El santafesino que le pondrá cumbia a la previa de Argentina-Venezuela

La AFA confirmó los shows en vivo que se desplegarán en el último partido de eliminatorias de la Selección Argentina y Santa Fe dirá presente. Los detalles

2 de septiembre 2025 · 10:00hs
La previa del partido Argentina-Venezuela tendrá 3 shows destacados

La previa del partido Argentina-Venezuela tendrá 3 shows destacados

La cumbia santafesina tendrá representación en el último partido de eliminatorias sudamericanas entre la Selección Argentina contra Venezuela. El jueves 4 de septiembre, el equipo de Lionel Scaloni recibirá a su contrincante en el Estadio Monumental (River Plate), en un encuentro cargado de emoción y música.

Para que los fanáticos se lleven el mejor recuerdo del encuentro, la AFA confirmó 3 shows en vivo durante la previa del partido. Entre estos, destaca el santafesino Uriel Lozano, conocido en el mundo de la cumbia. Siguiendo por ese género, La Banda de Carlitos y Q´ Lokura completarán la grilla. Por su parte, Eugenia Quevedo, entonará las estrofas del Himno Nacional Argentino.

>>Leer más: Un delantero rosarino quedó al margen de la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina

El encuentro ya de por sí estará cargado de entusiasmo y conmoción, en tanto se trata del último partido del capitán Lionel Messi con la camiseta argentina en condición de local y en un partido oficial. El reconocido 10, aseguró que lo vivirá de manera especial y es seguro que así también lo vivirán sus fanáticos.

Con las entradas agotadas, los seguidores de la selección irán a disfrutar del desempeño del equipo de Scaloni y a despedir a su capitán en un evento cargado de expectativas y sensaciones. Se recomienda a los espectadores llegar con al menos dos horas de anticipación para disfrutar de los espectáculos y evitar inconvenientes en los accesos.

Uriel Lozano, el santafesino que pondrá cumbia en las eliminatorias

Jesús Uriel Lozano es un cantante santafesino de cumbia. Su repertorio consiste fundamentalmente en homenajes, tributos y covers, mientras que también cuenta con algunas canciones de propia autoría. Lozano es reconocido por reemplazar a Leo Mattioli en Grupo Trinidad, y antes fue la voz de Sol Latino y Grupo Swing.

El santafesino ya lleva 29 años de carrera y es uno de los máximos exponentes de la cumbia santafesina. Dentro del territorio nacional, ha llevado su música por distintos puntos del mapa. Ahora, llevará su show a un Estadio Monumental de entradas agotadas, en una de las más importantes actuaciones de su trayectoria.

