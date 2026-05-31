IA en las flotas de vehículos: ahorro de combustible sin margen de error

El panorama financiero para las empresas de logística luce más complicado que nunca. Mientras el conflicto bélico de Medio Oriente se prolonga y el estrecho de Ormuz permanece cerrado, los costos del combustible en Argentina llevan acumulada un alza de casi 23% desde el inicio de la guerra . Por otro lado, el exponencial crecimiento del comercio electrónico y su demanda de opciones de última milla exigen flotas cada vez más eficientes, complejas y veloces . En este contexto, la IA aplicada a la gestión de flota aparece como un importante recurso para optimizar costos, garantizar trazabilidad y apuntalar los márgenes de rentabilidad .

Edenred es una empresa francesa de soluciones para gestión de flotas con veinte años de trayectoria en el ámbito privado y gubernamental argentino. Recientemente, anunció el lanzamiento de Combustible Edenred+ , una evolución de su servicio base que integra inteligencia artificial para automatizar procesos y garantizar un control más estricto sobre el consumo de cada vehículo .

Entre las nuevas funciones del sistema se encuentra un esquema de carga predictiva , un panel de analítica avanzada y un asistente conversacional que permite hacer consultas con respuesta instantánea. El primero de estos puntos se consigue al cruzar datos de telemetría, como los kilómetros recorridos y la velocidad de cada vehículo, con la información de la última carga de combustible. De este modo, el sistema determina con precisión el saldo necesario para la próxima carga. Un detalle no menor: la solución es compatible con telemetría de cualquier proveedor , no exclusivamente con la de Edenred, lo que amplía considerablemente su universo de aplicación.

En cuanto al panel de analítica, es una incorporación enfocada en la visualización y análisis de datos. La plataforma ofrece paneles dinámicos con información detallada sobre el consumo de combustible, desvíos, patrones de carga y otros indicadores clave . El objetivo es que el gestor de flota pueda leer de un vistazo todos los indicadores necesarios para tomar decisiones informadas, sin necesidad de navegar entre múltiples sistemas. “Esta segunda evolución es muy fuerte en términos de ahorro”, subraya Pablo Comba, director comercial de Edenred Argentina , en referencia a esta funcionalidad.

Por último, el asistente conversacional apunta a transformar por completo la experiencia de usuario. Bautizado Franco, nombre que el equipo de Edenred eligió por su asociación con la velocidad y la innovación conguiños al mundo de la Fórmula 1, se trata de un chatbot integrado al lobby de la plataforma que permite hacer consultas en lenguaje natural y obtener respuestas instantáneas. Puede precisar cuál fue el vehículo que más consumió en el mes, qué conductor tiene el mayor gasto, qué tipo de combustible predomina en la flota, en qué horarios se concentran las cargas o si existe alguna duplicidad en las operaciones, sin necesidad de ingresar al sistema ni construir reportes manuales.

Una oportunidad en un mercado cambiante

“Hoy, un gestor de flota tiene la necesidad de centralizar y administrar información para tomar decisiones rápido”, analiza Comba. “Las empresas ya no solo necesitan ver lo que pasó, sino anticiparse al consumo, optimizar la toma de decisiones en tiempo real, y ahí es donde interviene la inteligencia artificial”, añade.

Esta lectura del mercado parte de un diagnóstico concreto: ya no es suficiente con ofrecer visibilidad del consumo, algo que fue por años el principal valor que ofrecían las plataformas de gestión de flotas. “Ese piso está cubierto”, sostiene el directivo. El nuevo estándar implica anticipación, velocidad de respuesta e impacto inmediato sobre la operación.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 19.11.00 La compañía tiene presencia en más de cuarenta países. Foto: gentileza Edenred Argentina.

Este proceso de evolución, viene enmarcado en una estrategia de fuerte desarrollo de algunos rubros puntuales. Uno de los factores más disruptivos en la industria logística responde a la profunda transformación del consumo masivo. “El e-commerce cambió en el mundo y en Argentina lo vemos, hoy hay una demanda muy grande de logística de última milla. El consumidor compra y quiere recibir el producto el mismo día. Para que eso ocurra, tiene que haber una flota de vehículos operativa, eficiente y bien gestionada”, afirma Comba.

También son relevantes los servicios de transporte de materias primas. El agro, cuya productividad impacta directamente sobre la demanda de transporte, convive con un fuerte despertar en la logística vinculada al segmento petrolero y de extracción de gas. Vaca Muerta es el epicentro de ese movimiento, con cadenas de abastecimiento que incluyen, por ejemplo, el traslado de arena desde Entre Ríos hasta los yacimientos de la Patagonia. Entre los clientes de Edenred se encuentra también el sector gubernamental, que incluye desde municipios hasta provincias que utilizan sus soluciones para gestionar flotas de patrulleros, ambulancias y maquinaria de obra pública.

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De acuerdo con Comba, más allá de la heterogeneidad de los rubros, el producto de Edenred fue pensado para funcionar de manera transversal. “Tenemos el foco puesto en la gestión de flota y en nuestros clientes, esa es nuestra fortaleza como compañía”, afirma. Eso incluye flotas de cualquier tamaño: según el directivo, una empresa con cinco vehículos tiene las mismas necesidades de información que una de mil, con la diferencia en el dinamismo con que se procesa y utiliza esa información.

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Empresa en expansión

Edenred tiene operaciones en 45 países. Si bien su actividad en Argentina se remonta veinte años atrás, su proceso de expansión más agresivo tuvo lugar a partir de 2016. Actualmente, su cartera de clientes local está compuesta de más de 3000 empresas, distribuidas en 68 municipios de once provincias. A esto hay que sumar nueve gobiernos provinciales y más de 20 municipalidades. Esto representa un total superior a los 90.000 vehículos monitoreados por su sistema de soluciones.

A su vez, ha desarrollado una red de más de 1.000 proveedores entre concesionarios oficiales, talleres multimarca, lavaderos, lubricentros y gomerías. Bajo su ala operan además unas 1.600 estaciones de servicio multibandera.

De acuerdo con Comba, en 2026 tienen por objetivo un crecimiento del 15% en su base de clientes, especialmente de la mano del comercio electrónico y los servicios de última milla. La empresa también tiene en la mira incursionar en el segmento Oil & Gas en las provincias de Mendoza y San Juan, donde el desarrollo de nuevos yacimientos promete replicar, a mediana escala, la dinámica logística que ya caracteriza a Neuquén.

En un mercado donde la presión sobre los costos operativos no da señales de ceder, la apuesta de Edenred apunta a convertir los datos en una ventaja competitiva concreta. “El volumen de datos que administra una flota debe estar centralizado y, por sobre todas las cosas, analizado, con información simple e instantánea”, afirma Comba. La hoja de ruta de la compañía va en esa misma dirección: seguir incorporando productos que simplifiquen la gestión diaria del gestor de flota, con Combustible Edenred+ como primer paso. “Vamos a seguir evolucionando en este camino. No con visibilidad, sino con proactividad y eficiencia”, anticipa el directivo.