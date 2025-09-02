La Capital | Ovación | Messi

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

El equipo de Scaloni recibe el jueves a Venezuela en lo que podría ser el último partido del astro rosarino en el país con la casaca albiceleste

2 de septiembre 2025 · 19:39hs
Lionel Messi está viviendo días emotivos y el partido del jueves ante Venezuela será especial.

La espera del partido ante Venezuela, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas es especial como lo será el propio encuentro, que podría ser el último de Lionel Messi con la camiseta de la selección en suelo argentino. En ese contexto el equipo de Lionel Scaloni se entrenó en el predio de Ezeiza de cara al choque de este jueves por la noche en el estadio Monumental.

El de este martes fue el primer entrenamiento que el equipo de Lionel Scaloni tuvo en la previa del choque contra Venezuela y el DT no pudo contar con todos los futbolistas. Nicolás Otamendi realizó trabajos en el gimnasio, mientras que Alexis Mac Allister tenía previsto su arribo al país en la noche de este martes.

Por supuesto el gran foco de atención en los pocos minutos en que la prensa tuvo accedo al predio de la AFA fue Messi, quien llegó al país junto a Rodrigo De Paul, su compañero en Inter Miami, y su familia, quienes estarán presentes el jueves por la noche en Núñez. Todo saben que para Leo, y para la selección y los hinchas, será una jornada especial, cargada de elogios hacia el astro rosarino.

El partido será lo menos importante

Es más, el hecho de que Argentina ya haya sacado pasaje para el próximo Mundial hará que el partido quede prácticamente en un segundo plano. Sólo importará rendirle homenaje a Leo Messi.

Sele2
El Toro Lautaro Martínez podría ser el 9 titular ante Venezuela. Pelea el puesto con Julián Fernández.

No obstante, para esos 90 minutos, el entrenador Lionel Scaloni tiene que buscar los mejores intérpretes, a los que confirmaría recién hoy.

Lo dicho, Otamendi fue el único que se entrenó de manera diferenciada, pero se descuenta que será el acompañante de Cristian Romero en la zaga central.

De quien no se puede decir lo mismo es de Mac Allister, ya que por problemas con los vuelos será el último en sumarse a los entrenamientos. El DT lo pensaba como titular, pero con apenas una práctica encima es difícil que pueda estar desde el arranque. En ese caso, el principal candidato para reemplazarlo es el ex-Central Giovani Lo Celso. Otra baja obligada es la de Enzo Fernández, quien debe cumplir dos fechas de suspensión.

El probable de Argentina

De esta forma, los once ante Venezuela serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

