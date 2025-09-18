La Capital | La Ciudad | supermercados

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Las grandes cadenas y mercados bajarán sus persianas por la jornada de descanso de los trabajadores de comercio

18 de septiembre 2025 · 09:35hs
Shoppings y supermercados estarán cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Shoppings y supermercados estarán cerrados por el Día del Empleado de Comercio

En Rosario y en todo el país, un día del mes de septiembre permanecerán cerrados los supermercados, shoppings y comercios. Se trata del Día del Empleado de Comercio, efeméride establecida para el 26 de septiembre que, este año, se traslada al lunes 29 de ese mes.

“El lunes 29 de septiembre, los trabajadores mercantiles vamos a celebrar el Día del Empleado de Comercio y por lo tanto la jornada transcurrirá como un feriado para nuestro sector. En ese contexto, no abrirán ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas”, expresó la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario en un comunicado oficial.

De esta manera, desde el gremio aclararon que "el lunes que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal". En otras palabras si ese día, 29 de septiembre, el trabajador tiene franco, no lo pierde y debe ser trasladado a otra jornada.

>> Leer más: Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Qué negocios cerrarán por el Día del Empleado de Comercio en Rosario

Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario no abrirán al público ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas. Los comercios que adherirán a la efeméride forman parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

De esta manera, el lunes 29 de septiembre bajarán sus persianas supermercados, cadenas de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, casas de electrodomésticos, galerías, centros comerciales, almacenes, shoppings, entre otros.

Por otro lado, como cada Día del Empleado de Comercio, se espera que los pequeños negocios atendidos por sus propios dueños mantengan su actividad normal.

Noticias relacionadas
La edición del miércoles del Quini 6 quedó vacante en sus principales modalidades

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

El choque ocurrió frente a una distribuidora mayorista.

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

El Hipódromo de Rosario es escenario de un proceso de transformación urbana. El óvalo ya es un polo multideportivo.

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El Concejo se dispone a aprobar un llamado a concurso de ideas para diseñar una isla de sombra en la franja costera lindera al Skate Park, en la explanada del Parque España.

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Lo último

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

La serie del momento, El verano en que me enamoré, tendrá su película

La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional lo acusa de ser intermediario entre presos de alto perfil y sus estructuras fuera de la cárcel. Mario Segovia, Ariel Cantero y Pupito Avalle, entre sus contactos.

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Ovación
Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Newells: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Policiales
Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

La Ciudad
Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos
La Ciudad

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
Economía

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro
Información General

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza
El Mundo

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño
La Ciudad

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro
Política

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación