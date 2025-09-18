Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

Los proyectos van de una Cámara a la otra del Congreso. Cuántos votos necesitan y cuándo podrían tratarse

El gobierno de Milei cada vez le resulta más difícil sostener sus vetos en el Congreso.

En 24 horas, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación votaron en contra de los vetos del presidente Javier Milei . Los proyectos en cuestión son la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y el proyecto para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). ¿Cómo sigue su trámite en el Congreso?

Este miércoles, la oposición consiguió los dos tercios de los votos de los presentes para darle un nuevo impulso a las normas que aumentan el presupuesto para las casas de altos estudios y los hospitales pediátricos, con el Garrahan como emblema.

En primer orden, se votó el rechazo al veto de la ley de emergencia pediátrica . La votación resultó en 181 a favor de insistir con la ley original, 60 se plegaron a la posición de la Casa Rosada y se registró una abstención.

Tras el primer revés para el oficialismo, llegó otro golpe para el oficialismo con la ley de financiamiento de la universidad . Los números fueron más ajustados, pero la oposición consiguió su objetivo.

El veto fue rechazado por 174 diputados, mientras que 67 legisladores votaron en línea con el gobierno y hubo 2 abstenciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DiputadosAR/status/1968400513084354912&partner=&hide_thread=false | @gerpmartinez: “Tenemos que defender a los niños, niñas y adolescentes que se atienden en el Garrahan. ¿Cómo no vamos a tratar de construir una mayoría para sostener la calidad de este hospital que es referencia?”. pic.twitter.com/PMR6ORKg25 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 17, 2025

A la postura de la oposición más dura, integrada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, se sumaron exintegrantes del oficialismo y de las bancadas referenciadas en los gobernadores.

De esta forma, las normas pasaron al Senado. Es un territorio todavía más hostil para el gobierno, que tiene sólo 6 senadores sobre 72.

Ambas normas podrían ser aprobadas por la Cámara alta el próximo jueves 2 de octubre, según un acuerdo informal entre los bloques legislativos.

Sería otro golpe legislativo para Milei a tres semanas de las elecciones de medio término, convocadas para el 26 de octubre.

La coparticipación de los ATN, con amplia mayoría

Por su lado, este jueves el Senado insistió con otra ley vetada por Milei: es la norma que estipula la coparticipación de los ATN.

Es un proyecto impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño ante los incumplimientos del gobierno de Milei en el giro de recursos a las provincias.

El resultado fue aplastante en contra del gobierno: 59 senadores votaron a favor de la ley, 9 se pronunciaron en contra y hubo tres abstenciones.

>> Leer más: El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados. Allí el oficialismo tiene una luz de esperanza en poder sostener el veto.

Es que en agosto el proyecto recibió en la Cámara baja 143 votos a favor y 90 en contra, mientras que 12 legisladores optaron por la abstención. El resultado fue contundente, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para blindar la iniciativa ante el veto presidencial.

De todos modos, en el medio el gobierno fue perdiendo aliados, por lo que el veto no está asegurado.

Qué dice la Constitución

El artículo 83 de la Constitución Nacional establece que si el Poder Ejecutivo desecha un proyecto, la iniciativa vuelve a la Cámara de origen. Si las dos Cámaras lo confirman por una mayoría de dos tercios de los votos, el proyecto se convierte aumáticamente en ley y pasa al Poder Ejecutivo, que está obligado a promulgarlo.

Así sucedió con la emergencia en discapacidad, aunque el gobierno de Milei se resiste a promulgarla. La gestión libertaria considera que atenta contra el equilibrio fiscal, uno de los pilares de su gobierno.

Como consecuencia de la demora en la publicación y cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, los diputados nacionales por Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron una denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

Los legisladores socialistas apuntaron contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público.