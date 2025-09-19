Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

La Fiscalía afirmó que el joven no fue responsable de las lesiones que sufrió su expareja en Villa Gobernador Gálvez

La denuncia sobre intento de femicidio apuntó hacia una vivienda en Levalle al 2000.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó este jueves la liberación de un joven de 21 años tras una denuncia de intento de femicidio en Villa Gobernador Gálvez . Su expareja se encuentra internada desde el día anterior por quemaduras graves y la Justicia había pedido su detención como presunto agresor.

Matías V. sufrió lesiones leves y también fue hospitalizado con custodia policial por el episodio registrado el último miércoles al sur de Rosario. A partir del resultado de las algunas medidas en la causa penal, la fiscal Marisol Fabbro descartó que haya atacado a la paciente atendida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Fuentes oficiales precisaron que la orden se dictó a la noche, casi 36 horas después del incidente en una vivienda ubicada sobre Levalle al 2000. De acuerdo a esta resolución, el muchacho debe fijar domicilio para continuar a disposición de los investigadores .

Según los peritajes solicitados por el MPA, el joven no fue responsable de las quemaduras que sufrió Antonela R. en Villa Gobernador Gálvez. Los primeros resultados coinciden con la declaración que hizo contra la acusación por una agresión a la mujer de 31 años.

Cuando la policía llegó a la casa, Matías V. dijo que su expareja se había tirado diluyente de pintura para prenderse fuego en el baño. Ante esta situación trató de apagar las llamas y sufrió quemaduras leves en ambas manos.

>> Leer más: Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Después del procedimiento, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a la víctima a Rosario para continuar con el tratamiento. Además de la custodia policial del sospechoso, la Fiscalía ordenó el secuestro de teléfonos celulares para esclarecer lo ocurrido.

Una paciente en estado muy crítico

La directora del Heca, Andrea Becherucci, le confirmó este viernes a LT8 que Antonela R. sufrió quemaduras en el 60 % de la superficie corporal. Actualmente continúa internada en la unidad de terapia intensiva y su estado de salud es "muy crítico".

El último parte médico indica que la mujer permanece bajo tratamiento con asistencia respiratoria mecánica, sedantes y drogas para mantener la estabilidad hemodinámica. La titular del nosocomio municipal advirtió la paciente tiene un compromismo severo por el efecto del fuego e incluso requirió algunas operaciones este jueves.

Becherucci detalló que las lesiones más profundas afectaron los brazos de la mujer oriunda de Villa Gobernador Gálvez. "Estas quemaduras extensas provocan fallas de múltiples órganos, entre ellas, las cardiovasculares", remarcó dentro del pronóstico reservado.