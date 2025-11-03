AC/DC vuelve a Argentina luego de 16 años: cómo conseguir las entradas y cuándo salen

La legendaria banda de rock australiana hará un show el 23 de marzo del año que viene en Buenos Aires. Todos los detalles, en esta nota

Brian Johnson y Angus Young vuelven al país en conmemoración de su último álbum editado en 2020

Después de 16 años, AC/DC confirma su regreso a la Argentina . La histórica banda australiana liderada por Angus Young y Brian Johnson se presentará el 23 de marzo de 2026 en el estadio Más Monumental de River Plate, en el marco de su gira mundial "Power Up Tour".

Además de tocar en Buenos Aires, el grupo musical también se presentará en otros países de Latinoamérica, como Chile (Santiago), Brasil (San Pablo) y México (Ciudad de México), y en múltiples ciudades de Estados Unidos y Canadá.

El show en territorio argentino tendrá como banda invitada a The Pretty Reckless , el grupo neoyorquino liderado por la cantante y guitarrista Taylor Momsen, una de las protagonistas de la serie "Gossip Girl".

El grupo se hará presente con Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

La gira cuenta con el regreso de Johnson a los escenarios tras su alejamiento en 2016 por problemas auditivos. El cantante logró volver gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales que le permiten escuchar sin riesgo.

Embed You’re about to be thunderstruck!AC/DC trae la gira POWER UP TOUR 2026 a Buenos Aires junto a The Pretty Reckless como invitados especiales.



Entradas a la venta este viernes 7 de noviembre a las 10:00hs sólo a través de https://t.co/9iB9sfq0LK pic.twitter.com/6Gowg2iDxC — DF Entertainment (@dfallaccess) November 3, 2025

Cuándo salen las entradas a la venta

Los tickets saldrán a la venta el viernes 7 de noviembre a las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio All Access.

Las entradas podrán comprarse con todos los medios de pago desde el inicio de la venta. En esta oportunidad, no habrá preventa para clientes de ningún banco.

La última visita de AC/DC al país fue en 2009, cuando ofrecieron tres conciertos en el estadio Monumental. Aquellas presentaciones quedaron registradas en el álbum “Live at River Plate”, publicado en 2012.

Con más de 200 millones de discos vendidos y una influencia transversal que atraviesa generaciones, el regreso del grupo promete ser uno de los shows internacionales más esperados de 2025.