Lali anunció el nombre de su nuevo disco y la lista de temas: cómo se llama

El nuevo proyecto de la reina del pop, esperadísimo por sus fans, ya tiene nombre confirmado. La elección del título sorprendió a más de uno: "No vayas a atender cuando el demonio llama" . Así lo reveló en sus redes sociales, en la que también confirmó que el lanzamiento será el próximo 29 de abril.

Además, en la segunda foto, la artista eligió el parche trasero del jean para revelar los títulos de las canciones. "Popstar", "Lokura", "No me importa", "Plástico", "Tu novia II", "Morir de amor", "Mejor que vos", "No hay héroes", "Sensacional éxito", "Sexy", "Fanático", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin de transmisión".

Qué se sabe hasta ahora del disco de Lali

Este se trata de su sexto álbum de estudio. El nuevo trabajo promete una fusión de pop y rock, reflejando la energía de sus presentaciones en vivo. En una entrevista, Lali mencionó que el álbum incluirá colaboraciones y explorará sonidos que van desde lo “megaelectrónico” hasta lo punk.

Hasta la fecha, se han lanzado tres sencillos como adelanto del álbum. El primero, “Fanático”, publicado el 26 de septiembre de 2024, marcó el inicio de esta nueva etapa musical con una mezcla de rebeldía rockera y esencia pop. El segundo sencillo, “No me importa”, lanzado el 26 de noviembre de 2024, profundiza en el estilo rockero y presenta un videoclip dirigido por la propia Lali en las calles de Buenos Aires. El tercer tema, “Mejor que vos”, es una colaboración con el dúo Miranda! y fue lanzado el 6 de febrero de 2025, combinando el pop característico de ambos artistas.

Además, Lali llenó tres estadio de Vélez Sarsfield, donde presentará este nuevo material discográfico. Los fanáticos esperan con entusiasmo este lanzamiento, que promete mostrar una faceta renovada y auténtica de la artista.