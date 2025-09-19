El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newell's en el Clausura

Huracán y Racing abrieron la novena fecha en el Ducó y Newell's quedó en posición de terminarla en zona de clasificación a los octavos de final.

El lamento del jugador de Huracán ante el colega de Racing. En el Ducó hubo un guiño a Newell's, que ahora deberá aprovechar.

Épocas de vacas flacas en Newell's . Pero esto es fútbol y la revancha puede estar cerca. Una buena motivación que tendrá el equipo del Ogro Fabbiani cuando enfrente a Belgrano el lunes en Córdoba es que dependerá de sí mismo para meterse en zona de octavos del Clausura . Todo gracias a lo que pasó en el Ducó .

Newell's viene de perder feo en los cuartos de final de la Copa Argentina , precisamente ante Belgrano en San Luis, y ahora volverá a enfrentarlo por el torneo Clausura. Y la particularidad es que ambos tienen 9 puntos y están afuera de los ocho primeros de la zona A que pelearán el título.

En la misma situación está Tigre. Pero de los tres, Newell's está arriba por diferencia de gol , ya que tiene 0 (8-8). Los de Victoria, que este sábado recibe a Aldosivi, y el Pirata están iguales, con -1 (6-7). Y antes de iniciarse la fecha ocupaban la 9ª, 10ª y 11ª posición con 9 puntos.

Todo depende ahora de Newell's

Lo malo para los tres es que los anteceden empezaron la fecha 3 puntos arriba. Con 12 unidades están el 6º Defensa y Justicia (9-7), el 7º Estudiantes (9-10) y el 8º Huracán (5-8).

Precisamente, la buena noticia para la Lepra fue que Huracán inició la jornada perdiendo de local ante Racing por 2 a 0. Los goles lo hicieron Duván Vergara a los 23' del primer tiempo y Matías Zaracho (92').

Por eso, por más que ahora Racing, con 10 puntos, superó a Newell's, Tigre y Belgrano, si el equipo del Ogro derrota al Pirata en Nuevo Alberdi se meterá en zona de clasificación. Habrá que ver qué pasa este sábado con Tigre-Aldosivi, pero en cualquier caso dependerá del equipo rojinegro.