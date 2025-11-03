Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Los papales, de gran temporada, mandan en Primera A en la Rosarina y el domingo con un triunfo ante Córdoba se quedaría con trofeo en la A

Defensores de Funes. Los dirigidos por Fabián Belén vencieron a Río Negro y dieron un paso gigante al ascenso a la Primera A.

Asociación Rosarina de Fútbol. Pablo VI manda en la Zona Campeonatoe y el domingo con un punto ante Central Córdoba lograría el cuarto título en Primera A.

Pablo VI dio un paso gigante para obtener por cuarta vez el título en primera división que organiza la Asociación Rosarina de Fútbol . Los papales, comandados por Damián Pissano, sacaron un punto importante en su visita a Morning Star y, cuando restan dos fechas para finalizar el campeonato, le llevan 4 unidades a Coronel Aguirre. Con el triunfo ante Central Córdoba obtendrá el título 2025.

Los canarios (como también lo apodan) fueron campeones en 2007 por primera vez en su historia del Gobernador Molinas, el máximo certamen de la Rosarina, de la mano de los hermanos José y Antonio Previti.

Después, en 2013, fue nuevamente campeón del Molinas (bajo la dirección técnica de Silvio Lingiardi) y en 2014 repitió el título, coronándose bicampeón (de la mano otra vez de José y Antonio Previtti) en el estadio Marcelo Bielsa.

Por la Zona Campeonato los dirigidos por Pissano jugaron 12 encuentros: ganaron 7, empataron 4 y perdieron solo ante Central. Jugando en su cancha Ángel Espíndola, el papal no perdió en 2025 y se alzó con los triunfos ante Newell’s, Central y Aguirre. Le resta jugar ante Córdoba y Unión de Alvarez. La 12ª fecha tuvo estos resultados: Unión de Álvarez 2- Aguirre 0; Newell’s 4- Adiur 1 y Central 3- Córdoba 1.

Zona Permanencia

En la Zona Permanencia mandan Tiro Federal y Provincial con 22 puntos, tras ganar sus respectivos encuentros. Los tirolenses vencieron a San Telmo 3 a 1 y los rojos del Parque Independencia golearon a Gálvez 4 a 1. Banco y Sportivo de Álvarez empataron 0-0 y el clásico de la zona sur entre Oriental y Tiro Suizo terminó 1 a 1.

Defensores de Funes, líder en la B

El equipo dirigido por Fabián Belén ganó un partido clave ante Río Negro por 3 a 1 y de esta manera quedó muy cerca de obtener uno de los dos ascensos a Primera A. En la próxima fecha será local ante Alianza Sport y en la última visitará a Mitre en Pérez.

La Zona Campeonato de la B tuvo otros dos partidos, El Torito 4- Defensores Unidos 4 y Alianza 1- General Paz 0. Mitre y 1º de Mayo fue postergado y se jugará este martes, a las 19 en Mitre.

En tanto en la Zona Permanencia , Leones FC con el empate ante Botafogo 0-0 se quedó con el primer puesto y clasificó para disputar la Zona Campeonato 2026. Los resultados: Arijón 6- Americana 1; Renato 5- 7 de Setiembre 1 y Fisherton 0- Social Lux 1.

Bancario cerca del ascenso

Bancario ganó su partido ante San Martín desafiliado y en la próxima jornada ante Sarmiento puede obtener el ansiado ascenso a la Primera B 2026.