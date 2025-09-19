Celulosa: un empresario argentino se convirtió en el accionista principal La empresa confirmó que esta operación marca "el comienzo de una nueva etapa de fortalecimiento y proyección en la historia" de la firma 19 de septiembre 2025 · 21:27hs

Celulosa Argentina S.A. tiene un nuevo accionista principal. Este viernes, la empresa anunció, en un comunicado de prensa, que el empresario argentino Esteban Nofal, titular del Grupo Cima, adquirió una "participación significativa en el capital de la sociedad, convirtiéndose así en su principal controlante".

Esta adquisición por parte de Nofal, indicaron desde la empresa, marca "el comienzo de una nueva etapa de fortalecimiento y proyección en la historia" de Celulosa.

"Esta novedad representa un voto de confianza en el potencial de Celulosa Argentina, en su gente y en el rol estratégico que cumple en la industria nacional. El compromiso central del nuevo accionista es impulsar la recuperación de la sociedad, sostener y generar el empleo, asegurando así la sostenibilidad de una organización que es parte esencial del patrimonio productivo argentino", agregaron.

En tanto, el CEO de Celulosa, Hernán Bagliero, manifestó que la empresa “es un emblema de la industria nacional. Con visión de futuro, responsabilidad social y el compromiso de nuestros colaboradores, estamos convencidos que mantendrá su liderazgo y se proyectará hacia un futuro de crecimiento”.

"Con más de 95 años de historia, Celulosa Argentina inicia hoy un capítulo que conjuga su larga historia con una mirada innovadora hacia el futuro. Producción sostenible, empleo de calidad y desarrollo de nuevos mercados serán los ejes de esta nueva etapa", finalizó el comunicado.