Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"El beso de la mujer araña” forma parte de la agenda de teatro de Rosario

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el inicio de marzo, después de las vacaciones de enero y febrero, la cartelera comienza a tomar impulso y se convierte en una excelente opción para disfrutar los últimos días de la semana y el fin de semana en la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 19 al 22 de marzo, esta es la agenda teatral rosarina:

Sesión central. "Y a su doble criatura apodó...": Una noche de tormenta de 1816. Cinco poetas, un desafío y demasiados excesos. Antes del amanecer, entre rayos y sangre, nacen dos criaturas y dos géneros literarios: Frankenstein y El Vampiro. La ciencia ficción y el vampirismo. Actúan: Agustina Rodríguez y Lautaro Angaroni. "El fin de las cosas": Un libro. Una silla. Un reloj. Todavía existen en nuestra memoria. ¿Por cuánto tiempo más?. Actúan: Doris García y Djordi Méndez. "El trato": Una llamada. Una decisión. Un millón puede cambiarle la vida a cualquiera ¿o no?. Actúan: Mire Cavalieri y Bruno Cesan. "35: Seguir al instinto es un lujo para pocos ¿estarías dispuesto a pagar el precio? Actúan: Cecilia Patalano y Juan Ferragutti.

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Sesión golfa. "La viuda de Braian": Mercedes quiere volver a casarse. Acudir a un vidente para contarle la noticia a su difunto marido Brian, no resultó ser tan buena idea. Actúan: Adriano Espinosa, Victoria Picech y Matías Suleimen. "No Nato": en el futuro, no habrá terapia mejor que mirar a los ojos lo que nunca, jamás sucedió". Actúan: Milton Bloise y Cralos Pellegrino. "Yo soy el p*rno del futuro": Kam no es más que la actualziacion de las fantasías más morbosas ¿seguro quiere tener acceso?. Actúan: Camila Hidalgo Solis y Mauro Sabella. "El salto": Dos amigos, una ventana. ¿Una decisión? Actúan: Pablo Walfisch y Martín Fumiato.

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Viernes 20 de marzo

-“Y todo el Jazz”. 21 hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Un elenco de teatro independiente de Rosario abre las puertas de un ensayo muy particular del icónico musical “Chicago”. Bajo la mirada exigente de su director, los intérpretes deberán darlo todo en escena… sin perderse en el intento.

Dirección y puesta en escena: Mara Fernández. Elenco:Angela Fernández Alcántara, Camila Di Vito, Pilar Montenegro, Ezequiel Spolli, Enzo Ramírez, Irina Petryszak, Paloma Bramajo, Sebastián Meli.

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- ”Se despide el campeón”. 21 hs. Cultural de abajo (Entre Ríos 579)

Lopecito, un entrenador de boxeo venido a menos, está a punto de llevar al Bicho González, mítico boxeador amateur de Las Varillas, a su despedida y morada definitiva en el viejo Club Sportivo Almafuerte. Pero antes, la confesión inevitable: un desahogo tóxico y melancólico que terminará en un difícil trago de digerir.

Se despide el campeón bordea un triángulo amoroso y construye un drama pasional situado en un submundo atravesado por una profunda crisis de identidad. En Lopecito se encarna una máscara impuesta como mandato social, producto de una sociedad prejuiciosa y arbitraria que reprime aquello que se sale de la norma.

Dramaturgia de Fernando Zabala, con la actuación de Rubén "Cholo" Medina y la dirección de Ezequiel Restaine.

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-“Comando Geronte” . 20 hs. La orilla infinita (Colón 2148) .

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe.

Ante la inminente venta de su casa de toda la vida y tener que abandonar el barrio, recurren a todos los medios a su alcance para enfrentar y resolver los conflictos que se ciernen sobre ellos.

Una historia de acá a la vuelta. Con situaciones desopilantes. Conmovedora y divertida.

Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez con la dirección de Miguel Franchi.

-”Mirta muerta”. 21hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950). Todos los viernes de marzo.

