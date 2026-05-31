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La Capital | Motores | motos

Motos de baja cilindrada: una alternativa económica que se impone en el país

Esta clase de vehículos propone una “solución” para miles de trabajadores que buscan aliviar el bolsillo y contrarrestar el elevado gasto del transporte público

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

31 de mayo 2026 · 09:17hs
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Las motos de baja cilindrada aparecen como una solución económica para los trabajadores.

Héctor Río / La Capital

Las motos de baja cilindrada aparecen como una "solución económica" para los trabajadores.

La movilidad pasó a ser un desafío cotidiano para los trabajadores argentinos, en un contexto económico complejo pero con alternativas para encontrar soluciones que alivien al bolsillo. Las motos de baja cilindrada pasaron a ser una opción clave para la supervivencia financiera de muchos, así sea para traslados particulares o como herramienta de trabajo.

Las calles de Rosario son el reflejo de una tendencia que combina la necesidad de desplazamiento con la búsqueda de eficiencia en el gasto mensual. Según los últimos datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el mercado de motos demostró un repunte notable durante el primer cuatrimestre de 2026, consolidando a la provincia de Santa Fe como uno de los polos más activos del país.

El informe de ACARA de abril arrojó cifras impactantes. A nivel nacional, se patentaron 80.737 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 51,5% respecto al mismo mes de 2025. En el acumulado del año, las ventas ya suman 301.962 unidades, situándose un 47,5% por encima del mismo período del año anterior.

No obstante, Gustavo Di Giovanni, dueño de la concesionaria Motor Dos de Rosario, le reveló a La Capital que “hubo un fuerte incremento”, pero que desde abril en adelante “no es real eso por una cuestión estacional” y explicó: “Están contando las transferencias como patentamientos nuevos, por eso resalta un súper incremento que no es real ahora”.

motos
Rosario asiste a un incremento exponencial de las motos.

Rosario asiste a un incremento exponencial de las motos.

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En los primeros meses del año hubo un repunte considerable. Con respecto al año pasado fue bastante, un 20 o un 30% de incremento en las ventas. Pero de abril y mayo con respecto a marzo, que los números muestran como que sigue subiendo, eso no es correcto. Pero sí estamos mejor que el año pasado”, confirmó uno de los referentes de los concesionarios de motos en la ciudad.

Una oportunidad para los clientes

El empresario rosario aseguró que uno de los principales motivos del crecimiento de las ventas de motos fue el “abaratamiento del crédito” y analizó que la reducción de la inflación permitió que las herramientas financieras vuelvan a ser accesibles para el gran público.

“Cuando baja la inflación hay crédito y a la gente la cuota no se le dispara. Entonces, si el trabajador hace la cuenta, gasta tanto en transporte público, y si con esto puede pagar la cuota de la moto, se lleva la moto”, señaló Di Giovanni.

La lógica del “costo de oportunidad” prima en los concesionarios de la ciudad, donde la movilidad propia trae soluciones al importante gasto diario en transporte público. “La necesidad está latente porque el transporte público en general, sobre todo en el interior de la Argentina, es bastante deficiente. Entonces, la gente se tiene que mover con algo y a un auto no llega”, añadió el dueño de Motor Dos.

En este punto, las motos de baja cilindrada aparecen como la alternativa “a la que pueden acceder” los usuarios para garantizar su autonomía. Es por esto que, en las cifras difundidas a nivel nacional, se observa el dominio claro de los vehículos de estas características en la categoría.

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La Gilera Smash fue la moto más patentada de abril según ACARA.

La Gilera Smash fue la moto más patentada de abril según ACARA.

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Desafíos claros a pesar del buen momento

El buen andar de las ventas en este 2026 no deja de lado que el sector deberá enfrentar otros obstáculos para seguir creciendo, como la posibilidad de riesgos de los préstamos. “Hay un problema todavía en la Argentina que hay un muy alto grado de morosidad en los créditos. Si eso bajaría, se podrían poner tasas más bajas y eso aumentaría mucho el consumo”, consideró Di Giovanni.

La tendencia hacia el consumo de motocicletas no es un fenómeno aislado de la Argentina, sino que se alinea con un cambio de paradigma a nivel global. “Esta tendencia de las motos es una tendencia mundial. En el mundo está pasando esto, que está creciendo el consumo de motos”, le dijo el empresario a este medio.

Por otro lado, las concesionarias locales ven a los trabajadores como el perfil del comprador de este tipo de motos, por lo que analizan opciones de cuotas que se emparejan al gasto mensual de transporte público para plantear una importante “solución económica” de mercado.

El crecimiento de las motos en Santa Fe

El relevamiento de patentamientos de ACARA en Santa Fe apunta a que la provincia se consolida como el segundo mercado más importante de motos a nivel nacional, solamente por detrás de Buenos Aires.

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Durante abril de este año, se registraron 7.791 unidades en territorio santafesino, representando el 9,6% del mercado total del país. Aunque la cifra mensual marcó una leve baja del 1,8% respecto a marzo, el crecimiento interanual en comparación a abril de 2025 fue de un sólido 35,3%.

En los primeros cuatro meses de 2026, Santa Fe alcanzó las 29.825 unidades patentadas, lo que supone un incremento del 36,9% en comparación con el mismo periodo de 2025, y este crecimiento responde casi exclusivamente a los modelos de baja cilindrada, claves para el uso urbano.

El ranking de los modelos más vendidos a nivel nacional confirma que el segmento de 110cc es el líder absoluto del mercado. Los cinco modelos que lideran las ventas son: Gilera Smash (7.625 unidades en abril), Keller KN110-8 (7.620), Honda Wave 110S (7.395), Corven Energy 110 (5.215) y Motomel B110 (5.123).

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