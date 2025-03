"Severance": por qué es la serie del momento y dónde verla

Mark S, interpretado por Adam Scott (conocido sobre todo por sus roles en comedias como “Parks and Recreation” y “The Good Place), es un reciente viudo que, como parte de su proceso de duelo, decidió ser parte de la experiencia. Todos los días maneja hasta Lumon y no tiene ningún recuerdo de lo que pasa adentro de la empresa: sólo sube y baja del ascensor donde ocurre el cambio de sintonía. En la vida “outie” o “exus”, es como si el trabajo no existiera.