Tres hombres y una mujer se encierran en un lugar perdido en medio de la nada. Reconstruyen fragmentos de un crimen ante la visita inesperada de un extraño. Las versiones se difuminan, y la violencia late bajo cada palabra. Mirta Muerta explora la verdad como un espejo roto. Con una atmósfera que combina tensión, absurdo y humor negro, la obra propone una experiencia inquietante donde el espectador es invitado a armar y desarmar su propia hipótesis sobre lo ocurrido.

Actúan Lara X. Fonrradona, Isabel Allegra, Lautaro Roche, Andrés Gaede, Stefano Wil, Raziel Sosa, bajo la dirección deTania Abril Scaglione.

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-"El Declive". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

"Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños...” Un día cualquiera. Dos matrimonios. Palabras que se olvidan. Preguntas que vuelven sobre el amor y la construcción de la felicidad. Respuestas incómodas. El caos. Una curva descendente, inevitable...la de la vida.

Actúan: Edgardo Frances, Chelo Longhi, Norma Valek, Marita Vitta. Dirección: Raúl “Quico” Saggini.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 21 de marzo

-”Solo como una perra”. 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

A 25 años de su estreno, Juan Pablo Geretto, regresa con el unipersonal que marcó un antes y un después en su carrera artística.

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-”Cortas”. 21hs. Plataforma Lavarden (Mendoza 1085)

"Cortas" es un evento móvil y alternativo de obras breves en Rosario. Cada noche el público se encontrará con tres obras cortas atravesadas por el humor delirante y creadas por artistas de la Ciudad dentro de un marco inmejorable como lo es la Terraza de Plataforma Lavardén.

Tres comedias al borde del abismo. “Sanar es un mal común”: ¿Ex tóxico? ¿Conflictos con tu árblo? ¿Tu bolsillo ya no resiste a fin de mes? Arreglar tu vida puede ser posible. Y en tan solo una sesión! Rompé tus patrones y acerctate ¿Estás lista para ser curada? “Una actriz de película”: El personaje, una evocación a Graciela Borges, se prepara para una entrevista mientras recuerda su trabajo con Leonardo Favio y reflexiona, con humor y emoción, sobre su carrera, sus deseos y algunas escenas inolvidables del cine. “Cleopatra Ardida”: Norma, una diva de la ópera, está a punto de renunciar a su carrera por un joven amor. ¿Podrá su mánager convencerla de volver al escenario?

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>> Leer más: Lorena Vega trae su unipersonal a Rosario: "Me gusta que la gente se acerque al teatro"

-"Neva". 21 hs. La orilla infinita (Colón 2148).

Dos actrices, un actor, una obra, un ensayo…una pequeña revolución. Rusia 1905, mientras se ensaya El Jardín de los Cerezos de Antón Chejov se mezclan en la escena tres mundos en estrecha relación, de esas relaciones que nos da el teatro, extremas, necesarias. Masha y Aleko actores de la compañía asisten a Olga, viuda de Antón Chejov, en su deseo de recuperar las formas perdidas. Complicidades, traiciones, realidades y ficciones se cruzan en un juego que finalmente es excusa para contarnos, para intentar decir.

Actúan: Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías con texto de Guillermo Calderón. Dirección de Gabriel Romanelli.

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-"Las escenas secundarias". 21 hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

¿Qué es lo que realmente construye una historia de amor? ¿Los grandes acontecimientos o esos momentos aparentemente menores que, acumulados, lo dicen todo? Las escenas secundarias pone el foco en aquello que suele quedar al margen: los detalles, los desvíos, las discusiones mínimas, los gestos insignificantes. Esas escenas que, aisladas, podrían parecer irrelevantes, pero que juntas componen el mapa completo de un vínculo. En escena, un hombre y una mujer atraviesan sin tregua los lugares universales del amor: el encuentro, la fascinación, la rutina, el desencuentro, la ironía, la pelea, el juego, la dependencia, la despedida y el regreso.

De Romina Mazzadi Arro, con la actuación de Vanina Frustagli y Martín Dieguez.

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-"Hamlet se va de gira". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Sin embargo, las marionetas exigen salir a escena, de gira, volver a los escenarios. Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar. Se trata de una producción de Arteón que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.

Actúan: Matías Tamburri, Santiago Pereiro, Bárbara Zapata, Liliana Gioia , Juan Biselli y Fernando Galassi. Dirección y dramaturgia: Néstor Zapata.

