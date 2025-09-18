La Capital | Policiales | abogado

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional lo acusa de ser intermediario entre presos de alto perfil y sus estructuras fuera de la cárcel. Mario Segovia, Ariel Cantero y Pupito Avalle, entre sus contactos.

18 de septiembre 2025 · 09:31hs
Así lucía

Así lucía, poco antes de su detención, el abogado al que se lo acusa de brindar apoyo a preso de alto perfil alojados en el Servicio Penitenciario Federal.  

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció este jueves la detención del abogado Iván Carlos Méndez, quien está acusado de integrar una asociación ilícita destinada a sostener el patrimonio ilícito y las actividades de importantes actores de organizaciones narcocriminales. Entre sus contactos figuran Mario Roberto Segovia, Julio Andrés Rodríguez Granthon, Ariel Cantero y Cristian Pupito Avalle, entre otros, presos de alto perfil alojados en el Servicio Penitenciario Federal.

Según un parte oficial de la cartera a cargo de Patricia Bullrich, la investigación se inició a partir de tareas de inteligencia desplegadas por el Servicio Penitenciario Federal y fue llevada adelante por los fiscales de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, junto al fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Desde el Ministerio señalaron que Méndez, exinterno del SPF condenado en dos oportunidades por delitos vinculados al narcotráfico, “utilizó su rol de abogado defensor para violar las restricciones del Sistema de Alto Riesgo, retransmitiendo comunicaciones de reclusos con sus allegados y facilitando maniobras de triangulación, cobro de dinero y reintroducción de capitales ilícitos en el circuito legal”.

A quiénes ayudaba el abogado, según la investigación

Entre los detenidos con quienes mantenía contacto se encuentran Mario Roberto Segovia, Evelio Horacio Ramallo, Martín Eduardo Lanatta, César Morán de la Cruz, Julio Andrés Rodríguez Granthon, Francisco Rodríguez Villarreal, Uriel Luciano Cantero, Cristian Nicolás Avalle, Ariel Cantero, Jorge Adalid Granier Ruiz, Leandro Vinardi, Delfín Zacarías, José Uriburu, Francisco Ezequiel Riquelme y Pablo Nicolás Camino, todos incorporados al Sistema de Alto Riesgo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/1968639908307714472&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con los datos difundidos hoy, “bajo la apariencia de ejercer como abogado defensor, Méndez en realidad actuaba como intermediario entre los líderes criminales detenidos y sus estructuras operativas en el exterior, vulnerando la normativa penitenciaria y potenciando la actividad delictiva desde los establecimientos federales”.

La información fue difundida por Seguridad Nacional también a través de su cuenta de X.

Noticias relacionadas
El dinero y algunas dosis de drogas secuestrados en los operativos contra una banda del cordón industrial que operaba con la aparente protección de miembros de Prefectura Naval.

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Ernesto Fabián Quintana. Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe.

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino. Gustavo Ponce Asahad este miércoles poco antes de declarar como testigo en el juicio a su exjefe, Patricio Serjal, y al funcionario del MPA Nelson Ugolini.

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

El prófugo fue detenido el 12 de septiembre en un departamento del barrio Martin.

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Lo último

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

La serie del momento, El verano en que me enamoré, tendrá su película

La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional lo acusa de ser intermediario entre presos de alto perfil y sus estructuras fuera de la cárcel. Mario Segovia, Ariel Cantero y Pupito Avalle, entre sus contactos.

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Ovación
Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Newells: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Policiales
Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

La Ciudad
Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos
La Ciudad

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
Economía

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro
Información General

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza
El Mundo

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño
La Ciudad

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro
Política

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación