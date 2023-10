Abel PIntos se bajó de "PH" para no cruzarse con L-Gante: "No quiso ir"

Esta vez la producción de "PH" ni Kustetsoff tuvieron nada que ver con el entredicho que dio conocer este lunes el conductor del programa de chimentos de América. “ Me gusta dar información, no como a otros . L-Gante fue a ‘PH’ y le dieron un viaje para cuatro personas a Santo Domingo. Fue lo que pidió y está perfecto”, arrancó De Brito, antes de contar el controversial pedido del autor de "La llave".

“Otra cosa... iba a coincidir con Abel Pintos. Era una de las fechas que tenían programadas, pero no quiso compartir programa con L-Gante ”, disparó el animador de "LAM", y añadió: “ El motivo lo tendrá que contar Abe l. Esto es algo que pasa todo el tiempo en los programas grupales. Cuando los quisieron juntar, Abel dijo que no. No sé si es una interna musical, me gustaría preguntárselo a él”..

Si bien no lo confirmó quedó flotando en el aire que el jurando de "Got Talent" no quiso cruzarse con L-Gante porque no quería que su imagen se vinculara con la de un artista que enfrenta varias denuncias judiciales y estuvo preso. “Tiene tres causas, en la última va a juicio oral, no quiere pegarse a eso”, reflexionó Marina Calabró en un mensaje que le mandó en vivo a De Brito.

La bronca de L-Gante con Andy Kusnetzoff

El cantante L-Gante enfrentó este sábado a la noche a Andy Kusnetzoff en el piso de "PH: Podemos Hablar". Fue luego de que le hicieran algunas preguntas sobre su vínculo con Wanda Nara que el cantante se mostró indignado y pidió la palabra para decir lo que sentía, ante la mirada de Karina Mazzocco, Pía Shaw, Fredy Villarreal y Marilina Ross, los otros invitados al ciclo.

La situación se produjo luego de que Andy le preguntara a Elián Valenzuela (tal el nombre real del artista) sobre su vínculo con Wanda Nara. Interrogante al que se sumaron Mazzocco y Pía Shaw con algunas repreguntas sobre si fueron novios o solo amigos, y del vínculo con Mauro Icardi.

“Quedé un poco enojado porque vos me invitás a tu programa y si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han hecho. ¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales? Lo tendrían que saber porque son profesionales”, dijo el cantante de cumbia 420.

Fuerte cruce entre Ángel de Brito y Rodrigo Lussich

El conductor de "LAM", Ángel de Brito, y su colega de "Socios del espectáculo" Rodrigo Lussich protagonizaron un fuerte cruce en Twitter por los números de rating que hacen sus respectivos programas de televisión.

El incidente se disparó cuando De Brito publicó los números de audiencia de la mañana con una fuerte afirmación: “Cada uno lo que se merece”, haciendo referencia a la caída de Socios del espectáculo desde que comenzó "Ariel en su salsa", el programa de cocina de Ariel Rodríguez en Telefe.

Lussich le respondió tratándolo de “sanguijuela” e incluso lo chicaneó respecto a su baja altura. Esto provocó la ira de De Brito, quien contraatacó al ex conductor de "Intrusos" con artillería pesada.

“No te pongas tan agresivo. Pensé que eras un bailarín simpático, ¿Te molesta mi altura? También felicito a @intrusos que levantaron el muerto que dejaron ustedes”, escribió de Brito en su cuenta, al retuitear el mensaje de Lussich.