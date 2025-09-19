La eliminación de Newell's simboliza el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El equipo de Cristian Fabbiani le dijo adiós a la Copa Argentina y tiene que seguir jugando la liga, golpeado y en medio de un período preelectoral. Todo es intriga

Los rostros de los futbolistas de Newell's, luego de la derrota con Belgrano, lo dicen todo.

La salida de los futbolistas y cuerpo técnico de Newell’s desde el campo de juego hacia el vestuario del estadio La Pedrera, ni bien se concretó la derrota contra Belgrano por 3 a 1, dejó una imagen contundente. Gestos dolorosos por una dura caída y el reclamo hacia ellos de parte de los hinchas rojinegros que se llegaron hasta Villa Mercedes, sacando a relucir la bronca y frustración por la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Si el presente fuese otro, más rico en resultados deportivos, el drama no duraría tanto, más allá del fastidio por el hecho de que se jugó tan mal y por los errores de Cristian Fabbiani antes y durante el partido. Porque, en definitiva, no es poca cosa meterse entre los ocho mejores de la Copa. El problema es otro.

El acceso a los cuartos de final fue lo máximo que alcanzó la Lepra en los últimos años. Muy poco.

Por lo visto, por lo que se hizo y por lo que hay en el plantel, sumado a que se acerca la culminación del período de gobierno de la comisión directiva, esta caída simboliza el principio del fin de un ciclo. El 14 de diciembre serán las elecciones, pero hasta llegar a esa fecha el equipo tiene que seguir compitiendo en el Clausura.

Fabi2 Fabbiani tiene la complejísima misión de lograr que Newell's crezca. Virginia Benedetto / La Capital

Es común que, en una situación como en la que se encuentra Newell’s, la etapa preelectoral sea compleja, por los cuestionamientos entre los distintos sectores. Tan dificultosa como la gestión de un gobierno cuando ya está de salida.

En este ambiente, el equipo jugará la Liga Profesional. Con futbolistas criticados y un entrenador que perdió la confianza que le dio el hincha y cuya continuidad por ahora aparenta estar garantizada.

Cristian Fabbiani le erró en "su" partido

“Es el partido más importante de mi carrera”, dijo Fabbiani antes del cruce con Belgrano en la Copa Argentina. Pero falló en un momento crucial, del cual nadie es capaz de salir indemne.

La determinación de retirarse sin hacer declaraciones es contundente al respecto. Que se convierte en una práctica frecuente. Adoptó la misma medida cuando perdió el clásico, una de las metas no cumplidas. Y también en la siguiente presentación, en otra derrota, frente a Barracas Central.

Este silencio de Fabbiani también contribuye a que exista incertidumbre sobre su trabajo. De lo que piensa y de lo que quiere.

Al hincha, ninguna palabra del entrenador lo conformará. Pero, al menos esperaba un mínimo justificativo, una respuesta. Que le sirviera, básicamente, de consuelo. No sucedió. Las explicaciones, evidentemente, hace largo rato no abundan en el Parque.

El golpe emocional que sufrió el Ogro y el plantel

El impacto emocional que representa lo sufrido en la Copa Argentina prácticamente cerró todo objetivo planteado por el entrenador. Tampoco existe certeza qué sucederá con él. O qué piensa hacer. Porque el hartazgo también pone límites, de un lado y del otro, aunque, como se planteó, se transita la última etapa del período institucional y hoy lo único que se hace es permanecer.

En los números, Fabbiani y sus futbolistas no están lejos del grupo que clasifica en la zona A a los octavos de final del Clausura. Se encuentran en la 9ª posición, a tres puntos de los últimos que ingresan, Defensa, Estudiantes y Huracán, con la mitad del torneo por delante.

image (14) Gómez Mattar entró en el peor momento de Newell's ante Belgrano y al menos intentó generar juego. Virginia Benedetto

Pareciera que no todo está perdido. Que existe la chance de competir por un título y el ingreso a una copa internacional. Lo que no despierta esperanza para conseguirlo es el equipo. Está en una estrepitosa caída de su rendimiento y Fabbiani equivoca los caminos para corregirlo, tarea que sí hizo cuando asumió.

Para colmo, de vuelta Belgrano

Y si como el destino estuviese dispuesto a ponerle más piedras en el camino a Newell’s, el lunes lo recibirá Belgrano, el mismo que acaba de dominarlo a voluntad en San Luis. El Pirata tiene el mismo puntaje que la Lepra y necesita ganar para reacomodarse. Jugará frente a un público que estará enfervorizado.

¿Habrá capacidad de reacción del Newell’s de Fabbiani? En el fútbol, la esperanza siempre está, aunque por lo general gana el mejor. Y este plantel leproso, en su conjunto, lo sufre a menudo. Nada a esta altura que sorprenda.

Se ingresa en una etapa de definiciones, un poco antes o un poco después, del futuro de todos los que de una u otra manera representan a Newell’s.