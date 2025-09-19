Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió tres avisos diferentes, uno para el viernes y otros dos para el sábado. Qué recomendaciones tener en cuenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para el departamento Rosario para la noche de este viernes, incrementándose el aviso a nivel naranja para la tarde del sábado . Ante este panorama, desde la Municipalidad reiteró recomendaciones preventivas a tener en cuenta.

El informe oficial, generado a las 18.21 de este viernes, destaca que hacia la noche del viernes la ciudad será afectada por “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

En tanto, para la tarde del sábado se anticipa alerta naranja por tormentas , con ráfagas de hasta 90 km/h y valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. El alerta se mantiene para la noche del sábado, aunque para ese entonces descendereá a nivel amarillo.

Desde la Municipalidad solicitaron a la población que no circule por la calle durante la tormenta "salvo que sea necesario" . Además, pidieron tener precaución a quienes dejen los vehículos en la vía pública, principalmente con los árboles cercanos.

También, recalcaron la necesidad de mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. Y agregaron una serie de medidas preventivas a tener en cuenta:

* Sacar la basura en los horarios de recolección.

* No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

* Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

* Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, además de verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Desde el municipio sugieren a la población informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio.