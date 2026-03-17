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El tiempo en Rosario: un miércoles parcialmente nublado con la máxima en 27º

Los registros volverían a subir desde el jueves y otra vez bajarían desde el sábado paulatinamente hasta llegar a un lunes con 22º de máxima

17 de marzo 2026 · 23:25hs
El tiempo en Rosario: un miércoles parcialmente nublado con la máxima en 27º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 18 de marzo en Rosario cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 27º, que volvería a subir este jueves para llegar a 30º y otra vez bajaría desde el sábado paulatinamente hasta llegar a un lunes donde los registros no superarían los 22º.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del sudeste, una marca de 17º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 20º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado y una máxima de 27º, bajando a 23º en la noche.

El jueves otra vez estaría parcialmente nublado, con la máxima en ascenso y llegando a los 30º. La mínima sería de 16º.

Para el viernes se espera que se mantenga la máxima en 30º, la mínima subiría hasta los 20º, y a la mañana estaría mayormente nublado, con algunas chances de tormentas aisladas desde la tarde.

El sábado tiene probabilidades de tormentas matinales, lo que impactaría en la temperatura: se anuncia una máxima de 26º y una mínima de 20º.

El domingo tendría registros entre 24º y 14º, con nubosidad variable.

Para el lunes pronostican cielo mayormente nublado, una máxima de apenas 22º y una mínima de 18º.

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