La Capital | Ovación | Newell's

La eliminación de Newell's simboliza el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El equipo de Cristian Fabbiani le dijo adiós a la Copa Argentina y tiene que seguir jugando la liga, golpeado y en medio de un período preelectoral. Todo es intriga

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

19 de septiembre 2025 · 06:10hs
Los rostros de los futbolistas de Newells

Virginia Benedetto / La Capital

Los rostros de los futbolistas de Newell's, luego de la derrota con Belgrano, lo dicen todo.

La salida de los futbolistas y cuerpo técnico de Newell’s desde el campo de juego hacia el vestuario del estadio La Pedrera, ni bien se concretó la derrota contra Belgrano por 3 a 1, dejó una imagen contundente. Gestos dolorosos por una dura caída y el reclamo hacia ellos de parte de los hinchas rojinegros que se llegaron hasta Villa Mercedes, sacando a relucir la bronca y frustración por la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Si el presente fuese otro, más rico en resultados deportivos, el drama no duraría tanto, más allá del fastidio por el hecho de que se jugó tan mal y por los errores de Cristian Fabbiani antes y durante el partido. Porque, en definitiva, no es poca cosa meterse entre los ocho mejores de la Copa. El problema es otro.

El acceso a los cuartos de final fue lo máximo que alcanzó la Lepra en los últimos años. Muy poco.

Una atmósfera complicada, previo a las urnas

Por lo visto, por lo que se hizo y por lo que hay en el plantel, sumado a que se acerca la culminación del período de gobierno de la comisión directiva, esta caída simboliza el principio del fin de un ciclo. El 14 de diciembre serán las elecciones, pero hasta llegar a esa fecha el equipo tiene que seguir compitiendo en el Clausura.

Fabi2
Fabbiani tiene la complej&iacute;sima misi&oacute;n de lograr que Newell's crezca.

Fabbiani tiene la complejísima misión de lograr que Newell's crezca.

Es común que, en una situación como en la que se encuentra Newell’s, la etapa preelectoral sea compleja, por los cuestionamientos entre los distintos sectores. Tan dificultosa como la gestión de un gobierno cuando ya está de salida.

En este ambiente, el equipo jugará la Liga Profesional. Con futbolistas criticados y un entrenador que perdió la confianza que le dio el hincha y cuya continuidad por ahora aparenta estar garantizada.

Cristian Fabbiani le erró en "su" partido

“Es el partido más importante de mi carrera”, dijo Fabbiani antes del cruce con Belgrano en la Copa Argentina. Pero falló en un momento crucial, del cual nadie es capaz de salir indemne.

La determinación de retirarse sin hacer declaraciones es contundente al respecto. Que se convierte en una práctica frecuente. Adoptó la misma medida cuando perdió el clásico, una de las metas no cumplidas. Y también en la siguiente presentación, en otra derrota, frente a Barracas Central.

>> Leer más: Newell's: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Este silencio de Fabbiani también contribuye a que exista incertidumbre sobre su trabajo. De lo que piensa y de lo que quiere.

Al hincha, ninguna palabra del entrenador lo conformará. Pero, al menos esperaba un mínimo justificativo, una respuesta. Que le sirviera, básicamente, de consuelo. No sucedió. Las explicaciones, evidentemente, hace largo rato no abundan en el Parque.

El golpe emocional que sufrió el Ogro y el plantel

El impacto emocional que representa lo sufrido en la Copa Argentina prácticamente cerró todo objetivo planteado por el entrenador. Tampoco existe certeza qué sucederá con él. O qué piensa hacer. Porque el hartazgo también pone límites, de un lado y del otro, aunque, como se planteó, se transita la última etapa del período institucional y hoy lo único que se hace es permanecer.

En los números, Fabbiani y sus futbolistas no están lejos del grupo que clasifica en la zona A a los octavos de final del Clausura. Se encuentran en la 9ª posición, a tres puntos de los últimos que ingresan, Defensa, Estudiantes y Huracán, con la mitad del torneo por delante.

image (14)
G&oacute;mez Mattar entr&oacute; en el peor momento de Newell's ante Belgrano y al menos intent&oacute; generar juego.

Gómez Mattar entró en el peor momento de Newell's ante Belgrano y al menos intentó generar juego.

Pareciera que no todo está perdido. Que existe la chance de competir por un título y el ingreso a una copa internacional. Lo que no despierta esperanza para conseguirlo es el equipo. Está en una estrepitosa caída de su rendimiento y Fabbiani equivoca los caminos para corregirlo, tarea que sí hizo cuando asumió.

Para colmo, de vuelta Belgrano

Y si como el destino estuviese dispuesto a ponerle más piedras en el camino a Newell’s, el lunes lo recibirá Belgrano, el mismo que acaba de dominarlo a voluntad en San Luis. El Pirata tiene el mismo puntaje que la Lepra y necesita ganar para reacomodarse. Jugará frente a un público que estará enfervorizado.

>> Leer más: Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

¿Habrá capacidad de reacción del Newell’s de Fabbiani? En el fútbol, la esperanza siempre está, aunque por lo general gana el mejor. Y este plantel leproso, en su conjunto, lo sufre a menudo. Nada a esta altura que sorprenda.

Se ingresa en una etapa de definiciones, un poco antes o un poco después, del futuro de todos los que de una u otra manera representan a Newell’s.

Noticias relacionadas
Los jugadores de Newells se van en medio de los insultos de los plateístas, tras la dura derrota ante Belgrano, que fue eliminación en la Copa Argentina.

El último sueño hecho trizas de Newell's y por delante un mar de incertidumbre

Cristian Fabbiani da indicaciones en el medio del partido. Claramente el equipo no le respondió.

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

El once que puso Newells para enfrentar a Belgrano y que fue una decepción.

El podio de Newell's: Espínola fue el único a la altura, el resto brilló por su ausencia

Una eliminación amarga para el Ogro Fabbiani. Su Newells no dio la talla ante Belgrano y quedó afuera de la Copa Argentina.

A Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Ver comentarios

Las más leídas

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

La Viuda Alegre desembarca en Rosario con Virginia Tola como protagonista

"La Viuda Alegre" desembarca en Rosario con Virginia Tola como protagonista

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El elemento que más dinero obtuvo fue un inmueble ubicado en Funes por el que se pagaron 90 millones de pesos. Lo recaudado va a víctimas de delitos y políticas sociales

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Ovación
La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Por Rodolfo Parody
Ovación

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Central, entre la chance y la obligación de levantar la puntería en el Gigante 

Central, entre la chance y la obligación de levantar la puntería en el Gigante 

Tenis: curso de Play Tenis de la ITF en el club Atlético del Rosario

Tenis: curso de Play Tenis de la ITF en el club Atlético del Rosario

Policiales
Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Policiales

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

La Ciudad
Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias
Política

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande
Zoom

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario
Zoom

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario

Un legislador se puso peluca a lo Milei e hizo enojar a Martín Menem
Política

Un legislador se puso peluca "a lo Milei" e hizo enojar a Martín Menem

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación
Economía

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación