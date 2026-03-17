La Capital | Política | Unión Europea

Finalmente Paraguay también ratificó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Ahora debe promulgarlo el Ejecutivo. La UE anunció la aplicación provisional del tratado en los próximos meses

17 de marzo 2026 · 20:18hs
Finalmente Paraguay también ratificó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Paraguay se convirtió en el último país sudamericano en ratificar el esperado tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, suscrito en enero y que una vez entre en vigor creará la zona de libre comercio más grande del mundo, con un mercado que representa casi el 20 % del PBI mundial.

El pacto comercial, firmado el 17 de enero en la capital paraguaya tras casi tres décadas de negociaciones, fue respaldado por unanimidad entre los 58 diputados paraguayos presentes, dos semanas después de que el Senado diera su visto bueno para la alianza. Queda ahora a la espera de la promulgación por parte del Ejecutivo del presidente Santiago Peña.

>> Leer más: El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

“Este es un acuerdo histórico para Paraguay, para la región y para el mundo. Estamos en la creación posiblemente del mercado más grande del mundo”, celebró el diputado Rodrigo Gamarra, del Partido Colorado y también actual presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

En la sesión, que se extendió por más de nueve horas, los diputados destacaron las oportunidades que se abrirán para ambos bloques. “Este acuerdo interino es el puente hacia la plena integración”, destacó Juanma Añazco, de la Asociación Nacional Republicana, y el también oficialista Alejandro Aguilera destacó: “Fueron años y años de negociaciones y reticencias. Lograr esto es algo realmente histórico”.

Incluso sectores de la oposición se mostraron a favor del acuerdo. “Ante el aislamiento que se propone (en el escenario internacional), nosotros respondemos con multilateralismo”, matizó el independiente Raúl Benítez.

Con la aprobación, Paraguay se convirtió en el cuarto y último de los fundadores del Mercosur en ratificar el acuerdo, siguiendo a Uruguay, Argentina y, más recientemente, Brasil. La recién incorporada Bolivia al bloque comercial sudamericano no participó en las negociaciones, pero podrá sumarse al pacto en los próximos años.

La votación en Paraguay concluye el proceso de adhesión y validación del acuerdo en el lado sudamericano, mientras que la Unión Europea —donde todavía imperan divergencia entre los países miembros— anunció la aplicación provisional del tratado en los próximos meses. “Cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Noticias relacionadas
dante gebel anuncia el lanzamiento de su candidatura presidencial

Dante Gebel anuncia el lanzamiento de su candidatura presidencial

milei encabezo el acto por el atentado contra la embajada de israel

Milei encabezó el acto por el atentado contra la Embajada de Israel

Cristina fue a Comodoro Py desde San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Tras su declaración, Cristina Kirchner insistió en que la causa Cuadernos "es convalidar la mafia"

cristina kirchner sera trasladada a comodoro py para declarar en la causa cuadernos

Cristina Kirchner será trasladada a Comodoro Py para declarar en la causa cuadernos

Ver comentarios

Las más leídas

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes

El bar Berlín se despide del pasaje Simeoni a lo grande: fiesta en la calle, música y brindis

El bar Berlín se despide del pasaje Simeoni a lo grande: fiesta en la calle, música y brindis

Lo último

Crece el escándalo en la Copa Africana: le sacaron el título a Senegal

Crece el escándalo en la Copa Africana: le sacaron el título a Senegal

Retratos de la huella del excentro clandestino más famoso de Rosario

Retratos de la huella del excentro clandestino más famoso de Rosario

Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Este lunes comenzó el juicio oral que, entre otros delitos, abordará seis asesinatos vinculados a distintos miembros de la organización criminal
Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Newells tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Uber invierte u$s 500 millones en Argentina y lanza Uber Eats en Rosario
La Ciudad

Uber invierte u$s 500 millones en Argentina y lanza Uber Eats en Rosario

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio
Información General

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Por Patricia Martino

Economía

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes

El bar Berlín se despide del pasaje Simeoni a lo grande: fiesta en la calle, música y brindis

El bar Berlín se despide del pasaje Simeoni a lo grande: fiesta en la calle, música y brindis

