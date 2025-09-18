La Capital | La Región | tren

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

El siniestro ocurrió en la tarde de este jueves en el paso a nivel de Berón de Astrada al 1400. Los otros tres ocupantes del auto resultaron ilesos

18 de septiembre 2025 · 20:18hs
Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Un rosarino de 54 murió en un accidente en San Lorenzo, cuando un tren de carga arrolló un automóvil en el paso a nivel de Berón de Astrada al 1400 que no dispone de barreras.

El siniestro ocurrió en la tarde de este jueves, minutos después de las 17, cuando un Ford Focus conducido por una mujer oriunda de Ricardone y con tres pasajeros. El auto intentó cruzar el paso a nivel de Berón de Astrada al 1400 y, por causas que se intentan establecer, un tren de Nuevo Central Argentino (NCA) impactó contra el vehículo.

La automovilista y dos pasajeros resultaron ilesos, pero uno de los hombres que viajaba en Focus blanco salió despedido por el parabrisas y falleció en el acto.

La víctima mortal fue identificada como Adalberto O., de 54 años, domiciliado en Rosario.

