"Gran Hermano": quiénes compiten en la gran final y cuándo se define ganadora Tras la salida de Pincoya en la última gala de eliminación, ya se sabe quiénes competirán por el título de campeón 2 de septiembre 2026 · 10:17hs

Las seis participantes que competirán en la gran final de "Gran Hermano", que ya está en marcha

La gran final de “Gran Hermano: Generación Dorada” ya está en marcha. Después de la salida de Pincoya en la última gala de eliminación, quedaron definidas las seis finalistas que competirán por el título de campeona por voto positivo. A más de seis meses del comienzo de esta nueva edición del reality, que comenzó el lunes 23 de febrero de 2026, se acerca el desenlace.

“A partir de este momento se abre la placa positiva final. Así que vamos a tener gala los lunes y los miércoles, de acá hasta la final. Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos. Placa positiva final, como fue el año pasado. ¿A quién bancas? ¿Quién merece ganar?”, explicó el conductor Santiago del Moro.

Cuándo termina "Gran Hermano" Según el calendario previsto, la emisión final tendrá lugar el domingo 14 de septiembre. De las seis finalistas que quedan en la casa, una se irá este miércoles 2, otra el lunes 7, otra el miércoles 9 y las tres restantes definirán el título en la noche de la gran final, lo que convertiría a la ganadora en la primera mujer que gana el reality desde Marianela Mirra en 2007.

Las últimas semanas de “Gran Hermano: Generación Dorada” tuvieron un elenco totalmente femenino, gracias al voto del público y los fandoms que se enfrentaron intensamente en redes para consagrar a sus participantes favoritas. El lunes 31 de agosto, el versus entre Pincoya y Yipio tuvo más de trece millones de votos y estuvo cerca de consagrar un récord para el programa en una instancia que no sea la final.