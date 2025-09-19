La Capital | Policiales | Femicidio

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

La Fiscalía afirmó que el joven no fue responsable de las lesiones que sufrió su expareja en Villa Gobernador Gálvez

19 de septiembre 2025 · 10:23hs
La denuncia sobre intento de femicidio apuntó hacia una vivienda en Levalle al 2000.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La denuncia sobre intento de femicidio apuntó hacia una vivienda en Levalle al 2000.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó este jueves la liberación de un joven de 21 años tras una denuncia de intento de femicidio en Villa Gobernador Gálvez. Su expareja se encuentra internada desde el día anterior por quemaduras graves y la Justicia había pedido su detención como presunto agresor.

Matías V. sufrió lesiones leves y también fue hospitalizado con custodia policial por el episodio registrado el último miércoles al sur de Rosario. A partir del resultado de las algunas medidas en la causa penal, la fiscal Marisol Fabbro descartó que haya atacado a la paciente atendida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Fuentes oficiales precisaron que la orden se dictó a la noche, casi 36 horas después del incidente en una vivienda ubicada sobre Levalle al 2000. De acuerdo a esta resolución, el muchacho debe fijar domicilio para continuar a disposición de los investigadores.

¿Qué cambió tras la denuncia del intento de femicidio?

Según los peritajes solicitados por el MPA, el joven no fue responsable de las quemaduras que sufrió Antonela R. en Villa Gobernador Gálvez. Los primeros resultados coinciden con la declaración que hizo contra la acusación por una agresión a la mujer de 31 años.

Cuando la policía llegó a la casa, Matías V. dijo que su expareja se había tirado diluyente de pintura para prenderse fuego en el baño. Ante esta situación trató de apagar las llamas y sufrió quemaduras leves en ambas manos.

>> Leer más: Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Después del procedimiento, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a la víctima a Rosario para continuar con el tratamiento. Además de la custodia policial del sospechoso, la Fiscalía ordenó el secuestro de teléfonos celulares para esclarecer lo ocurrido.

Una paciente en estado muy crítico

La directora del Heca, Andrea Becherucci, le confirmó este viernes a LT8 que Antonela R. sufrió quemaduras en el 60 % de la superficie corporal. Actualmente continúa internada en la unidad de terapia intensiva y su estado de salud es "muy crítico".

El último parte médico indica que la mujer permanece bajo tratamiento con asistencia respiratoria mecánica, sedantes y drogas para mantener la estabilidad hemodinámica. La titular del nosocomio municipal advirtió la paciente tiene un compromismo severo por el efecto del fuego e incluso requirió algunas operaciones este jueves.

Becherucci detalló que las lesiones más profundas afectaron los brazos de la mujer oriunda de Villa Gobernador Gálvez. "Estas quemaduras extensas provocan fallas de múltiples órganos, entre ellas, las cardiovasculares", remarcó dentro del pronóstico reservado.

Noticias relacionadas
Por el femicidio de Sofía Delgado hay cinco imputados

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Parte de la droga adquirida en Buenos Aires fue secuestrada en febrero.

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

El sospechoso quedó bajo arresto en Agrelo al 1400 tras un caso de violencia familiar.

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

tucuman: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Ver comentarios

Las más leídas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

El Mago sin dientes, fan del PRO, insiste en ver a Milei: La gente no llega a fin de mes

El Mago sin dientes, fan del PRO, insiste en ver a Milei: "La gente no llega a fin de mes"

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

El Gordo Jony era uno de los principales miembros de la banda de Guido Rinaldi, conectado con la organización narcocriminal liderada por Fran Riquelme

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Ovación
La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

Por Gustavo Conti
Ovación

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Fórmula 1: los primeros ensayos de Colapinto en Bakú lo dejaron delante de Gasly

Fórmula 1: los primeros ensayos de Colapinto en Bakú lo dejaron delante de Gasly

Policiales
Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

La Ciudad
Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno
La Ciudad

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Policiales

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias
Política

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna