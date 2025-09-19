La Capital | La Ciudad | ayuda alimentaria

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

La Municipalidad realizó un relevamiento de los planes asistenciales que tiene bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano. También aumentó la asistencia a personas en situación de calle

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

19 de septiembre 2025 · 06:10hs
Por el estancamiento económico

Por el estancamiento económico, la ayuda alimentaria que entrega la Municipalidad se incrementó un 27,5 por ciento en los Centros Cuidar en relación al año pasado.

La economía recesiva ya muestra en Rosario algunos síntomas de la crisis. Según datos de la Municipalidad, desde finales del 2024 a la actualidad se registró un 27,5 por ciento de incremento en ayuda alimentaria a personas que asisten a los 45 Centros Cuidar distribuidos en los barrios más vulnerables de la ciudad. Los datos vienen en ascenso desde el verano pasado y otro dato lo corrobora: las raciones de comida que se repartieron en el invierno a gente en situación de calle se incrementaron un 20,7 por ciento en relación al año pasado. La Secretaría de Desarrollo Humano solicitará un refuerzo presupuestario especial para el último trimestre de 2.500 millones de pesos para atender las necesidades y un extra en el refuerzo de alimentos de cara a fin de año.

La Capital accedió a un informe elaborado por la Subsecretaría de Abordajes Integrales, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano con datos que encienden algunos alertas en relación al estancamiento de la economía y un pedido de mayor asistencia por parte de un sector de la población en emergencia social.

>>Leer más: Cada vez más rosarinos se acercan al Banco de Alimentos de forma particular para pedir ayuda

De finales del 2024 a la actualidad se registra un 27,5 por ciento de incremento en asistencia alimentaria a personas que asisten a los Centros Cuidar. Estos espacios promueven actividades para niñas, niños, jóvenes y personas mayores: Desarrollo Infantil para niños y niñas (0 a 2 años); propuestas socioeducativas para niños y niñas (3 años); aprendizajes para niños, niñas y adolescentes (6 a 15 años); espacios para Juventudes y actividades Integrales para adultas y adultos mayores. Allí, toda problemática social llega derivada desde diferentes puntos en cada barrio de los seis distritos.

ayudaalimentaria7 (2)

Justamente el informe detalla que los almuerzos destinados a primera infancia y desarrollo infantil tendrá un aumento de un 18,5 por ciento al finalizar el corriente año.

También en el Operativo Invierno

Otro ejemplo que grafica el pronunciamiento de la asistencia social se produjo en el Operativo Invierno, que arranca en mayo y se prolonga entrado septiembre. Si se compara este periodo mencionado del año pasado con el de 2025, se registró un incremento del 20,7 por ciento proporcional interanual. Tal es así que, las raciones de alimentos entregadas por parte de los Ex Soldados Combatientes de Malvinas en las rondas nocturnas diarias aumentaron de 33.250 en 2024 a 40.020 en 2025.

>>Leer más: Operativo Invierno: el municipio entregó más de 26 mil raciones y los refugios presentan un 90% de ocupación

ayudaalimentaria10

Ayuda alimentaria en alza

En paralelo en los refugios municipales que se ofrecen en inverno ; si en 2024 se habían entregado 26.600 platos de comida se ofrecieron, este invierno fueron más de 32.240 suministrados. A través de otros dispositivos que realizan operadores de la Dirección de Atención a personas en situación de calle, el municipio también entregó en sus rondas diarias 59.850 viandas de mayo a septiembre de 2024, cuando en el mismo período de tiempo de 2025 se alcanzó la suma global de 72.260 raciones de alimentos otorgados.

ayudaalimentaria6

Otro indicador más son los reportes que efectúa la ciudadanía, y quedan registrados mediante el Sistema Único de Atención (SUA). Se coteja un incremento del 19,6 por ciento proporcional interanual relativo a los llamados registrados a través del SUA.

De la misma manera, hubo una suba considerable del 33,4 por ciento proporcional interanual de las atenciones espontáneas recibidas en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, escalando de un total de 1.058 en 2024 a 1.411 en 2025 considerando el período mayo-septiembre de ambos años.

Como datos de referencia, el municipio entrega para los mil días de un bebé módulos de asistencia compuestos por distintos alimentos y leche. Adultos y adultas mayores: reciben módulos adaptados a sus necesidades. Los mismos contienen alimentos no perecederos, entre ellos aceite, azúcar, harina, legumbres, arroz. En caso de primera infancia y gestantes se agrega a la caja 2 leches en polvo de 800 gramos y una caja para adultos.

Por todo ello, la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio que cuenta en la actualidad con un presupuesto global de 16.500 millones de pesos solicitará un extra de 2.500 millones de pesos para atender la asistencia alimentaria para el último trimestre en especial para el mes de diciembre cuando sube la demanda de sectores vulnerables.

ayudaalimentaria5

Sube la desocupación

La reciente Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y mide trabajo e ingresos arrojó un incremento de la desocupación para el segundo trimestre del año, comparada con la medición anterior.

A nivel nacional la desocupación fue del 7,6 por ciento, alcanzando a 1,1 millones de personas. En porcentaje disminuye respecto del 7,9 por ciento del primer trimestre, lo que se explica por el descenso de la población económicamente activa que busca empleo.

En el gran Rosario la población económicamente activa representa a 719.000 personas (52,8 por ciento). Aquí la desocupación fue del 7,7 por ciento con una suba sobre el trimestre anterior que fue del 7,1 por ciento. Este salto representa 7 mil personas más que el primer trimestre y totalizan unos 55.000.

El otro dato que puede extraerse de la EPH es que se mantiene en niveles elevados la cantidad de personas que teniendo o no una ocupación están activamente buscando una nueva fuente laboral (en torno al 25% de la PEA).

ayudaalimentaria4

Noticias relacionadas
Una de las cámaras de videovigilancia que funcionan en la zona del Parque España.

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

El sistema consiste en un reloj con lámparas led colocado en la parte superior del semáforo que tenga fotomultas referida a cruces en rojo

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en X-Men: Rosario, escenario mutante

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Una de las tantas jornadas en las que Rosario estuvo cubierta por el humo proveniente de los incendios en las islas. La situación se repitió durante tres años.

El fiscal que investiga los incendios en las islas dará detalles en el Concejo

Ver comentarios

Las más leídas

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

La Viuda Alegre desembarca en Rosario con Virginia Tola como protagonista

"La Viuda Alegre" desembarca en Rosario con Virginia Tola como protagonista

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El elemento que más dinero obtuvo fue un inmueble ubicado en Funes por el que se pagaron 90 millones de pesos. Lo recaudado va a víctimas de delitos y políticas sociales

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Ovación
La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Por Rodolfo Parody
Ovación

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Central, entre la chance y la obligación de levantar la puntería en el Gigante 

Central, entre la chance y la obligación de levantar la puntería en el Gigante 

Tenis: curso de Play Tenis de la ITF en el club Atlético del Rosario

Tenis: curso de Play Tenis de la ITF en el club Atlético del Rosario

Policiales
Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Policiales

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

La Ciudad
Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias
Política

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande
Zoom

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario
Zoom

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario

Un legislador se puso peluca a lo Milei e hizo enojar a Martín Menem
Política

Un legislador se puso peluca "a lo Milei" e hizo enojar a Martín Menem

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación
Economía

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación