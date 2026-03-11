Lorena Vega trae su unipersonal a Rosario: "Me gusta que la gente se acerque al teatro"

La actriz de "Envidiosa" y "En el barro" llega con “Yo, Encarnación Ezcurra”. Además, participará de la presentación del disco “Novela” de Fito Páez

Lorena Vega, reconocida actriz y directora de teatro, referenciada como la psicóloga de la popular serie de Netflix "Envidiosa", llega este fin de semana a Rosario

Lorena Vega vive un momento artístico de mucha visibilidad en el que muestra su gran versatilidad . Mientras su personaje de psicóloga en "Envidiosa" conquistó al público a lo largo de sus tres temporadas, también sorprendió con un registro completamente distinto en "En el barro" , donde interpretó a “La Zurda”. Más allá de la masividad que le dieron estas producciones audiovisuales, Vega es una actriz, dramaturga y directora con una larga trayectoria en el teatro independiente. En ese marco, llega a Rosario con el unipersonal “Yo, Encarnación Ezcurra” , en el que interpreta a la protagonista en las sombras de la Revolución de los Restauradores.

La obra tendrá dos funciones el sábado 14 de marzo en el Teatro La Comedia: a las 19.30 y a las 21.30, función agregada tras la gran convocatoria. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de la plataforma 1000 Tickets, y los suscriptores de la Tarjeta BLC cuentan con 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Esta visita tiene un punto de partida particular: Vega llega invitada por Fito Páez para participar en la presentación en vivo del disco “Novela” , en el marco de sus tres presentaciones en la ciudad como antesala de su próxima gira nacional. “El puntapié es que yo voy a Rosario por el show de Fito. Fui invitada a grabar el disco hace ya unos años. Se presentó en España, pero sin show en vivo. Ahora, el viernes 13, que además es el cumpleaños de Fito, se va a tocar por primera y única vez el disco en vivo con la banda que lo grabó y yo voy a estar diciendo los textos que están grabados ”, explicó.

En diálogo con La Capital, la actriz adelantó que atravesará un fin de semana intenso en el que el teatro y la música se entrelazarán: primero participará del show del cantante rosarino el viernes 13; luego, el sábado dará las dos funciones de “Yo, Encarnación Ezcurra”; y finalmente se quedará el domingo como “espectadora para ver a Fito” en el Monumento Nacional a la Bandera.

Rosario siempre estuvo cerca

No es la primera vez que Vega pisa la ciudad. De hecho, la artista es una figurita repetida en los últimos tiempos. En septiembre de 2024 presentó en Rosario "Imprenteros", regresó en abril de 2025 con "Las cautivas", en julio trajo "La vida extraordinaria" y en agosto acompaño la puesta "Precoz", de la cual es directora. Todo en el marco del gran impacto que tuvieron sus roles en "Envidiosa" y "En el barro".

Sobre su vínculo con Rosario, la actriz contó: “Es uno de los puntos siempre deseados, pensados y atractivos. Es divertido, es bello, es hermoso estar ahí”.

En ese sentido, también destacó la energía del público y de la comunidad del teatro rosarino. “Hay una comunidad teatral en Rosario que tiene mucho agite, movimiento, pila y organización. Eso hizo posible que empezáramos a motorizar y concretar funciones. Así pudimos llevar nuestros materiales y empezar a encontrarnos con el público, que también acompañó”.

"Yo, Encarnación Ezcurra"

“Yo, Encarnación Ezcurra” pone el foco en la esposa de Juan Manuel de Rosas y protagonista en las sombras de la Revolución de los Restauradores. Apasionada por la causa política que los unía, la obra la muestra en los últimos momentos de su vida, recluida en sus habitaciones y aferrada a los recuerdos del amor y del poder que supo ejercer en una época en la que a las mujeres les estaba vedado el ámbito político.

Lorena Vega lleva nueve años poniéndose en la piel de una de las mujeres más importantes de la historia argentina, en una propuesta que combina música, teatro y una fuerte impronta política. “Hacer este personaje es súper interesante”, señaló la actriz sobre Encarnación Ezcurra, de quien destacó “su coraje, su valor y su inteligencia”.

image

Además, Vega reveló que el desafío de interpretarla sigue vigente a pesar del paso del tiempo. “La obra siempre tuvo algo que nombrar. Siempre reveló cuestiones de actualidad. Es como si habláramos de temas centrales de nuestra identidad que hoy siguen vigentes”, explicó.

