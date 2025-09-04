La Capital | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi tuvo su última noche mágica en el país: un gol de antología y otro que cerró la fiesta

El crack rosarino se emocionó, emocionó a todos y ofreció su talento para una contundente victoria de la selección argentina sobre Venezuela por 3 a 0

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

4 de septiembre 2025 · 22:52hs
Alvarez celebra con Messi el primer gol del crack argentino

AP

Alvarez celebra con Messi el primer gol del crack argentino, en la victoria de la selección argentina.

Uno a uno lo fueron abrazando. Como siempre, pero atravesados por un sentimiento más conmovedor que de costumbre. El destinatario de tanto afecto fue Lionel Messi, el protagonista de una noche mágica, la de su último partido por los puntos en su país con la selección argentina. Que tuvo todos los condimentos para que fuese una convocatoria ideal, la de la Pulga, el equipo campeón del mundo y el hincha.

Porque el Diez fue determinante, como durante dos décadas de carrera. Un gol antológico, otro para ponerle fin a una fiesta emocionante y una habilitación para la restante conquista. Una actuación genial del rosarino y una contundente victoria argentina sobre Venezuela por 3 a 0, en la despedida de local en las eliminatorias sudamericanas.

Pese a que lo intentó, le costó contener las lágrimas cuando ingresó al campo de juego para los ejercicios precompetitivos. Por momentos, con la mirada hacia ningún punto fijo. Los ojos le brillaron. Hasta que apareció alguna que otra lágrima. Se pasó el brazo por el rostro para secarse. Levantó la mano en varias ocasiones para saludar a los hinchas. Una leve sonrisa, los ojos enrojecidos y a seguir precalentando.

A pocos metros de distancia de donde cumplió con la rutina, varios simpatizantes, celular en mano, grabaron sus movimientos, priorizando la filmación antes que en apreciar y disfrutar con la mirada hasta el mínimo detalle en vivo y en directo.

Acaparó la atención de todos, conscientes de que no se repetirá su presencia en el país, al menos no en un partido por los puntos.

Lionel Messi entró con sus hijos

La emoción fue creciendo. Se fue al vestuario y antes de entrar a la cancha con sus compañeros, ya para jugar, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro lo estaban esperando. Se abrazó con ellos y juntos pisaron el césped del Monumental. A la hora del himno que entonó Euge Quevedo, estuvo sensible.

Durante el partido, jugó suelto. Por momentos, caminó por delante de todos y atrajo marcas, mientras el seleccionado tocó de un lado al otro, sin apresurase, buscando el mejor sitio y variante por donde atacar. En otros instantes, el futbolista rosarino retrocedió para recibirla y trató de armar paredes, preferentemente con Franco Mastantuono y Almada.

La notoria posesión del campeón del mundo no se trasladó con la misma potencia en ofensiva durante la mayor parte del primer tiempo. Venezuela le redujo los espacios y Argentina no consiguió penetrar. Messi no encontró mejor opción que un zurdazo de la medialuna. Romo se arrojó hacia la derecha y privó a todos del gol tan esperado.

Con tanto que le dio al fútbol, Messi mereció que la pelota terminara adentro del arco. También el pueblo futbolero, que deseaba una fiesta completa, tanto como muchos el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad. Pero hubo justicia.

La Pulga los dejó en ridículo

Paredes robó y Álvarez engañó a Romo y a Makoun con un enganche dentro del área rival. La Araña, generoso, tocó al medio para que el Diez hiciera el resto. La controló y la picó por encima del cierre desesperado del arquero y de Ángel, Aramburu y Makoun. Los dejó en ridículo, aunque jamás haya sido esa la intención, y sonrió mientras uno a uno sus compañeros se acercaron para abrazarlo. Junto a la raya de cal, el rostro de Scaloni reflejó emoción.

El amplio dominio del seleccionado argentino prosiguió luego del descanso, con llegadas más frecuentes. Messi tuvo una activa participación y estuvo cerca de una nueva conquista. Romo le tapó el mano a mano.

Su influencia en ofensiva fue un riesgo constante para la última línea venezolana. Metió una precisa habilitación para que el ingresado Nico González se escape solo, aunque su remate fue hacia donde estaba el arquero visitante.

Protagonista del segundo, autor del tercero

Messi no solo jugó con los pies, sino con la cabeza. Inteligente, ejecutó rápido un tiro libre desde la mitad de cancha, con los defensores distraídos, para que Nico González se vaya sin marcas y meta un centro que el Toro Martínez, que entró instantes antes, cabeceó para el 2 a 0.

La noche mágica no terminó. Messi fue a buscar el centro de Almada y la empujó al fondo del arco. Fue todo. Hasta Scaloni lo puso de manifiesto, con un gesto con la mano como diciendo “ya está, qué más”. Todo dicho.

Noticias relacionadas
Estampa de crack. Messi y la 10 en la espalda, con los brazos en alto festejando un gol.

Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

La selección argentina recibe a Venezuela en suelo argentino por la penúltima fecha de eliminatorias 

Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido

Nicolás Vázquez abraza a Lionel Messi, quien fue a verlo al teatro en un momento difícil que atraviesa el actor.

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

La previa del partido Argentina-Venezuela tendrá 3 shows destacados

El santafesino que le pondrá cumbia a la previa de Argentina-Venezuela

Ver comentarios

Las más leídas

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

Segunda Edición del Social Running Humano

Segunda Edición del Social Running Humano

La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes celebró sus 55 años

La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes celebró sus 55 años

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M., expareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de Los Monos. La mujer ya había sido apresada
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Ovación
Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

La selección que se viene: Franco Mastantuono debutó de titular y se afianza Thiago Almada

La selección que se viene: Franco Mastantuono debutó de titular y se afianza Thiago Almada

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el viernes llega con sol, pero el frío aún no se va
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el viernes llega con sol, pero el frío aún no se va

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación
la region

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos