen tan cercanos como posibles. Estar cerca, a veces, es el mejor refugio de lo peor. Y lo peor, perturba. Otros se divierten. Da igual. Un sueño gris es un arrebato que desborda y arrastra a todos, no importa cuando.

Actúan: Carolina Boetti, Franco Sosa, Blas Zanella. Dramaturgia y dirección: Leonel Giacometto

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- "Che, señora". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)



Reinterpreta el conflicto de clase bajo una lente local y profundamente argentina: la cultura correntina, el chamamé y la fe popular. Es una pieza que dialoga con las tensiones sociales contemporáneas y con la marginalidad, sostenida enteramente por el trabajo de una única actriz, que transita -sin red- del humor ácido al trance místico.

Unipersonal escrito y dirigido por Armando Durá, interpretado por la actriz costarricense Rocío Carranza Maxera

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- "Presidente Schreber". 19.30 y 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

En el vasto laberinto de su mente, Daniel Paul Schreber se pierde y encuentra en cada rincón de su locura. Atrapado en un universo que ya no puede controlar, se enfrenta a una lucha interna que no conoce tregua. Los muros de su mente se derrumban y las fronteras entre lo real y lo imaginario se disipan como neblina al amanecer. En esta obra, el caos de la mente humana se convierte en una metáfora de la fragilidad existencial, donde la búsqueda de sentido se convierte en una danza desesperada entre lo conocido y lo desconocido. Actúan Hugo Cardozo, Ignacio Chazarreta y Paula Bertazzo, con dramaturgia y dirección de Hugo Cardozo.

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- "El amor nos desgarrará". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)



El amor nos desgarrará es una pieza escénica para una sola intérprete. Su dramaturgia está libremente inspirada en Cindy Paulson, la única sobreviviente de los femicidios que ocurrieron en los bosques de Alaska durante la década de 1970. El amor nos desgarrará es una obra cruda, oscura, visceral, confesional, de una mujer que entre relatos ficticios y documentales, fragmentos de películas románticas, video clips de Joy Division y música de Thom Yorke se pregunta todo el tiempo si en realidad está viva o está muerta. Actuación: Jesica Biancott. Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Matias Martinez

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- "Villa". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



La obra sobrevuela la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina desde una perspectiva contemporánea. Villa pone en escena a tres mujeres que integran una comisión especial encargada de decidir el destino de un ex centro clandestino de detención.

Villa no busca hablar del pasado como recuerdo, sino como presencia. El horror deja rastros en las paredes, en los cuerpos, en la memoria. Villa intenta escuchar lo que aún resuena, lo que no se deja clausurar. Villa intentara en cada función, ser también un acto de memoria. Villa, el país y la humanidad que intentamos seguir construyendo. Actúan: Patricia Almada, Nora Silva y Natalia Trejo. Dirección General: Gabriel Romanelli.

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- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)



La obra Justo en lo mejor de mi vida es una tragicomedia argentina escrita por Alicia Muñoz que mezcla humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. El mensaje central es que muchas veces uno toma conciencia del verdadero sentido de la vida “justo en lo mejor de su vida”, cuando cree que todavía tiene tiempo por delante. Dirección: Raquel Monti. Elenco: Raquel Monti, Marcela Moreno, Alejandro Silveira, Diego Filleaudeau y Alejandra Rubino.

- "La Parka, el musical”. 21.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Una reconocida obra del circuito off porteño, celebra este año su 20º aniversario y llega por primera vez a Rosario con una puesta íntegramente local, realizada por artistas y profesionales de la ciudad. Escrita por Diego Oria, con música original de Jorge Soldera y dirección general de Luli Rodríguez, la obra ha sido representada en distintas ciudades argentinas y también en países como España y Perú, consolidándose como una de las obras más reconocidas del teatro musical independiente.

Felipe Ferrari del Campo, un joven tenista, irrumpe en las oficinas del inframundo para recuperar a su novia Guadalupe, quien acaba de morir inesperadamente en un accidente de tránsito.

Entre numerosas vicisitudes, Felipe deberá someterse a un entretenido pero implacable juego de preguntas y respuestas, única esperanza que le ofrecerá la Parka para rescatar a su amada.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 29 de agosto

- "Modelo Vivo Muerto". 18 y 20.30hs. Teatro La Comedia (Mitre 958). ENTRADAS AGOTADAS



Durante el examen final de una prestigiosa academia de arte, ocurre lo impensado: un modelo vivo es encontrado sin vida. La Compañía Bla Bla presenta una comedia de humor y misterio imperdible.

