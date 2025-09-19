"Los mufas": la miniserie argentina con varios pesos pesados que llegó a Disney+

En el elenco nacional hay nombres con mucho talento y trayectoria. Con capítulos cortos y humor ácido, es ideal para maratonear este fin de semana de lluvia

Los estrenos nacionales en plataformas de streaming no paran . En ese sentido, este mes llegó a Disney+ “Los Mufas: suerte para la desgracia”, una miniserie argentina que mezcla el misterio con un humor ácido y promete hacer reír . Con un elenco estelar y capítulos cortos, la producción ya está disponible en la plataforma de streaming.

Los protagonistas son Daniel Hendler, quien viene de brillar en la segunda temporada de “División Palermo” y Diego Cremonesi, conocido por sus roles en “El Marginal”, “Santa Evita” y “Diciembre del 2001" . Esta dupla tratará de desentrañar el misterio de los “mufas”, personas que supuestamente atraen a la mala fortuna, por razones que no están del todo claras.

El elenco lo completan Pilar Gamboa, quien viene de ponerla el cuerpo a una seguidilla de ficciones exitosas (“Divisón Palermo”, “Envidiosa” y “Viudas Negras”) , Carla Quevedo , conocida por su rol en la miniserie “Monzón” y Osmar Núñez (“Relatos Salvajes”, “El Jockey”).

De qué trata “Los mufas” y cuántos capítulos tiene

En esta nueva comedia argentina, Roque (Daniel Hendler), un periodista de fenómenos paranormales, se une al “mufa” más peligroso de Argentina, Vicente (Diego Cremonesi), para realizar una investigación muy particular: ambos quieren encontrar una solución al fenómeno por el cual ciertas producen desgracias a su alrededor de manera involuntaria e inexplicable.

Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz, y aquí comienzan los problemas. El trio protagónico lo completa Carla Quevedo. Además, la serie cuenta con la participación especial de Pilar Gamboa y Osmar Núñez.

En cuanto a la dirección, está a cargo Gabriel Medina, realizador de "Los paranoicos" (2008) y "La araña vampiro" (2012).

De esta manera, con un humor ácido y 8 capítulos de media hora cada uno, la miniserie “Los mufas” se presta para maratonear este fin de semana de lluvia.