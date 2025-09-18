El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes del alerta amarillo del sábado Las precipitaciones seguirían hasta la mañana del domingo, que estaría atravesado por fuertes ráfagas de viento 18 de septiembre 2025 · 23:24hs

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario hasta un 70 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, en vísperas de un sábado con alerta amarillo por tormentas.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste, un registro de 19º y algunas chances de tormentas aisladas, con mayores probabilidades hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 21º. Para la tarde se mantienen las posibilidades de entre 40 y 70 por ciento de tormentas aisladas, con una máxima de 24º bajando apenas a 23º en la noche, todavía con eventuales tormentas aisladas.

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para el sábado a la mañana, la tarde y la noche, con marcas entre 25º y 19º. A última hora habría ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el domingo se anuncian algunas chances de lluvias aisladas matutinas, una máxima de 19º, una mínima de 11º y fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada.

La semana próxima iniciaría sin precipitaciones, y habría un marcado descenso de la mínima. El lunes estaría algo nublado con marcas entre 23º y 8º, el martes estaría nublado con los termómetros marcando entre 20º y 9º, y el miércoles estaría parcialmente nublado con temperaturas entre 22º y 10º.