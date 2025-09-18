Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario El Ministerio de Seguridad Nacional lo acusa de ser intermediario entre presos de alto perfil y sus estructuras fuera de la cárcel. Mario Segovia, Ariel Cantero y Pupito Avalle, entre sus contactos. 18 de septiembre 2025 · 09:31hs

Así lucía, poco antes de su detención, el abogado al que se lo acusa de brindar apoyo a preso de alto perfil alojados en el Servicio Penitenciario Federal.

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció este jueves la detención del abogado Iván Carlos Méndez, quien está acusado de integrar una asociación ilícita destinada a sostener el patrimonio ilícito y las actividades de importantes actores de organizaciones narcocriminales. Entre sus contactos figuran Mario Roberto Segovia, Julio Andrés Rodríguez Granthon, Ariel Cantero y Cristian Pupito Avalle, entre otros, presos de alto perfil alojados en el Servicio Penitenciario Federal.

Según un parte oficial de la cartera a cargo de Patricia Bullrich, la investigación se inició a partir de tareas de inteligencia desplegadas por el Servicio Penitenciario Federal y fue llevada adelante por los fiscales de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, junto al fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Desde el Ministerio señalaron que Méndez, exinterno del SPF condenado en dos oportunidades por delitos vinculados al narcotráfico, “utilizó su rol de abogado defensor para violar las restricciones del Sistema de Alto Riesgo, retransmitiendo comunicaciones de reclusos con sus allegados y facilitando maniobras de triangulación, cobro de dinero y reintroducción de capitales ilícitos en el circuito legal”.

A quiénes ayudaba el abogado, según la investigación Entre los detenidos con quienes mantenía contacto se encuentran Mario Roberto Segovia, Evelio Horacio Ramallo, Martín Eduardo Lanatta, César Morán de la Cruz, Julio Andrés Rodríguez Granthon, Francisco Rodríguez Villarreal, Uriel Luciano Cantero, Cristian Nicolás Avalle, Ariel Cantero, Jorge Adalid Granier Ruiz, Leandro Vinardi, Delfín Zacarías, José Uriburu, Francisco Ezequiel Riquelme y Pablo Nicolás Camino, todos incorporados al Sistema de Alto Riesgo.

A través del SPF, detuvimos a Iván Carlos Méndez, abogado y ex interno condenado por narcotráfico. Utilizaba su rol y funcionaba… pic.twitter.com/Jyh5QjUJBl — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) September 18, 2025 De acuerdo con los datos difundidos hoy, “bajo la apariencia de ejercer como abogado defensor, Méndez en realidad actuaba como intermediario entre los líderes criminales detenidos y sus estructuras operativas en el exterior, vulnerando la normativa penitenciaria y potenciando la actividad delictiva desde los establecimientos federales”. La información fue difundida por Seguridad Nacional también a través de su cuenta de X.