Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El elemento que más dinero obtuvo fue un inmueble ubicado en Funes por el que se pagaron 90 millones de pesos. Lo recaudado va a víctimas de delitos y políticas sociales

La cuarta subasta de bienes decomisados a las organizaciones criminales dejó como saldo para las arcas del gobierno provincial 1.238.960.000 pesos, dinero que será destinado a reparar a las víctimas de delitos y para políticas sociales . El remate, que se realizó ayer en la ciudad de Santa Fe, fue organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Fuentes oficiales señalaron que en las tres subastas anteriores , realizadas durante la actual gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se recaudaron un total de 2.326 millones de pesos: en la primera fueron 451 millones ; en la segunda, 700 millones ; y en la tercera, 1.200 millones de pesos . Sumando la cuarta, lo recaudado en total supera los 3.500 millones de pesos. La recaudación de esta cuarta subasta fue la más importante.

La última actividad se llevó a cabo este jueves en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y hubo 3.910 personas inscriptas de las 24 jurisdicciones del país. En total, se ofrecieron 157 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos.

El lote que más recaudó fue el 5, un inmueble de la localidad de Funes, por el que pagaron 90 millones de pesos. Por otra parte, el lote de joyas número 65 se pagó $ 19.500.000.

El más barato fue el 35, un celular que se subastó en $ 110.000. En tanto, el auto más caro fue el 1 que era un Toyota SW4 modelo 2023 con 5.072 kilómetros que se vendió a 60 millones de pesos.

Qué es la Aprad

La Aprad es la entidad del Gobierno Provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos.

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados o compactados. Otros elementos pueden ser entregados a entidades de beneficencia.