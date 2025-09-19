Rugby: Duendes va por la final del Torneo del Interior en Córdoba Duendes se mide en semifinales con Jockey de Córdoba, este sábado a las 15.30, con la intención de llegar al cotejo decisivo del certamen 19 de septiembre 2025 · 20:58hs

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital Duendes tendrá que apelar a todo su oficio para poder superar a un rival muy complicado.

El rugby argentino tiene los focos de atención apuntados en una dirección. Duendes visitará este sábado, a las 15.30, a Jockey de Córdoba, con la firme intención de sacar boleto para jugar el cotejo decisivo, la gran final del Torneo del Interior, su gran objetivo en este momento del año.

Con arbitraje de Tomás Bertazza, el equipo de Sebastián Ferraro formaría con Mateo Negroni, Bernardo Lis y Federico Bautista; Lorenzo Colidio y Federico Ciancio; Ignacio Gandini, Matías Landi y Giuliano Bufarini; Valentín Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Gino Dicapua, Martín Pellegrino y Santiago Cáceres; Giuliano Francescangeli.

Duendes, entre los mejores En relación a este duelo de carácter determinante, Bufarini, capitán del conjunto verdinegro, señaló: "Estamos muy entusiasmados con poder jugar las semifinales de un torneo muy prestigioso, que reúne a los mejores clubes del interior. Obviamente, tenemos el compromiso de dejar a Duendes lo mejor representado que se pueda".

Y agregó: "Estamos muy contentos de estar en estas instancias. El encuentro será muy intenso y físico. Jockey es un gran equipo, que tiene un muy buen pack de forwards y backs muy desequilibrantes. Creo que es un partido que se definirá por detalles y el que imponga su juego se llevará la victoria”.

Vale recordar que en el otro duelo semifinal, Marista de Mendoza recibirá a Estudiantes de Paraná, bajo la supervisión de Tomás Ninci.