Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Lo acusan de haber sustraído las llaves de una casa y documentación del dueño de una camioneta, y después ir a robar a la vivienda ubicada en la ciudad del Cordón Industrial.

19 de septiembre 2025 · 12:50hs
La verdulería allanada por PDI. Su dueño es investigado por un robo en San Lorenzo.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

La verdulería allanada por PDI. Su dueño es investigado por un robo en San Lorenzo.

El propietario de una verdulería, de 31 años de edad, fue detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) por su presunta participación en un robo calificado ocurrido el 1º de septiembre en la localidad de San Lorenzo. Según fuentes oficiales, el arresto del sospechoso se dio al cabo de dos allanamientos realizados en los que además se secuestró un arma de fuego y una importante suma de dinero en pesos y dólares.

La causa judicial por robo calificado está a cargo de la fiscal Natalia Benvenuto del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Voceros oficiales indicaron que ayer a la mañana, agentes de la PDI irrumpieron en un domicilio de Mosconi al 3800, en barrio Acindar, en el sur de Rosario. Allí sorprendieron al sospechoso, identificado como Matías N. V. de 31 años cuando se retiraba en una camioneta Toyota Hilux blanca y lo detuvieron.

En el mismo procedimiento se allanó una verdulería de su propiedad, donde se encontraban otras personas que fueron identificadas. En el comercio se incautaron sumas de dinero en efectivo y varios teléfonos móviles. Posteriormente, en un departamento de Cipolletti al 4500, se hallaron grandes sumas de dinero, divisas extranjeras, un arma de fuego y municiones de distintos calibres.

>> Leer más: San Lorenzo: preguntaron por un alquiler y luego asaltaron la inmobiliaria

El saldo del operativo fue: el secuestro de una camioneta Toyota Hilux blanca, una pistola 9 milímetros con dos cargadores, más de 150 cartuchos de diferentes calibres y 102 vainas servidas. También se incautaron 4.278.500 pesos en efectivo, 400 dólares estadounidenses y 20 pesos bolivianos, además de seis teléfonos móviles, un DVR de videovigilancia, una máquina contadora de billetes, un talonario de compraventa de vehículos y otros elementos de interés para la investigación.

arma de fuego robo san lorenzo
El arma de fuego incautada en la casa del imputado investigado por asalto cometido en San Lorenzo.

El arma de fuego incautada en la casa del imputado investigado por asalto cometido en San Lorenzo.

Cómo fue el robo en San Lorenzo

La investigación comenzó el primero de septiembre, cuando delincuentes abrieron una camioneta Toyota SW4 estacionada en Vélez Sársfield al 500, en Rosario. De allí, sustrajeron documentación y las llaves de la vivienda de la víctima. Los delincuentes se dirigieron al inmueble ubicado en Falucho al 800, en San Lorenzo, y perpetraron el robo. Tras tareas de inteligencia, los investigadores determinaron que los sospechosos se movilizaban en la Toyota Hilux que fue secuestrada en el procedimiento de ater. La patente permitió solicitar las órdenes de allanamiento que derivaron en la detención.

Las pesquisas también señalan que el detenido podría estar implicado en otro hecho ocurrido el 14 de septiembre en Chacabuco al 1300 de Rosario. En ese caso, cuatro hombres forzaron un vehículo, robaron las llaves del domicilio de la víctima y luego accedieron a su departamento bajo la modalidad de escruche. El edificio contaba con cámaras de seguridad que captaron la maniobra, y las imágenes ya se encuentran bajo análisis de la PDI.