Un número redondo: crearon su marca de pizzas y venden 12 mil por mes

Un número redondo: crearon su marca de pizzas y venden 12 mil por mes

Ovación
Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

El uno x uno de Newells: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

El uno x uno de Newell's: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

Newells tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Newell's tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Policiales
Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Hijo de exjuez santafesino evadió un control policial, chocó y terminó detenido

Hijo de exjuez santafesino evadió un control policial, chocó y terminó detenido

Barrio San Francisquito: acusan a un clan de matar, amenazar y vender droga

Barrio San Francisquito: acusan a un clan de matar, amenazar y vender droga

Derribaron un búnker de drogas en Tablada ligado a balaceras y amenazas

Derribaron un búnker de drogas en Tablada ligado a balaceras y amenazas

La Ciudad
Dos embarcaciones quedaron sumergidas en el arroyo Saladillo
La Ciudad

Dos embarcaciones quedaron sumergidas en el arroyo Saladillo

El Museo de la Memoria presenta una programación especial a 50 años del último golpe de Estado

El Museo de la Memoria presenta una programación especial a 50 años del último golpe de Estado

La docente Anabella Barraza presentará un libro para pensar la enseñanza en los tiempos que corren

La docente Anabella Barraza presentará un libro para pensar la enseñanza en los tiempos que corren

La Sociedad Rural de Rosario festeja 131 años en defensa de los derechos del sector agrícola ganadero

La Sociedad Rural de Rosario festeja 131 años en defensa de los derechos del sector agrícola ganadero

Barrio San Francisquito: acusan a un clan de matar, amenazar y vender droga
Policiales

Barrio San Francisquito: acusan a un clan de matar, amenazar y vender droga

La defensa del juez Salmain sostiene que la causa no tiene pruebas suficientes

Por Claudio Berón

Policiales

La defensa del juez Salmain sostiene que la causa no tiene pruebas suficientes

Con clases públicas, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento
La Ciudad

Con clases públicas, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

El precio de la nafta súper volvió a subir en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos
La Ciudad

El precio de la nafta súper volvió a subir en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos

Murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego
La Ciudad

Murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego

Dengue: el fallecimiento de una mujer encendió el alerta en la provincia
La Ciudad

Dengue: el fallecimiento de una mujer encendió el alerta en la provincia

Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas
La Ciudad

Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas

Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta
Policiales

Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

La provincia alerta que la recesión está instalada y pide que Nación se mueva
Economía

La provincia alerta que "la recesión está instalada" y pide que Nación se mueva

Derribaron un búnker de drogas en Tablada ligado a balaceras y amenazas
POLICIALES

Derribaron un búnker de drogas en Tablada ligado a balaceras y amenazas

Argentina oficializó su salida de la OMS: duras críticas de profesionales de la salud
Salud

Argentina oficializó su salida de la OMS: duras críticas de profesionales de la salud

El Concejo debate la ampliación del Mercado de Concentración de Fisherton

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo debate la ampliación del Mercado de Concentración de Fisherton

Segunda balacera en Cabín 9 en 24 horas: internaron a un hombre herido
Policiales

Segunda balacera en Cabín 9 en 24 horas: internaron a un hombre herido

Parto en la calle: policías asistieron a una mujer que dio a luz dentro de un auto
LA CIUDAD

Parto en la calle: policías asistieron a una mujer que dio a luz dentro de un auto

Denuncia por trapitos: el municipio registró más de 9 mil actas en 2025

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Denuncia por trapitos: el municipio registró más de 9 mil actas en 2025

Fran Riquelme y violencia narco: empezó el juicio con 12 pedidos de perpetua

Por María Laura Cicerchia

POLICIALES

Fran Riquelme y violencia narco: empezó el juicio con 12 pedidos de perpetua

Detectan el primer caso de viruela del mono más severa en Argentina
Salud

Detectan el primer caso de viruela del mono más severa en Argentina

Crimen en Cabín 9: asesinada a balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen en Cabín 9: asesinada a balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro
Policiales

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

La semana de Di María: ¿viaja a Asunción y juega ante Independiente Rivadavia?

Por Gustavo Conti
Ovación

La semana de Di María: ¿viaja a Asunción y juega ante Independiente Rivadavia?