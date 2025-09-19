En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La tasa de desocupación fue del 7,7% en el segundo trimestre, medio punto más que el año pasado y 2,4 más que en el mismo período de 2023.

La tasa de desocupación subió al 7,7% en el Gran Rosario durante el segundo trimestre del año. Se ubicó 0,5 punto por encima del mismo período de 2024. Esto significa que en un año se sumaron 5 mil desocupados al mercado laboral de la región, que con una tasa de actividd del 52,8% es uno de los más presionados del país. De hecho, el desempleo creció pese a que aumentó la tasa de empleo, al 48,8%. Los puestos de trabajo creados son, además, precarios. Esto lo expresa el índice de subocupación, que pasó de 8,2% a 9,9% en un año. Un dato alarmante es que el “corredor siderúrgico” San Nicolás - Villa Constitución fue el tercero con mayor porcentaje de desocupados del país, con un 9,3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los datos del mercado de trabajo correspondiente al segundo trimestre del año. En el conjunto de 31 aglomerados que releva, la desocupación afectó al 7,6% de la población activa, la misma proporción que un año atrás. No hubo caída porque se retrajo el porcentaje de personas que participan del mercado labora, del 48,5% al 48,1%. Es que la tasa de empleo bajó en el período del 44,8% al 44,5%.

En el Gran Rosario, la evolución fue inversa. La población activa se incrementó en 31 mil pesonas, a 719 mil. Y en el mismo período se sumaron 25 mil empleados, a 633 mil. Por eso, la cantidad de desocupados pasó de 50 mil a 55 mil.

El mercado de trabajo de la región es uno de los más intensos del país. Su tasa de actividad es la segunda mayor luego de la ciudad de Buenos Aires (54,6%). Esto le pone mucha presión. Medida en términos de la suma de personas que no tienen trabajo, que trabajan menos de 35 horas semanales y/o que trabajan pero buscan otra ocupación, llega a 227 mil personas, un 31,5% de la población económicamente activa.

Si es cierto que se creó empleo entre los segundos trimestres de 2024 y 2025 (la tasa de ocupación del Gran Rosario es la segunda más alta del país), no menos cierto es que la precariedad es la nueva tendencia en el mercado de trabajo. La subocupación aumentó 1,7 puntos porcentuales. En cifras absolutas, creció en 19 mil personas, a 71.000.

Economía y empleo

En trazos gruesos, los indicadores de la actividad económica dan cuenta de una fuerte caída apenas asumió el gobierno nacional de Javier Milei, una recuperación en el último tramo de 2024 y un freno a medida que avanzaba 2025. El adelanto del PBI que difundió el Indec para el segundo trimestre del año muestra un estancamiento, de hecho leve caída, respecto del primero. Todo parece indicar que esa curva pasó a ser claramente declinante a partir de junio.

En la comparación trimestral, la región mostró una suba de medio punto porcentual en la tasa de desemplo y de 1,7 en la de subempleo. La de empleo creció 2,2 puntos pero la de actividad aumentó 2,6%. Si se mide contra dos años atrás, cuando había otro gobierno y también una sequía histórica, la evolución del mercado de trabajo de la región es más preocupante. Hay 19 mil desocupados más. En aquel momento la tasa desempleo fue del 5,3%, una de las más bajas de la historia.

En dos años también creció en 44 mil personas el volumen del mercado de trabajo y solo en 24 mil la ocupación. Pero la cantidad de subocupados creció en 29 mil. Es decir que, en esa línea, no se creó empleo de calidad en dos años y se deterioró el existente.

Las regiones que pierden

El mapa del desempleo a nivel nacional permite identificar a los perdedores del modelo en términos de puestos de trabajo. Además del Gran Resistencia, que rompió el techo de dos dígitos (10,3%), entre los aglomerados más afectados por el deterioro del mercado laboral están los más impactados por la crisis industrial: Partidos del Gran Buenos Aires (9,8%), San Nicolás-Villa Constitución (9,3%), Córdoba (8,9%), Ushuaia - Río Grande (8,3%) y Rosario (7,7%).

Las ciudades con menor tasa de desocupación reconocen un entramado variado. Buena parte de ella tiene tasas de actividad muy bajas y en otras el empleo estatal oficia de amortiguador. También están las que se vinculan con la "nueva" geografía económica: petróleo, gas, minería y servicios. El rango es amplio. La ciudad con menos desempleo es Viedma (0,9%), seguida de Santiago del estero (1,9%), Comodoro Rivadavia (2%), San Juan (3%), Jujuy (3,5%), Neuquén (3,8%), San Luis (4,2%) y Caba (4,3%).

Un informe presentado esta semana por el economista Cristian Módolo, en base datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, auscultó el interior del empleo registrado durante el segundo trimestre en el Gran Rosario. Con excepción de la construcción (4,1%), se registró una caída generalizada del empleo: transporte (-1), comercio (-0,5), industria (-0,3%) y servicios financieros y a las empresas (-1,6%). Más de la mitad de las desvinculaciones (54,9%) es consecuencia de la menor demanda de los productos y servicios que ofrecen las empresas, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). En 2023 era el 34,2% y en 2024 el 48,3%.