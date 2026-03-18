Barro y vida en La Casa del Tango: poesía, música y memoria a 50 años de la última dictadura militar

El espectáculo se presentará el sábado 21 a las 20.30 en la La Casa del Tango, con poesía y música a 50 años del golpe militar

El próximo sábado 21 de marzo, desde las 20.30 , la La Casa del Tango será escenario de “Barro y vida” , un espectáculo que combina poesía, canciones y reflexiones en torno a la memoria colectiva al cumplirse cinco décadas del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la última dictadura militar . La propuesta reúne a la poeta Morena García , quien presentará textos inéditos, y a la música Ayelén Beker , que interpretará composiciones propias y temas del cancionero popular acompañada por Solange en piano.

El espectáculo propone una mirada artística que vincula la memoria histórica con las experiencias de las identidades que han sido históricamente relegadas. Desde esa perspectiva, la puesta busca poner en escena corporalidades y relatos atravesados por la supervivencia, la resistencia y la construcción colectiva de sentidos.

La idea de “barro” aparece como metáfora de esos territorios simbólicos donde nacen las identidades marginales y donde también se gestan formas de vida y creación. La propuesta plantea que, incluso en contextos de exclusión, esas experiencias generan nuevas estéticas, narrativas y formas de comunidad.

A 50 años del golpe militar, el espectáculo se inscribe en las actividades culturales que buscan reflexionar sobre la dictadura y sus consecuencias. En ese marco, la poesía y la música funcionan como herramientas para recuperar historias, interpelar el presente y proyectar nuevas formas de convivencia social.

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La obra también recupera la imagen del río y sus márgenes como espacio de transformación permanente: allí donde se acumula el limo y la esencia, se produce —según la propuesta artística— la posibilidad de volver a nacer y construir nuevas formas de resistencia.

Con entrada abierta al público, “Barro y vida” invita a una noche de encuentro entre arte, memoria y expresión colectiva en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.