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Crimen de Jeremías Monzón: confirman la prisión preventiva de la única adulta imputada

La mujer de 40 años, madre de la chica imputada por el asesinato, continuará tras las rejas. La familia de la víctima expresó su temor ante una posible liberación

18 de marzo 2026 · 14:46hs
Crimen de Jeremías Monzón: confirman la prisión preventiva de la única adulta imputada

Nadia Juárez, la única persona adulta imputada por el brutal asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, seguirá presa mientras avanza el proceso judicial. Este miércoles, se realizó en los Tribunales de la capital provincial una audiencia de apelación de la prisión preventiva de quien está acusada como partícipe secundaria en el homicidio triplemente calificado del chico.

Tras escuchar a las partes, el juez Alejandro Tizón resolvió que la mujer de 40 años, permanezca detenida, mientras que su hija, de 16 años, continúa alojada en un centro para menores por el mismo hecho.

Al finalizar la audiencia, Romina Monzón, madre de la víctima, confirmó la decisión judicial y expresó su preocupación sobre Juárez: “Es muy perversa y me preocupa muchísimo que esa persona pueda salir a la calle”. Además, sostuvo que el único lugar donde puede ver a su hijo es “en el cementerio o en sueños”, y apuntó contra la joven detenida como quien planificó el crimen.

“(Juárez) De la manera más macabra planificó todo, y con su ayuda lo ejecutaron de la manera más terrible. Juárez ayudó a los menores a destruir pruebas. Maneja un nivel de perversión increíble”, agregó.

Prisión preventiva de la imputada

Por su parte, el fiscal Francisco Cecchini explicó que la audiencia tuvo como objetivo revisar los fundamentos de la medida cautelar dictada en primera instancia. “La defensa apela que faltan fundamentos. Se discutió eso”, indicó.

>> Leer más: Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe

En la previa, la madre de la víctima había advertido sobre el impacto que podría tener una eventual liberación de Juárez, al considerar que implicaría un nuevo episodio de impunidad en el caso.

Además, recordó que dos menores de 14 años involucrados en el hecho quedaron fuera del proceso penal debido a su edad. “Fueron sobreseídos solo por ser menores y siguen burlándose y jactándose del homicidio de Jeremías. Es repugnante que puedan seguir haciendo su vida y que no se arrepientan”, manifestó con indignación.

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Tribunales. Romina, la mamá de Jeremías Monzón, junto al abogado Bruno Rugna.

Tribunales. Romina, la mamá de Jeremías Monzón, junto al abogado Bruno Rugna.

El video del crimen: la prueba de la discordia

El eje del debate jurídico giró en torno a una grabación de una cámara de seguridad ubicada detrás del estadio de Colón, registrada apenas una hora después del asesinato de Jeremías.

El fiscal Cecchini sostuvo en su acusación que el encuentro entre Juárez y los tres menores (su hija y otros dos jóvenes) no fue casual. El video mostraría a los adolescentes exhibiéndole algo de una bolsa a la mujer y luego cerrándose en ronda para mirar un celular. Para la Fiscalía, estaban viendo el video del crimen, ya que los ademanes de la hija de Juárez coinciden con la mecánica del ataque mortal.

La ruta de la complicidad: según la acusación, tras ese encuentro, la mujer cambió su rumbo y acompañó a los menores hasta el Parque del Sur, donde se habrían descartado pertenencias de la víctima y hasta habrían montado una suerte de "lápida" con el nombre de Jeremías.

La estrategia de la defensa

El abogado Gustavo Durando, representante de Juárez, apeló la preventiva bajo el argumento de que la imputación se basa en "especulaciones". El defensor señaló que su clienta desconocía por completo lo que habían hechos los chicos en esa tarde y por lo tanto "no hubo dolo" de su parte.

Durando remarcó que la evidencia presentada por el fiscal es insuficiente. Señaló que "el video no acredita que Juárez supiera del plan criminal de antemano (promesa de ayuda previa), requisito necesario para la participación secundaria".

Interpretación subjetiva: cuestiona que la Fiscalía asuma que lo que miraban en el teléfono era el video del homicidio basándose solo en gestos corporales.

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