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>> Leer más: "La Ilíada" en clave disidente: Victorio D'Alessandro llega a Rosario con "En mitad de tanto fuego"

- "En mitad de tanto fuego". 21hs. CEC (Paseo de las Artes y el río)

La guerra de Troya ha sido narrada infinitamente a través de los siglos, desde “La Ilíada” de Homero hasta el presente, como uno de los relatos fundacionales de Occidente. Pero eso no es lo que cuenta “En mitad de tanto fuego”, la obra que en cambio se erige sobre el punto de vista de Patroclo, “el más amado por Aquiles”. El unipersonal protagonizado por Victorio D'Alessandro y dirigido por Alejandro Tantanian se podrá ver por primera vez fuera de Buenos Aires

- "No descansa nunca". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

En un barrio demorado -que podría ser nuestro país- una escuela flota entre el pasado y el presente. Dos maestras -Coca y Mangacha- cumplen tareas especiales. Matan el tiempo. Entran a empujones en los nuevos paradigmas. Una clase que nadie preparó. ¿Conocés los efectos secundarios de ser docente?



Con producción general de Hijos de Roche y Espacio Bravo, dirección y dramaturgia de Romina Mazzadi Arro y actuación de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado.

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- "Los animales". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)



Con dirección de Felipe Haidar y dramaturgia de Ludmila Bauk. Actuaciones de Dana Maiorano, Emiliano Dasso y Celeste Bardach.

Felipe viaja a Entre Ríos para vender el campo familiar. Antes de llegar, una fuerza lo desvía hacia la casa donde pasó todos los veranos de su infancia. Un archivo desordenado se activa, los recuerdos se precipitan y lo arrastran hacia zonas oscuras de su memoria.

Entre el teatro documental y la ficción, Los Animales reconstruye, desde la mirada de un niño, el derrumbe de una familia poderosa del interior argentino. Un mundo donde humanos y animales se entrelazan, luchando por sobrevivir.

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- "Testosterona". 20hs. Centro Cultural Parque España (Sarmiento y el río)



Testosterona es una coproducción Argentino – Chilena que narra en primera persona la historia de un niño que entre los 6 y los 8 años fue sometido a un tratamiento de hormonas para masculinizarlo. Nace de un trauma infantil y dialoga con las nuevas nociones de futuro. La trama recorre la historia de la hormona y los tratamientos de conversión, la reflexión sobre las masculinidades contemporáneas y el universo de la botánica. La dramaturgia enlaza el relato autobiográfico con la investigación periodística, científica e histórica. Performer/ Dramaturgia: Cristian Alarcón. Performer: Tomás de Jesús. Dirección/ Dramaturgia: Lorena Vega

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- "La cena de los tontos". 20 y 22.30hs Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: domingo 30 de agosto

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- "Carrito". 20.30hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Una obra que surge del taller de investigación del Laboratorio Teatral de Alesandra Roczniak. Un carrito cargado, cuatro historias que viven al límite, una esquina y una sospecha. Actúan: Virginia Pontífice, Sergio Casares, Lucas Rodríguez, Noelia Ponce y Marisa Rinaldi.

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- "El declive". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)



Un día cualquiera. Dos matrimonios frente a frente. Preguntas incómodas sobre el amor, la rutina y la felicidad que empiezan a salir a la luz... y de pronto, la calma se convierte en una curva descendente e inevitable. Dramaturgia: Nelson Valente. Elenco: Edgardo Francés, Chelo Longhi, Norma Valek y Marita Vitta. Dirección: Raúl "Quico" Saggini

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- “Las aventuras de San Martín, el Libertador”. 18hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)



Una travesía épica contada a través de títeres, risas y datos curiosos. Los Bártulos reflexionan sobre cómo un niño que jugaba a las orillas del río Uruguay terminó cruzando la cordillera más alta de América para liberar a todo un continente. Desde sus aventuras de infancia en Yapeyú y su paso por el ejército en España, hasta su regreso al Río de la Plata y la inolvidable hazaña del Cruce de Los Andes. Una obra dinámica y divertida que demuestra que detrás de la estatua de bronce, existió un héroe de carne, hueso y un coraje gigantesco.

