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Selección argentina: con Lionel Messi y dos sorpresas, la lista de Scaloni para recibir a Guatemala

El director técnico de la selección argentina dio la lista para el amistoso del 31 de marzo en La Bombonera, en la despedida del país ante del Mundial

18 de marzo 2026 · 16:47hs
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la lista de convocados para el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala, que se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

La gran novedad de la lista es la inclusión de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que viene teniendo muy buenas actuaciones en la Academia, y de Tomás Palacios, defensor central de Estudiantes de La Plata.

Los arqueros convocados por Scaloni fueron Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, mientras que los defensores, además de los mencionados Rojas y Palacios, serán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Los elegidos por Scaloni para pelear por un lugar en la mitad de la cancha fueron Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo de Paul y Exequiel Palacios.

Por último, los delanteros que dirán presente serán Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

El gran ausente de la convocatoria es el delantero Lautaro Martínez, quien sufrió una lesión hace unas semanas jugando para el Inter de Italia y todavía no se recuperó al 100 por ciento.

Leer más: Newell's perdió 5 a 0, pero un jugador de Lanús reveló que hubo un acuerdo para no humillarlo aún más

Última escala de la selección argentina

El amistoso frente a Guatemala será el último partido de la selección argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella que le permita igualar a Italia y Alemania y quedar a solo una de Brasil.

En esta fecha FIFA, la Argentina iba a disputar la Finalissima ante España en Qatar, pero se suspendió por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para encontrar una nueva sede.

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