Para la actriz, la figura de esta mujer obliga también a mirar el pasado con otra perspectiva: “Hay que dimensionar el coraje y la fuerza de una mujer argentina ocupando un lugar de centralidad en la política cuando nada de esto era mirado de ese modo”. Y agregó que ese gesto cobra todavía más valor si se lo mira desde el presente: “Tiene agallas para ocupar un lugar en una época tan inaugu ral de nuestro país, considerando que hoy seguimos peleando por derechos y por igualdad de género, incluso con retrocesos en relación al apoyo del Estado”.

Respecto a la llegada de la obra a Rosario, Vega invitó al público a descubrirla: “Es un drama, pero con gracia, irónico, con giros inesperados. Cada función sigue hablando del presente y de quiénes somos”.

El éxito de "Envidiosa" y "En el barro"

El regreso de la actriz a la ciudad coincide además con un momento de gran visibilidad en su carrera. Aunque lleva décadas vinculada al teatro independiente, sus participaciones en las series “Envidiosa” y “En el barro” ampliaron su público.

En la primera interpretó a Fernanda, la psicóloga de Vicky. Este personaje directo, distante y a la vez entrañable, según la actriz, logró algo particular: “Abrió un canal de interés con gente que desconocía mis obras y mi trabajo”.

Muchos otros espectadores la conocieron a partir de “En el barro”, donde se puso en la piel de “La Zurda”, una reclusa estratégica. Sobre ese desafío actoral, Vega explicó: “La verdad es que sonaba fascinante para actuar. En el hecho de componer mujeres privadas de la libertad ya hay conflicto y para la actuación el conflicto es néctar. Fue un contexto alucinante: con Underground como productora, Sebastián Ortega a la cabeza, un elenco diverso, talentoso, con mayoría de mujeres y con guionistas brillantes. Todo era muy atractivo y me desafiaba mucho la idea de hacer algo distinto a lo que ya había hecho”.

Ahora bien, más allá de la popularidad que le dio la plataforma de streaming, la actriz remarcó que lo más valioso es el puente que se pudo generar con el teatro. “No es un número en la taquilla, sino gente que se acerca. Muchos me dicen: ‘La verdad no te conocía, pero cuando te vi quise saber qué hacías, te busqué y quería ir al teatro’”, contó.

Para Vega, ese movimiento es el verdadero logro: “Para mí es una felicidad total. No lo pienso en términos personales sino en términos de comunidad. Me gusta que la gente se acerque a ver mis obras, pero también otras. Muy profundamente y honestamente lo digo: me encanta que haya circulación de público para la escena”.

Una agenda llena de proyectos

Claro está que Lorena Vega no para. Tras su presentación en Rosario junto a Fito Páez en el Teatro El Círculo y sus dos funciones de “Yo, Encarnación Ezcurra”, la actriz ya se prepara para su próximo proyecto en la Calle Corrientes. Se trata de la comedia “Sottovoce”, que se presentará en el Teatro Nacional. “Lo vivo con expectativa y entusiasmo. Es un traspaso de lo independiente a lo comercial que se da en las mejores condiciones”, señaló.

La obra, dirigida por Mariano Pensotti, contará con un elenco de peso integrado por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y la propia Vega. “Con todos ellos dan ganas de actuar: ya los pensás y te reís. Son intérpretes rapidísimos”, comentó.

Más allá del elenco, la actriz también destacó el equipo artístico de la puesta: la escenografía estará a cargo de Mariana Tirantte, el diseño de iluminación de Matías Sendón y la música a cargo de Diego Beiner. “Todos artistas brillantes que ya son un equipo entre ellos, que tienen un lenguaje propio. Me parece que va a ser una propuesta súper contenedora para la actuación y muy espectacular para el público. Es como subirse a un auto que anda bien, así que espero sumar a esa velocidad”, agregó.

En paralelo a este desembarco en el teatro comercial, Vega continúa multiplicando proyectos que van desde plataformas de streaming hasta la dirección de obras teatrales. En este contexto, la actriz aseguró que el entusiasmo y el asombro por el oficio siguen intactos. “Me entusiasma todo: el encuentro con otros, el intercambio, estar con gente brillante a la que le importa lo que hace".

En esa misma línea agregó: "Me gusta cuando algo es nuevo, cuando tengo un desafío donde siento que puedo aportar lo mío. Pero lo que más me importa es estar en lugares en los que tengo mucho para mirar, observar y escuchar. Eso es lo que me enciende”.

Sin ir más lejos, apuntó como ejemplo de estos desafíos su próxima visita a la ciudad. “Hacer esta participación en el disco de Fito es un privilegio. Él es una de las voces que representan lo que somos. Y resultó que yo puedo caminar un rato al lado de él, aportando mi granito de arena. Es un regalo absoluto de la vida”, cerró la actriz.