Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Un joven del barrio Alberdi denunció a su padre y la policía secuestró dos armas dentro de la vivienda

19 de septiembre 2025 · 08:19hs
El sospechoso quedó bajo arresto en Agrelo al 1400 tras un caso de violencia familiar.

Foto: Google Street View.

El sospechoso quedó bajo arresto en Agrelo al 1400 tras un caso de violencia familiar.

Un hombre de más de 50 años quedó detenido este jueves en la zona norte de Rosario por un presunto episodio de violencia familiar. Su esposa y sus hijos denunciaron amenazas con una carabina mientras estaban dentro de su casa, donde los investigadores encontraron otra arma.

El operativo en el barrio Alberdi se llevó a cabo durante la tarde, cuando un joven se acercó a una patrulla de policía para pedir ayuda por la conducta agresiva de su padre. Los uniformados atraparon al sospechoso en la puerta de la vivienda y más tarde encontraron a otras dos personas refugiadas en la terraza.

De acuerdo al reporte oficial, Oscar Z. le apuntó a uno de los agentes del Comando Radioeléctrico en Agrelo al 1400. Una vez que los efectivos se identificaron, aceptó la orden para tirar el arma de fuego y el peligro quedó neutralizado en el inicio del procedimiento.

Violencia familiar en barrio Alberdi

Después de la aprehensión, una mujer de 53 años dijo que las amenazas fueron el desenlace de una discusión por un problema ocurrido dos semanas atrás. En el marco de este altercado, el sospechoso fue a buscar una carabina semiautomática Sole Venado que estaba guardada en su habitación.

Detenido Agrelo 1400 1

De acuerdo al relato de la denunciante, el acusado le pegó en la cabeza mientras forcejeaban en el dormitorio. Luego de esta agresión, advirtió que su pareja le estaba apuntando a su hijo mayor de 22 años con el fusil corto. Frente a esta situación, ambas personas decidieron escapar y subieron a la terraza.

>> Leer más: Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Las fuerzas de seguridad provinciales capturaron a Oscar Z. por un pedido de ayuda de su hijo menor en la vía pública. En primer lugar, los agentes evitaron un enfrentamiento, ya que el hombre arrojó el arma de fuego con seis proyectiles. Durante la requisa, los unifromados advirtieron que también tenía un cargador con tres cartuchos más en el bolsillo izquierdo del pantalón.

Detenido Agrelo 1400 3

Mientras estaba bajo custodia, el padre y esposo de las víctimas declaró que también tenía un rifle de aire comprimido Shanghai modelo 61. Este elemento fue secuestrado en su habitación y lo llevaron a la comisaría 32ª junto con el resto de la evidencia.

