La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

La Municipalidad realizó un relevamiento de los planes asistenciales que tiene bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano. También aumentó la asistencia a personas en situación de calle

Por el estancamiento económico, la ayuda alimentaria que entrega la Municipalidad se incrementó un 27,5 por ciento en los Centros Cuidar en relación al año pasado.

La economía recesiva ya muestra en Rosario algunos síntomas de la crisis. Según datos de la Municipalidad, desde finales del 2024 a la actualidad se registró un 27,5 por ciento de incremento en ayuda alimentaria a personas que asisten a los 45 Centros Cuidar distribuidos en los barrios más vulnerables de la ciudad . Los datos vienen en ascenso desde el verano pasado y otro dato lo corrobora: las raciones de comida que se repartieron en el invierno a gente en situación de calle se incrementaron un 20,7 por ciento en relación al año pasado. La Secretaría de Desarrollo Humano solicitará un refuerzo presupuestario especial para el último trimestre de 2.500 millones de pesos para atender las necesidades y un extra en el refuerzo de alimentos de cara a fin de año.

La Capital accedió a un informe elaborado por la Subsecretaría de Abordajes Integrales, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano con datos que encienden algunos alertas en relación al estancamiento de la economía y un pedido de mayor asistencia por parte de un sector de la población en emergencia social.

De finales del 2024 a la actualidad se registra un 27,5 por ciento de incremento en asistencia alimentaria a personas que asisten a los Centros Cuidar. Estos espacios promueven actividades para niñas, niños, jóvenes y personas mayores: Desarrollo Infantil para niños y niñas (0 a 2 años); propuestas socioeducativas para niños y niñas (3 años); aprendizajes para niños, niñas y adolescentes (6 a 15 años); espacios para Juventudes y actividades Integrales para adultas y adultos mayores. Allí, toda problemática social llega derivada desde diferentes puntos en cada barrio de los seis distritos.

Justamente el informe detalla que los almuerzos destinados a primera infancia y desarrollo infantil tendrá un aumento de un 18,5 por ciento al finalizar el corriente año.

También en el Operativo Invierno

Otro ejemplo que grafica el pronunciamiento de la asistencia social se produjo en el Operativo Invierno, que arranca en mayo y se prolonga entrado septiembre. Si se compara este periodo mencionado del año pasado con el de 2025, se registró un incremento del 20,7 por ciento proporcional interanual. Tal es así que, las raciones de alimentos entregadas por parte de los Ex Soldados Combatientes de Malvinas en las rondas nocturnas diarias aumentaron de 33.250 en 2024 a 40.020 en 2025.

Ayuda alimentaria en alza

En paralelo en los refugios municipales que se ofrecen en inverno ; si en 2024 se habían entregado 26.600 platos de comida se ofrecieron, este invierno fueron más de 32.240 suministrados. A través de otros dispositivos que realizan operadores de la Dirección de Atención a personas en situación de calle, el municipio también entregó en sus rondas diarias 59.850 viandas de mayo a septiembre de 2024, cuando en el mismo período de tiempo de 2025 se alcanzó la suma global de 72.260 raciones de alimentos otorgados.

Otro indicador más son los reportes que efectúa la ciudadanía, y quedan registrados mediante el Sistema Único de Atención (SUA). Se coteja un incremento del 19,6 por ciento proporcional interanual relativo a los llamados registrados a través del SUA.

De la misma manera, hubo una suba considerable del 33,4 por ciento proporcional interanual de las atenciones espontáneas recibidas en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, escalando de un total de 1.058 en 2024 a 1.411 en 2025 considerando el período mayo-septiembre de ambos años.

Como datos de referencia, el municipio entrega para los mil días de un bebé módulos de asistencia compuestos por distintos alimentos y leche. Adultos y adultas mayores: reciben módulos adaptados a sus necesidades. Los mismos contienen alimentos no perecederos, entre ellos aceite, azúcar, harina, legumbres, arroz. En caso de primera infancia y gestantes se agrega a la caja 2 leches en polvo de 800 gramos y una caja para adultos.

Por todo ello, la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio que cuenta en la actualidad con un presupuesto global de 16.500 millones de pesos solicitará un extra de 2.500 millones de pesos para atender la asistencia alimentaria para el último trimestre en especial para el mes de diciembre cuando sube la demanda de sectores vulnerables.

Sube la desocupación

La reciente Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y mide trabajo e ingresos arrojó un incremento de la desocupación para el segundo trimestre del año, comparada con la medición anterior.

A nivel nacional la desocupación fue del 7,6 por ciento, alcanzando a 1,1 millones de personas. En porcentaje disminuye respecto del 7,9 por ciento del primer trimestre, lo que se explica por el descenso de la población económicamente activa que busca empleo.

En el gran Rosario la población económicamente activa representa a 719.000 personas (52,8 por ciento). Aquí la desocupación fue del 7,7 por ciento con una suba sobre el trimestre anterior que fue del 7,1 por ciento. Este salto representa 7 mil personas más que el primer trimestre y totalizan unos 55.000.

El otro dato que puede extraerse de la EPH es que se mantiene en niveles elevados la cantidad de personas que teniendo o no una ocupación están activamente buscando una nueva fuente laboral (en torno al 25% de la PEA).