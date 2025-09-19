La Capital | Zoom | miniserie

"Los mufas": la miniserie argentina con varios pesos pesados que llegó a Disney+

En el elenco nacional hay nombres con mucho talento y trayectoria. Con capítulos cortos y humor ácido, es ideal para maratonear este fin de semana de lluvia

19 de septiembre 2025 · 12:47hs
Llegó al streaming una miniserie protagonizada por Diego Cremonesi y Daniel Hendler 

Llegó al streaming una miniserie protagonizada por Diego Cremonesi y Daniel Hendler 

Los estrenos nacionales en plataformas de streaming no paran. En ese sentido, este mes llegó a Disney+ “Los Mufas: suerte para la desgracia”, una miniserie argentina que mezcla el misterio con un humor ácido y promete hacer reír. Con un elenco estelar y capítulos cortos, la producción ya está disponible en la plataforma de streaming.

Los protagonistas son Daniel Hendler, quien viene de brillar en la segunda temporada de “División Palermo” y Diego Cremonesi, conocido por sus roles en “El Marginal”, “Santa Evita” y “Diciembre del 2001". Esta dupla tratará de desentrañar el misterio de los “mufas”, personas que supuestamente atraen a la mala fortuna, por razones que no están del todo claras.

El elenco lo completan Pilar Gamboa, quien viene de ponerla el cuerpo a una seguidilla de ficciones exitosas (“Divisón Palermo”, “Envidiosa” y “Viudas Negras”), Carla Quevedo, conocida por su rol en la miniserie “Monzón” y Osmar Núñez (“Relatos Salvajes”, “El Jockey”).

Embed

>> Leer más: "Las Maldiciones", un nuevo thriller político en Netflix situado en el Norte argentino

De qué trata “Los mufas” y cuántos capítulos tiene

En esta nueva comedia argentina, Roque (Daniel Hendler), un periodista de fenómenos paranormales, se une al “mufa” más peligroso de Argentina, Vicente (Diego Cremonesi), para realizar una investigación muy particular: ambos quieren encontrar una solución al fenómeno por el cual ciertas producen desgracias a su alrededor de manera involuntaria e inexplicable.

Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz, y aquí comienzan los problemas. El trio protagónico lo completa Carla Quevedo. Además, la serie cuenta con la participación especial de Pilar Gamboa y Osmar Núñez.

En cuanto a la dirección, está a cargo Gabriel Medina, realizador de "Los paranoicos" (2008) y "La araña vampiro" (2012).

De esta manera, con un humor ácido y 8 capítulos de media hora cada uno, la miniserie “Los mufas” se presta para maratonear este fin de semana de lluvia.

Noticias relacionadas
Los tres recomendados de Netflix para maratonear este fin de semana

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

La nueva miniserie mexicana de Netflix está inspirada en una historia real

Netflix: una miniserie mexicana basada en una historia real se roba toda las miradas

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina sufrió un grave siniestro vial a bordo de su moto

La salud de Thiago Medina: qué intervención quirúrgica se le realizará

La Viuda Alegre llega a Rosario con un elenco y producción de lujo 

"La Viuda Alegre" desembarca en Rosario con Virginia Tola como protagonista

Ver comentarios

Las más leídas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Con el fin de la Ley de Nietos, cientos de rosarinos hacen fila para presentar sus trámites de ciudadanía española. Hasta cuándo se puede realizar
Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Por Nachi Saieg

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Ovación
Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newells

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newell's

Policiales
Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda
Policiales

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

La Ciudad
Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Policiales

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
Política

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Policiales

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores