Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

Este domingo de 9 a 12 en Oroño y el río Paraná, la asociación Alma Rosario realizará actividades de concientización y pruebas cognitivas

El Alzheimer afecta a más de 57 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y este 21 de septiembre se conmemora el día mundial de esta enfermedad. En Rosario , la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (Alma) ofrecerá actividades para concientizar, además de un test cognitivo.

Como cada 21 de septiembre, Alma sale a las calles a poner en agenda el mal de Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva la memoria, el pensamiento y la conducta.

Este domingo, la organización plantará bandera de 9 a 12 en Oroño y el río Paraná , junto a los Silos Davis con una propuesta que incluirá juegos interactivos y profesionales de distintas disciplinas que brindarán herramientas y consejos para la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento de la enfermedad.

También se ofrecerá un test cognitivo gratuito. El Minimental es una evaluación breve que permite detectar posibles alteraciones en la memoria o la orientación temporal y espacial. “Queremos que la comunidad se acerque, participe y se lleve información clara sobre el Alzheimer, porque la detección temprana es fundamental ”, expresó Macarena Blanchard, presidenta de Alma Rosario.

“El impacto de la enfermedad es tan fuerte, o más, en la familia que en el paciente. Nuestra tarea es desmitificarla y mostrar que hay formas de prevenir y de acompañar con respeto y amor”, sumó Blanchard, referente de la institución que hace más de 30 años trabajo en Rosario y la zona.

Además, el domingo los monumentos y edificios emblemáticos de la ciudad se iluminarán de violeta, color que identifica internacionalmente la lucha contra el Alzheimer.

Campaña 2025

La iniciativa forma parte de la campaña de comunicación 2025 de la asociación, titulada “Lo bueno se repite”, que busca reforzar la idea de que los gestos, conocimientos y estrategias que hacen bien deben compartirse una y otra vez.

“Repetimos la información esencial porque sabemos que puede cambiar vidas: reconocer las primeras señales, aprender a acompañar y apoyar al cuidador”, destacó Blanchard.

La propuesta también se traslada al espacio urbano: durante septiembre, en distintos puntos de Rosario se podrán ver sextuples con mensajes interpeladores que invitan a reflexionar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y la contención familiar.

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva la memoria, el pensamiento y la conducta. Aunque no tiene cura, los especialistas insisten en que se puede prevenir con hábitos de vida saludables: ejercicio físico regular, alimentación equilibrada, estimulación cognitiva, vida social activa y control de factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes. "Desde el momento del diagnostico, depende de cada caso y cómo cada persona lo atraviesa. Si bien los síntomas pueden aparecer, el Alzheimer comienza muchísimo antes, por eso por más que no tenga cura y es progresiva, es importante la prevención", explicó la psicóloga de Alma, Natalia Blanco, en comunicación con LT8.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la pérdida de memoria, sobre todo de hechos recientes, dificultades en el lenguaje, desorientación en tiempo y espacio, cambios en la personalidad, alteraciones del sueño y problemas para realizar actividades cotidianas. Reconocer estas señales tempranas resulta clave para consultar a un profesional y acceder a un diagnóstico oportuno. "Cuando sucede una situación que rompe con la cotidianeidad de la persona afectada, ahí hay que estar alerta y hacer una consulta, porque ya lo nota un externo", agregó Blanco.

La psicóloga además agregó que entre los factores de riesgo se encuentra el sedentarismo, beber alcohol o tabaco en exceso, la diabetes, la obesidad y la falta de actividad de física. "El único factor de riesgo no modificable es la edad, por eso siempre apelamos a cambiar nuestras rutinas", señaló.

Blanco reconoció que a la enfermedad se la suele asociar a la edad, debido a que suele diagnosticarse a partir de los 65 años, pero aclaró que "puede haber personas que desarrollen síntomas desde los 50 años, que es Alzheimer precoz, pero la enfermedad ya se estuvo gestando durante 15 años, por eso es importante prevenir".

Alma tiene como actividad fundamental los grupos de apoyo entendiendo que el Alzheimer afecta de igual manera a los pacientes como a sus familias o entorno. "Cada síntoma o cambio genera enojo o rabia en los seres queridos, pero es por desconocimiento por eso queremos hablar qué es el Alzheimer, cuáles son los síntomas, poder decir que es una enfermedad. Nosotros sostenemos a la familia, le damos información y nos apoyamos entre pares", explicó la psicóloga de la organización.