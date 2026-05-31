La Capital | Salud | bronquiolitis

Bronquiolitis en bebés: síntomas, prevención y cuándo consultar al médico en invierno

La doctora Catalina Scalbi, del Servicio de Pediatría y Neonatología de Grupo Gamma, explica cómo proteger a los lactantes durante la temporada respiratoria

31 de mayo 2026 · 09:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Bronquiolitis en bebés: síntomas, prevención y cuándo consultar al médico en invierno

Con la llegada del otoño y el invierno, las infecciones respiratorias en niños se multiplican y la bronquiolitis se convierte en una de las más frecuentes entre los lactantes. La detección temprana de síntomas, las medidas de prevención y las nuevas estrategias disponibles frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR) pueden reducir el riesgo de cuadros graves en los primeros meses de vida.

La bronquiolitis es una infección viral que afecta principalmente a menores de dos años, con especial impacto en los lactantes más pequeños. Produce inflamación de los bronquiolos, las vías aéreas más pequeñas del pulmón, lo que dificulta el paso del aire y genera síntomas respiratorios progresivos. El principal agente causante es el VSR, aunque otros virus también pueden provocarla.

La enfermedad suele comenzar como un resfrío común, con congestión nasal, tos y fiebre variable. Con el correr de los días, algunos bebés pueden presentar respiración agitada, hundimiento de costillas o abdomen al respirar, silbidos y dificultad para alimentarse. En los lactantes más pequeños también pueden registrarse pausas respiratorias. "Los lactantes menores de 6 meses, prematuros y niños con cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica o inmunodeficiencias tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves", advierte la doctora Catalina Scalbi, integrante del Servicio de Pediatría y Neonatología de Grupo Gamma.

Medidas generales para reducir el riesgo

La prevención cobra especial importancia durante los primeros meses de vida. Entre las recomendaciones básicas, la especialista menciona promover la lactancia materna y el lavado frecuente de manos, evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios, limitar la exposición a espacios cerrados y muy concurridos durante la temporada invernal, y evitar la exposición al humo de cigarrillo. Mantener las vacunas del calendario nacional al día es otra medida que los pediatras destacan como prioritaria.

La mayoría de los casos son leves y se resuelven con medidas de sostén en el hogar. Sin embargo, algunos lactantes requieren internación y soporte respiratorio, por lo que la consulta oportuna resulta determinante para el pronóstico. Es necesario acudir de inmediato al médico si el bebé presenta respiración rápida o dificultosa, rechazo alimentario, decaimiento importante, coloración azulada alrededor de los labios o pausas respiratorias.

Nuevas herramientas frente al Virus Sincicial Respiratorio

Además de las medidas generales, la medicina cuenta hoy con estrategias específicas para prevenir las formas graves de infección por VSR. "Actualmente contamos con estrategias específicas para prevenir formas graves de infección por VSR en lactantes como la vacunación materna y la inmunización del lactante con anticuerpo monoclonal", señala la doctora Scalbi.

La vacunación durante el embarazo permite que la madre genere anticuerpos que se transfieren al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante sus primeros meses de vida. "Vacunarse durante el embarazo no solo protege a la madre, sino que también constituye una estrategia clave de protección neonatal", subraya la especialista.

La segunda herramienta es el Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada que brinda protección específica contra el VSR durante la temporada de circulación viral. A diferencia de una vacuna, no estimula al organismo a producir defensas propias, sino que aporta anticuerpos ya preparados para actuar frente al virus. Su indicación depende de la edad del bebé, los factores de riesgo presentes y las recomendaciones sanitarias vigentes.

"Hoy contamos con más herramientas que nunca para prevenir formas graves de bronquiolitis. La información, la prevención y la consulta oportuna son fundamentales para cuidar a los bebés durante la temporada respiratoria", concluye la profesional. El mensaje de los especialistas apunta a que las familias no subestimen los primeros síntomas y consulten ante cualquier signo de dificultad respiratoria en los más pequeños.

---

Noticias relacionadas
diego nannini, el cardiologo que sufrio un acv en pandemia: me dormi medico y me desperte paciente

Diego Nannini, el cardiólogo que sufrió un ACV en pandemia: "Me dormí médico y me desperté paciente"

Melina Agustina Sartori vivía en Córdoba.

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven

Rosario será sede del Congreso de Cardiología del 28 al 30 de mayo

Capital de la cardiología: 5.000 especialistas llegan a Rosario para un congreso

parto humanizado: respetar los tiempos del cuerpo y las decisiones de la mujer

Parto humanizado: respetar los tiempos del cuerpo y las decisiones de la mujer

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Lo último

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

La importancia de mantener la RTO al día, clave para prevenir accidentes y salvar vidas

La importancia de mantener la RTO al día, clave para prevenir accidentes y salvar vidas

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

El mercado está partido entre negocios orientados a sectores populares y de clase media, que sufren la caída del consumo, y los vinculados al público ABC1, que todavía logran sostener actividad

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Por Nicolás Maggi
Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa del mercado inmobiliario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa del mercado inmobiliario

Modistas y sastres: unas 400 personas ya integran el mapa de un oficio que da pelea a la crisis

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Modistas y sastres: unas 400 personas ya integran el mapa de un oficio que da pelea a la crisis

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez
La Ciudad

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega
Información General

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Ovación
Walter Mazzantti, el último pasajero en Newells, se ilusiona: Vamos a volar

Por Hernán Cabrera
Ovación

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newells, se ilusiona: Vamos a volar

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

Vóley de lujo en Newells: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Policiales
Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

La Ciudad
Pedro De Haro, el rugbier rosarino que pasó de un torneo de verano a Los Pumas Seven

Pedro De Haro, el rugbier rosarino que pasó de un torneo de verano a Los Pumas Seven

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

El tiempo en Rosario: un domingo con niebla y poco sol

El tiempo en Rosario: un domingo con niebla y poco sol

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados
Policiales

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU
La Región

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte
Economía

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos
Policiales

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse
La Ciudad

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años
La Ciudad

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

Pullaro: Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción
Politica

Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

Mucho más que playa: nuevas formas de descubrir el Caribe mexicano

Mucho más que playa: nuevas formas de descubrir el Caribe mexicano

Les decimos Negro: la particular aclaración antirracista en un torneo internacional
Ovación

"Les decimos Negro": la particular aclaración antirracista en un torneo internacional

De los caños a los posts

Por Jorge Asís
En foco

De los caños a los posts

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana
La Ciudad

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia
Política

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Paul McCartney vuelve a Liverpool con The Boys of Dungeon Lane, su nuevo disco
Zoom

Paul McCartney vuelve a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar
La Ciudad

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara
Zoom

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua
Policiales

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua