Dante Gebel anuncia el lanzamiento de su candidatura presidencial

El encuentro se realizará este miércoles en el microestadio de Lanús

El nuevo espacio político Consolidación Argentina realizará este miércoles un encuentro nacional y federal en Lanús para lanzar la candidatura presidencial del pastor evangélico Dante Gebel de cara a las elecciones de 2027.

El encuentro tendrá lugar, a las 19, en el microestadio de Lanús, donde la fuerza anunciará los miembros para los armados territoriales de las regiones Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo.

Cada zona contará con un “coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico”.

La actual mesa promotora del espacio está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales.

Entre los dirigentes que promueven los armados de Gebel figuran el exsecretario de Trabajo Lucas Aparicio, el diputado de la ciudad de Buenos Aires Eugenio Casielles, el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, y el exfutbolista Walter Erviti, entre otros.