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-"Desgaste Articular". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

En una institución de kinesiología de Rosario, los vínculos entre pacientes y profesionales se van tensando. Un inesperado ascenso de una mujer, amarga como un repollo, despierta los celos de colegas, y una lucha por el poder y la ambición. En este lugar se entrelazan las vidas de personas para quienes la infidelidad es la única regla y los romances son descartables. Deseos no resueltos y mentiras alimentan el ciclo destructivo de las parejas.

Actúan: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailen Formaggio, Andrea Guastella, Federico Morabito, Julián Morabito, Marilina Orellano, Gabriel Sánchez, Ian Sweeny.Dramaturgia y Dirección: Mariana Valci.

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- ”La excepción”. 19.30 y 20.30 hs. Cultural de abajo (Entre Ríos 579)

"La Excepción Primera" transcurre durante una cena en la residencia del Sr. Rucci, quien estará ausente durante toda la velada. Su esposa, Isabel Rucci, recibe a sus vecinos, los Martin, mientras Mármol, el mayordomo, sostiene el desarrollo del encuentro. Entre bocaditos de morcilla, whisky y la aparición de un cometa, la lógica comienza a desvanecerse y la verdad parece esconderse debajo de la mesa.

Los personajes atraviesan escenas donde la repetición y la contradicción sostienen una realidad en permanente desintegración, invitando al espectador a cuestionar los roles sociales y las estructuras que los contienen.

La obra está protagonizada por Leandro Federico, Lucrecia Mubilla, Carolina Rossi y Leandro Saavedra, bajo la dirección de Brian Jon Russo.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 22 de marzo

-“El beso de la mujer araña”. 21 hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

La obra basada en la novela de Manuel Puig, llega a la ciudad con la actuación del rosarino Pablo Pieretti junto a Oscar Giménez, bajo la dirección de Valeria Ambrosio.

la historia transcurre en la Argentina de los años 70 y sigue el encuentro entre dos hombres que comparten una celda. Por un lado, Valentín, un militante político preso por su actividad revolucionaria, y por el otro Molina, un homosexual acusado de corrupción de menores. En ese espacio mínimo y opresivo, ambos comienzan a construir un vínculo inesperado, atravesado por relatos, fantasías y confesiones que van transformando sus miradas sobre el mundo, el amor y la libertad.

Con escenografía de José Palumbo, diseño de iluminación y música original de Valeria Ambrosio, la obra se sostiene en el trabajo actoral y en la intensidad del vínculo entre sus protagonistas, interpretados por Pieretti y Giménez.

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-” Se despide el campeón”. 20 hs. Cultural de abajo (Entre Ríos 579)

Lopecito, un entrenador de boxeo venido a menos, está a punto de llevar al Bicho González, mítico boxeador amateur de Las Varillas, a su despedida y morada definitiva en el viejo Club Sportivo Almafuerte. Pero antes, la confesión inevitable: un desahogo tóxico y melancólico que terminará en un difícil trago de digerir

Se despide el campeón bordea un triángulo amoroso y construye un drama pasional situado en un submundo atravesado por una profunda crisis de identidad. En Lopecito se encarna una máscara impuesta como mandato social, producto de una sociedad prejuiciosa y arbitraria que reprime aquello que se sale de la norma.

Dramaturgia de Fernando Zabala, con la actuación de Rubén "Cholo" Medina y la dirección de Ezequiel Restaine.

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- "Barrio Tesis". 20 hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

En una esquina cualquiera del conurbano tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más, se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. "Barrio Tesis" es una obra coral que transita la frontera entre la memoria y la pérdida, entre lo que fue y lo que está por irse. En un tiempo suspendido, los personajes resisten como pueden al cambio, a la despedida, al olvido.

La pieza propone una dramaturgia que entrelaza lo realista con lo simbólico, lo frontal con lo espectral, lo dicho con lo callado. Una poética de barrio que honra la amistad, el arraigo y el gesto pequeño como construcción de patria.

Versión libre y dirección Manu Fiore. Actúan: Joaquín Garde, Lautaro Zencic, Nicolás Puglisi.

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