El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

El lunes le hicieron cinco by pass, después de un infarto. Cómo se planea la recuperación. Cuándo volvería a sus funciones en la Municipalidad

19 de septiembre 2025 · 10:21hs
El intendente de Roldán

El intendente de Roldán, de 57 años, tuvo un infarto y debió ser intervenido en una clínica de la ciudad de Rosario

A cinco días de una compleja intervención cardiovascular, el intendente de Roldán Daniel Escalante, de 57 años, fue trasladado de terapia intensiva a una sala común, donde continúa el proceso de recuperación. El funcionario sufrió un infarto y tuvieron que realizarse cinco by pass, dada la severidad de su cuadro. La evolución es favorable, según manifestaron desde su entorno.

Aunque todavía no se sabe cuándo podrán darle el alta, y mucho menos en qué momento retomará sus actividades (tiene pedida una licencia de un mes, por ahora) el mandatario se encuentra "de buen ánimo y cumpliendo con el tratamiento indicado para superar esto lo antes posible" , agregaron fuentes municipales.

Luego de una cirugía de magnitud, que demandó ocho horas de quirófano, y que se realizó en el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), Escalante permaneció tres días en unidad de cuidados intensivos y como evolucionó bien se decidió derivarlo a una sala de internación común. En esto casos el proceso de recuperación se inicia casi de inmediato, una vez que el paciente se estabiliza.

Cuando una persona atraviesa por una operación de revascularización miocárdica, conocida como by pass (técnica que desarrolló el argentino René Favaloro), el corazón y las heridas necesitan de seis a ocho semanas para cicatrizar. También es necesario que se "suelde" el esternón. Durante ese tiempo, el paciente deberá ser controlado de muy de cerca por los cardiólogos, y todo el equipo médico. El proceso puede tener algunas recaídas, que se consideran normales.

Es importante también que la persona modifique los hábitos que pudieron llevarlo a que sus arterias se tapen. El infarto es multicausal y se produce por: antecedentes familiares, edad y otros factores de riesgo como sobrepeso u obesidad, tabaquismo, sedentarismo y otras enfermedades no controladas como diabetes e hipertensión.

El by pass coronario permite crear "un puente" o "nueva ruta" para que la sangre pueda evitar la arteria tapada y restaurar el flujo sanguíneo al músculo del corazón. Se utiliza un vaso de otra parte del cuerpo del paciente para así "saltear" la zona afectada y llevar sangre a ese lugar.

Pedido en redes sociales

En sus redes sociales, Escalante pidió, antes de ser operado, que aquellos que sean creyentes lo acompañen con una oración: "Gracias de corazón por cada mensaje y muestra de cariño que recibí en estos días. El lunes me operan y les pido a quienes creen que me acompañen con una oración. Con fe y esperanza, pronto voy a estar de regreso".

El intendente de Roldán solicitó formalmente una licencia de un mes. Estará siendo reemplazado por el presidente del Concejo de la vecina localidad, Carlos Manuel Alustiza. Por supuesto, el mandatario regresará a sus funciones cuando los médicos que lo atienden le den el alta definitiva, algo que aún es muy prematuro evaluar.

