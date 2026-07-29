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Quién era el turista neerlandés que murió tras volcar una lancha en las cataratas del Iguazú

El joven de 26 años visitaba el Parque Nacional Iguazú junto a su novia y la familia cuando la embarcación en la que realizaba una excursión se dio vuelta

29 de julio 2026 · 12:49hs
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Mark Lensink

Mark Lensink, el holandés de 26 años que falleció durante una excursión en las Cataratas del Iguazú

Mark Lensink, el turista neerlandés que murió este martes tras el vuelco de una lancha durante una excursión en las cataratas del Iguazú, tenía 26 años, era emprendedor del sector de la construcción y se encontraba de vacaciones junto a su novia y la familia de ella.

El accidente ocurrió durante un paseo de la empresa Macuco Safari, una de las excursiones elegidas por los visitantes del Parque Nacional Iguazú del lado brasileño. La embarcación volcó cerca del mediodía mientras el río Iguazú registra un caudal muy superior al habitual como consecuencia de las intensas lluvias en la región.

Lensink había contratado el tradicional paseo en lancha para recorrer de cerca los principales saltos de las Cataratas. A bordo viajaban ocho personas: seis turistas y dos tripulantes (el piloto y el copiloto). Todos terminaron cayendo al río Iguazú.

Los equipos de rescate de la empresa Macuco Safari, junto con efectivos del Cuerpo de Bomberos, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), la Marina de Brasil y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), lograron rescatar rápidamente a los pasajeros.

Sin embargo, Mark Lensink sufrió un paro cardiorrespiratorio tras caer al agua. Pese a las maniobras de reanimación y al trabajo del personal médico que llegó al lugar, los profesionales no pudieron salvarle la vida.

El resto de los ocupantes sobrevivió al accidente. Tres mujeres y un hombre recibieron asistencia en el lugar y regresaron con sus familiares, mientras que otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.

Uno de los internados, un hombre de 49 años, quedó en observación médica, mientras que una mujer de 48 años sufrió una fractura en un pie. Ambos permanecen fuera de peligro, según informaron las autoridades brasileñas.

>> Leer más: Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Investigan las causas del vuelco de la lancha

Tras el accidente, la Justicia brasileña ordenó el cierre preventivo de las actividades de Macuco Safari para permitir la realización de pericias y la recolección de pruebas.

Los investigadores buscarán determinar si el vuelco respondió a una falla humana, un desperfecto técnico o a factores ambientales, además de verificar si la empresa cumplió con todos los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron las causas del siniestro. No obstante, el capitán de la tripulación indicó que el importante volumen de agua que atraviesa el cañón del río Iguazú pudo haber influido en el accidente.

El hecho ocurrió mientras la zona atraviesa una crecida extraordinaria, con un caudal que triplica los niveles habituales.

La situación obligó a cerrar las pasarelas del circuito de Garganta del Diablo por razones de seguridad. Ese sector permaneció clausurado entre el miércoles y el domingo de la semana pasada, cuando el caudal superó los 8.500 metros cúbicos por segundo.

Durante esos días también se suspendieron las excursiones náuticas del lado argentino del Parque Nacional Iguazú.

Quién era Mark Lensink

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Mark Lensink había estudiado una tecnicatura en Arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences, una de las principales universidades de ciencias aplicadas de los Países Bajos.

A los 26 años dirigía su propia empresa "Lensink Bouwservice", dedicada a servicios de construcción. Había puesto en marcha el emprendimiento a mediados de 2023, luego de adquirir experiencia en distintas compañías del rubro en Europa.

Antes de crear su empresa, se desempeñó como asistente de obra, planificador y capataz. En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de los proyectos en los que trabajaba y mostraba los detalles arquitectónicos de cada construcción.

Además de su actividad profesional, practicaba deportes y tenía especial interés por el esquí y el waterpolo.

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