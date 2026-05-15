Acusan a Britney Spears de protagonizar una tensa escena en público: qué dijo su vocero

Un representante de la cantante desmintió los reportes que afirmaban que se había comportado de manera errática con un cuchillo en un restaurante.

El vocero de Britney Spears negó que la artista haya tenido un comportamiento peligroso en un restaurante de Los Ángeles.

Britney Spears volvió a los titulares del mundo esta semana. Empezaron a circular en redes sociales versiones sobre un supuesto episodio errático en un restaurante de Los Ángeles protagonizado por la cantante: una persona afirmó que el comportamiento de su artista hizo que "un comensal temiera por su vida"

Más adelante, el portal TMZ publicó que Spears estaba "gritando" y "ladrando", y que también pasó junto a una mesa con un cuchillo en la mano. Un vocero de la artista negó todo y afirmó que simplemente disfrutó de "una cena tranquila con su asistente y guardaespaldas".

“Simplemente estaba contando cómo su perro les ladraba a los vecinos. En ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo”, declaró al medio Billboard. En referencia al cuchillo, aseguró que sólo “estaba cortando su hamburguesa por la mitad”.

"Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo que sucedió hace 20 años cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ya", cerró.

Las acusaciones aparecieron poco después de que Spears fuera detenida por manejar bajo los efectos del alcohol el pasado 4 de marzo. La artista se declaró culpable del delito menor de conducción temeraria y, mediante un acuerdo con la fiscalía, y fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional informal.



El domingo 12 de abril, un representante confirmó a medios estadounidenses que la artista ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento para consumos problemáticos. Todo indica que ya salió