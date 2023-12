Dave Evans repasa los clásicos de AC/DC en Rosario

A 50 años del primer show de AC/DC, Evans está cerrando en Rosario una gira mundial que lo llevó por distintas ciudades de Argentina, Brasil, Paraguay, Turquía, India, Francia y Bélgica. El vocalista interpreta en vivo temas de la primera época de AC/DC como “Can I Sit Next To You Girl?”, “Rocking In The Parlour”, “Baby Please Don?t Go” y “Sunset Stripp”, además de clásicos post Evans como “TNT”, “Highway To Hell” y “Whole Lota Rosie”, entre otros.