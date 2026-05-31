Bronquiolitis en bebés: síntomas, prevención y cuándo consultar al médico en invierno

La doctora Catalina Scalbi, del Servicio de Pediatría y Neonatología de Grupo Gamma, explica cómo proteger a los lactantes durante la temporada respiratoria

Con la llegada del otoño y el invierno, las infecciones respiratorias en niños se multiplican y la bronquiolitis se convierte en una de las más frecuentes entre los lactantes. La detección temprana de síntomas, las medidas de prevención y las nuevas estrategias disponibles frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR) pueden reducir el riesgo de cuadros graves en los primeros meses de vida.

La bronquiolitis es una infección viral que afecta principalmente a menores de dos años , con especial impacto en los lactantes más pequeños. Produce inflamación de los bronquiolos, las vías aéreas más pequeñas del pulmón, lo que dificulta el paso del aire y genera síntomas respiratorios progresivos. El principal agente causante es el VSR, aunque otros virus también pueden provocarla.

La enfermedad suele comenzar como un resfrío común, con congestión nasal, tos y fiebre variable. Con el correr de los días, algunos bebés pueden presentar respiración agitada, hundimiento de costillas o abdomen al respirar, silbidos y dificultad para alimentarse . En los lactantes más pequeños también pueden registrarse pausas respiratorias. "Los lactantes menores de 6 meses, prematuros y niños con cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica o inmunodeficiencias tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves", advierte la doctora Catalina Scalbi, integrante del Servicio de Pediatría y Neonatología de Grupo Gamma .

La prevención cobra especial importancia durante los primeros meses de vida. Entre las recomendaciones básicas, la especialista menciona promover la lactancia materna y el lavado frecuente de manos , evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios, limitar la exposición a espacios cerrados y muy concurridos durante la temporada invernal, y evitar la exposición al humo de cigarrillo. Mantener las vacunas del calendario nacional al día es otra medida que los pediatras destacan como prioritaria.

La mayoría de los casos son leves y se resuelven con medidas de sostén en el hogar. Sin embargo, algunos lactantes requieren internación y soporte respiratorio, por lo que la consulta oportuna resulta determinante para el pronóstico. Es necesario acudir de inmediato al médico si el bebé presenta respiración rápida o dificultosa, rechazo alimentario, decaimiento importante, coloración azulada alrededor de los labios o pausas respiratorias.

Nuevas herramientas frente al Virus Sincicial Respiratorio

Además de las medidas generales, la medicina cuenta hoy con estrategias específicas para prevenir las formas graves de infección por VSR. "Actualmente contamos con estrategias específicas para prevenir formas graves de infección por VSR en lactantes como la vacunación materna y la inmunización del lactante con anticuerpo monoclonal", señala la doctora Scalbi.

La vacunación durante el embarazo permite que la madre genere anticuerpos que se transfieren al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante sus primeros meses de vida. "Vacunarse durante el embarazo no solo protege a la madre, sino que también constituye una estrategia clave de protección neonatal", subraya la especialista.

La segunda herramienta es el Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada que brinda protección específica contra el VSR durante la temporada de circulación viral. A diferencia de una vacuna, no estimula al organismo a producir defensas propias, sino que aporta anticuerpos ya preparados para actuar frente al virus. Su indicación depende de la edad del bebé, los factores de riesgo presentes y las recomendaciones sanitarias vigentes.

"Hoy contamos con más herramientas que nunca para prevenir formas graves de bronquiolitis. La información, la prevención y la consulta oportuna son fundamentales para cuidar a los bebés durante la temporada respiratoria", concluye la profesional. El mensaje de los especialistas apunta a que las familias no subestimen los primeros síntomas y consulten ante cualquier signo de dificultad respiratoria en los más pequeños.

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