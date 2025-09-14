La Capital | Zoom | Thiago

Thiago Medina, ex Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina está internado en terapia intensiva tras un grave accidente en moto en Moreno. Fue operado de urgencia y su estado es crítico

14 de septiembre 2025 · 10:07hs
Thiago Medina permanece hospitalizado tras haber sufrido un grave accidente

Thiago Medina permanece hospitalizado tras haber sufrido un grave accidente

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, se encuentra internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras sufrir un grave accidente en moto en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez.

Según el parte médico difundido este sábado, el joven de 22 años permanece en la unidad de terapia intensiva, con respirador e inotrópicos, luego de haber sido sometido de urgencia a una cirugía torácica y a la extirpación del bazo. “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, indicaron las autoridades sanitarias.

El accidente y los primeros auxilios

El siniestro ocurrió en la esquina de avenida San Martín y La Providencia, cuando la moto en la que circulaba Medina impactó contra la parte trasera de un auto. Aunque aún no se establecieron las causas, las primeras versiones apuntan a la falta de señalización en la zona.

Raúl, un vecino que lo auxilió, relató que se detuvo con su camioneta al verlo tendido en la calzada: “Paramos los autos y colectivos que venían rápido para que no lo atropellaran. Le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Estaba en shock, vomitó sangre y decía que le dolía mucho la cintura”. Según denunció, la ambulancia demoró entre 30 y 40 minutos en llegar.

Mensajes de apoyo y pedido de respeto

La noticia fue confirmada en redes sociales por Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas gemelas, quien pidió “luz y amor” para el joven. “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió desde el hospital.

>> Leer más: Julieta Poggio se emocionó al ser elegida como la madrina de una de las mellizas de Daniela Celis

También su hermana, Camila Deniz, expresó su dolor en Instagram: “Hermano de mi alma, como me duele todo esto. Fuerzas, mi amor, es una batalla más de tantas que pasamos”. Además, pidió respeto ante la circulación de imágenes falsas del accidente.

Quién es Thiago Medina

Thiago Medina se convirtió en una de las figuras más queridas de Gran Hermano 2022 por su historia de vida. Oriundo de González Catán, trabajaba como recolector de residuos y en una verdulería antes de entrar al reality, con el sueño de mejorar la situación de su familia.

Su romance con Daniela Celis trascendió el programa y, en 2024, tuvieron a sus dos hijas, Laia y Aimé. Más tarde, Medina abrió una verdulería en su barrio, aunque luego debió cerrarla. Pese a los vaivenes personales, siempre fue reconocido por su sencillez y sus ganas de salir adelante.

