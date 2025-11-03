La Capital | Zoom | AC/DC

AC/DC vuelve a Argentina luego de 16 años: cómo conseguir las entradas y cuándo salen

La legendaria banda de rock australiana hará un show el 23 de marzo del año que viene en Buenos Aires. Todos los detalles, en esta nota

3 de noviembre 2025 · 15:24hs
Brian Johnson y Angus Young vuelven al país en conmemoración de su último álbum editado en 2020

Brian Johnson y Angus Young vuelven al país en conmemoración de su último álbum editado en 2020

Después de 16 años, AC/DC confirma su regreso a la Argentina. La histórica banda australiana liderada por Angus Young y Brian Johnson se presentará el 23 de marzo de 2026 en el estadio Más Monumental de River Plate, en el marco de su gira mundial "Power Up Tour".

Además de tocar en Buenos Aires, el grupo musical también se presentará en otros países de Latinoamérica, como Chile (Santiago), Brasil (San Pablo) y México (Ciudad de México), y en múltiples ciudades de Estados Unidos y Canadá.

El show en territorio argentino tendrá como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo neoyorquino liderado por la cantante y guitarrista Taylor Momsen, una de las protagonistas de la serie "Gossip Girl".

>> Leer más: Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum: "El Regreso"

El grupo se hará presente con Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

La gira cuenta con el regreso de Johnson a los escenarios tras su alejamiento en 2016 por problemas auditivos. El cantante logró volver gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales que le permiten escuchar sin riesgo.

Embed

Cuándo salen las entradas a la venta

Los tickets saldrán a la venta el viernes 7 de noviembre a las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio All Access.

Las entradas podrán comprarse con todos los medios de pago desde el inicio de la venta. En esta oportunidad, no habrá preventa para clientes de ningún banco.

La última visita de AC/DC al país fue en 2009, cuando ofrecieron tres conciertos en el estadio Monumental. Aquellas presentaciones quedaron registradas en el álbum “Live at River Plate”, publicado en 2012.

Con más de 200 millones de discos vendidos y una influencia transversal que atraviesa generaciones, el regreso del grupo promete ser uno de los shows internacionales más esperados de 2025.

Noticias relacionadas
El protagonista de la nueva serie de Netflix será el Chino Darín

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Boquitas Pintadas es uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos

Nicki Nicole anunció su colaboración en el nuevo álbum de Tan Biónica

Tini Stoessel invitó al escenario a Chris Martin en su show Futttura

El histórico encuentro de Tini Stoessel y Chris Martin en Futttura

Nicki Nicole regresó al país y sorprendió tras su separación de Lamine Yamal

Después de su ruptura con Lamine Yamal, Nicki Nicole volvió a los escenarios con Tini

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Lo último

Esto fue una masacre: familiares de víctimas del fentanilo contaminado hablaron ante los diputados en Rosario

"Esto fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo contaminado hablaron ante los diputados en Rosario

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de Camote Velázquez

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de "Camote" Velázquez

"Esto fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo contaminado hablaron ante los diputados en Rosario

La comisión del Congreso de la Nación que investiga los casos del opioide adulterado sesionó en Rosario para escuchar testimonios de las 49 familias afectadas en la ciudad. Entre lágrimas y carteles de “Justicia”, se escucharon crudos relatos

Esto fue una masacre: familiares de víctimas del fentanilo contaminado hablaron ante los diputados en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de Camote Velázquez
Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de "Camote" Velázquez

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná
La Región

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Ovación
Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica
Ovación

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Policiales
Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de Camote Velázquez
Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de "Camote" Velázquez

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

La Ciudad
Esto fue una masacre: familiares de víctimas del fentanilo contaminado hablaron ante los diputados en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Esto fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo contaminado hablaron ante los diputados en Rosario

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
POLITICA

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
LA CIUDAD

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México