El tiempo en Rosario: un domingo con niebla y poco sol El pronóstico anuncia una jornada con mucha humedad y un cielo cargado de nubes 31 de mayo 2026 · 08:36hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En el último día del mes de mayo sigue el clima que acompañó a Rosario toda la semana: con densa niebla por la mañana y un cielo parcialmente nublado durante todo el día. Aunque por la tarde se puede esperar la presencia del sol.

Al menos ese es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo, con una temperatura mínima de 4 grados, una máxima de 19 y una humedad del 100 %, pero sin atisbos de lluvia.

Por la tarde, de acuerdo al organismo nacional, el sol se asomará tímidamente en el cielo, lo que hará la jornada más agradable.

¿Cómo estará el tiempo en Rosario? De acuerdo al registro del SMN, este domingo las temperaturas mínimas se mantendrán bajas, en cuatro grados, aunque a partir del lunes se espera una leve mejoría con temperaturas mínimas de 9 grados.

El clima se irá haciendo más cálido hacia el fin de la semana. El viernes y el sábado se esperan temperaturas máximas de 19 y 18 grados.