Diego Torres llega a Rosario con su nueva gira

El reconocido cantautor se presentará en la ciudad con un show cargado de sus temas más emblemáticos y las nuevas canciones de su más reciente material discográfico

Diego Torres se presentará el 12 de noviembre en Metropolitano para presentar su disco “Mi Norte & Mi Sur”

Diego Torres regresa a Rosario en el marco su gira internacional “Mi Norte & Mi Sur” , luego del lanzamiento de su álbum homónimo. La cita es el jueves 12 de noviembre en Metropolitano (Junín 501).

Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma TurboEntrada, en la boletería de Metropolitano o en Mitre 737. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Este disco marca una etapa de renovación artística donde el cantautor fusiona distintos géneros como sonidos latinoamericanos y pop, colaborando con figuras como Estopa, Manuel Carrasco y Edén Muñoz. “Mi Norte & Mi Sur” se puede describir como un viaje íntimo y potente por diferentes emociones y estilos, fruto del trabajo con múltiples productores y artistas.

Con una carrera que no deja de crecer y un repertorio que atraviesa generaciones, Diego Torres sigue demostrando que su música no conoce fronteras.

A lo largo de más de treinta años de trayectoria musical, editó un total de 15 discos, sumando 10 álbumes de estudio, dos recopilatorios y tres discos en vivo. Gracias a estos materiales obtuvo múltiples Discos de Oro y Multiplatino en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Fue nominado y premiado con Latin Grammys, Grammy, Premios Gardel, Martín Fierro y Premios MTV, entre otros.

Hacedor de una extensa lista de éxitos, entre sus hits más reconocidos se encuentran “Color Esperanza”, “Tratar de estar mejor”, “Penélope”, “Sueños”, “Usted”, “Andando”, “Guapa”, “Un Poquito” y “Este corazón”. Su carrera lo llevó a concretar colaboraciones con Rubén Blades, Mercedes Sosa, Juan Luis Guerra, Ivete Sangalo, Carlos Santana, Carlos Vives, Fonseca, entre otros. Tuvo exitosas presentaciones consecutivas en el Luna Park, y llenos totales en los estadios de River y Vélez.