- "Experiencia FAPP". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 479)

Última edición del año del evento que une teatro, gastronomía en tres pasos, y tragos. Esta vez, se presentan: - "X100PRE AMIGAS". ¿Qué historias nos cuentan esos objetos cubiertos de polvo que guardamos hace mucho? En un viaje a los años 2000, dos adolescentes nos invitan a revivir sensaciones olvidadas. Actúan: Aines Arribalzaga y Ceci Tesei. Dirección: Clara Tesei y Victoria Farrugia. - "DOPPELGÄNGER". Los hermanos Jorge y Carmen atraviesan el duelo de su abuela recién fallecida; este encuentro los hará transitar por situaciones inesperadas. Actúan: Nadir Lázaro y Juliana González. Dirección: Nadir Lázaro y Juliana González. - "NENEKA". En una casa de la aristocracia, dos mujeres se sostienen mutuamente a través de un vínculo tan íntimo como particular, construido durante años de convivencia. Actúan: Charo Colonna y Marco Cettour. Dirección: Lucas Vidoletti

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- "Isla negra". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)



Todo comienza con una reunión de negocios. Un hombre invita a un empresario para venderle unos terrenos. Pero lo que parece una simple negociación pronto se transforma en un intenso duelo psicológico. El pasado regresa con heridas, engaños y una sed de venganza que cambiará el destino de ambos. ¿Hasta dónde puede llevarnos el deseo de hacer justicia? Autor: Osvaldo Canis. Dirección: Gustavo Medaglia. Elenco: Héctor Bellomo y Gerardo Vergel. Apto para mayores de 18 años.

- "Stefano". 19.30 y 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer l'América. Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti

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- "Semillas". 20hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)



Unipersonal teatral interpretado por Cristian Gato Molina. Un actor da vida a 14 personajes para recuperar la tradicion de contar historias, reflexionando con guitarra y banquito sobre el tiempo, los miedos y el amor.



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- "La reunión". 21hs. Teatro Planta Alta (Salta 1857)



¿Qué pasa cuando una cena tranquila entre amigos se convierte en un campo de minas emocional? Lo que comenzaba como una velada rutinaria para poner al día a dos parejas de amigos, compañeros de la secundaria; se descarrila rápidamente hacia un torbellino de confesiones implacables, neurosis explícitas y verdades incómodas. Hernán, Carla, Fabricio y Celina descubrirán que el pasado nunca estuvo pisado y que dos años de mentiras pueden derrumbarse en una sola noche. Una obra que comienza como una típica comedia de enredos y termina con una revelación que cambia las reglas del juego para siempre. Elenco: Rubén Lesgart – Andrea López Mediza – Leandro Gambetta – Vanessa Seves. Autor: Rubén Lesgart. Dirección: David Fiori

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 30 de agosto

- "Muy a mi pesar". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)



Con dramaturgia de Mario Segade y con actuación de Claudia Cantero (Nominada a Mejor Actriz en los Premios Trinidad Guevara). Sus vecinos serán los testigos de lo que acontece. Su casa será el escenario para su despliegue. ¿Siempre su vida ha sido cuidar a alguien?

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- "La cena de los tontos". 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

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- "Somos nosotros". 18.30 y 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)



De Macarena Del Mastro y Marcelo Caballero. Un tercero irrumpe en la vida de una pareja feliz y el mundo que habían construido se sacude cuando ella decide confesarle a su marido que desea estar con otra persona. Somos Nosotros aborda los vínculos, el amor, el deseo y la honestidad en una comedia de situaciones que parece simple, pero que revela toda la complejidad de las relaciones sentimentales. Elenco: Manuel Melgar, Mumo Oviedo, Germán Basta, Victoria Picech y María Belén Ocampo. Dirección general y puesta en escena: Federico Piazza.

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- "Bastarda sin nombre". 20hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)



Bastarda sin nombre, propone una mirada profunda y sensible, sobre la vida de Eva Perón. La obra recorre su historia desde el vientre de su madre hasta sus últimos días, explorando los acontecimientos, emociones y circunstancias que contribuyeron a la construcción de una de las personalidades más influyentes de la historia argentina. Autora: Cristina Escofet. Dirección: Andrea Narvarte. Intérprete: Teresa Lioi.

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- "ATTE TUS VECINOS". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Una propuesta para toda la familia que celebra el humor, la convivencia y la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Luego de su exitoso paso por Buenos Aires,manteniendo una vigencia indiscutible tras agotar localidades durante sucesivas temporadas a sala llena, y tras recibir reconocimientos y premios dentro del ámbito teatral, esta producción llega para ofrecer una experiencia llena de risas, emoción y entretenimiento para la ciudad de Rosario.